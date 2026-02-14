Ειδήσεις | Ελλάδα

Τασούλας: Παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση για την Ημέρα Μνήμης των θανόντων εν ώρα υπηρεσίας Αστυνομικών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τασούλας: Παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση για την Ημέρα Μνήμης των θανόντων εν ώρα υπηρεσίας Αστυνομικών
Η ΕΛΑΣ, με το προσωπικό της, που είναι παιδιά του Ελληνικού λαού, προστατεύουν τη ζωή, την τιμή, την περιουσία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, αναφέρει ο ΠτΔ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών με αφορμή την Ημέρα Μνήμης των θανόντων εν ώρα υπηρεσίας Αστυνομικών.

Μετά την κατάθεση στεφάνου και το πέρας της τελετής, ο κ.Τασούλας προέβη σε δήλωση τονίζοντας:

«Τιμούμε σήμερα ενσυνείδητα και με βαθιά συγκίνηση τη μνήμη των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους στον βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας τους και του καθήκοντός τους. Δεν τους ξεχνάμε και αναγνωρίζουμε πως για τις οικογένειες τους και για αυτούς τους ίδιους η τήρηση του όρκου τους είχε μια μοιραία συνέπεια, για αυτό όμως και η τιμή που τους πρέπει είναι απαράγραπτη και ανεξίτηλη.

Η ΕΛΑΣ, με το προσωπικό της, που είναι παιδιά του Ελληνικού λαού, προστατεύουν τη ζωή, την τιμή, την περιουσία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών καθώς και την κοινωνική ειρήνη. Η Πολιτεία και ο Ελληνικός λαός αναγνωρίζουν αυτή την πολύτιμη προσφορά και υποκλίνονται ευλαβικά στην μνήμη όσων έπεσαν εν υπηρεσία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες θα γλιτώσουν φόρο - Τα 4 «κλειδιά» για τα αφορολόγητα ενοίκια

Leonardo Hotels: Νέα επένδυση 45 εκατ. ευρώ σε πεντάστερο στη Χαλκιδική και σχέδιο περαιτέρω επέκτασης το 2026

Διευρύνει το δίκτυό του ο Σκλαβενίτης – Νέο κατάστημα στη Γλυφάδα

tags:
Κωνσταντίνος Τασούλας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider