Μελόνι: Πρωτοβουλία αναστολής χρέους λόγω κλιματικών καταστροφών για τα αφρικανικά κράτη

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός προκρίνει τη μετατροπή του χρέους σε κοινά αναπτυξιακά έργα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η Ιταλία και οι αφρικανικοί της εταίροι επικέντρωσαν τις τελευταίες τους συνομιλίες στο βάρος του χρέους της ηπείρου, με τη Ρώμη να προσφέρει στις χώρες τη δυνατότητα αναστολής των αποπληρωμών όταν πλήττονται από ακραία κλιματικά φαινόμενα.

«Σήμερα, για ακόμη μία φορά, επικεντρωθήκαμε σε ένα ζήτημα που είναι κεντρικής σημασίας για την Αφρική, και αυτό είναι το χρέος», δήλωσε η Μελόνι κατά την ολοκλήρωση της δεύτερης συνόδου Ιταλίας–Αφρικής στην Αντίς Αμπέμπα.

«Ξεκινήσαμε μια ευρεία πρωτοβουλία για τη μετατροπή του χρέους σε κοινά αναπτυξιακά έργα. Σε αυτό προσθέτουμε την εισαγωγή ρητρών αναστολής του χρέους για τα έθνη που πλήττονται από ακραία κλιματικά φαινόμενα», πρόσθεσε.

Η Μελόνι αναμένεται να παραστεί το Σάββατο στην ολομέλεια της 39ης τακτικής συνόδου της Συνέλευσης Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της African Union στην Αντίς Αμπέμπα.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα λειτουργούσε ο προτεινόμενος μηχανισμός αναστολής ή ποια κράτη ενδέχεται να τον αξιοποιήσουν.

Η Ιταλία έχει καταστήσει τη συνεργασία με τις αφρικανικές χώρες ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής της πολιτικής, ιδίως μέσω του «Σχεδίου Ματέι», το οποίο, σύμφωνα με τη Ρώμη, αποσκοπεί στη δημιουργία μακροπρόθεσμων εταιρικών σχέσεων στους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας και των υποδομών.