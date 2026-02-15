Στα μπλε τιμολόγια 65.000 νέα νοικοκυριά κάθε μήνα – Μείωση για τα πράσινα προϊόντα

Ετήσια αύξηση κατά 83% της καταναλωτικής βάσης των σταθερών προϊόντων, εντός του 2025. Μερίδιο 59% τα πράσινα τιμολόγια, παρ΄ ότι έχασαν 644.000 νοικοκυριά σε 11 μήνες.

Η σταθερή ενίσχυση της βάσης των νοικοκυριών που επιλέγουν σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα της αγοράς προμήθειας ρεύματος μέσα στο 2025. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα λεγόμενα «μπλε» προϊόντα καταγράφουν διαρκή άνοδο, προσελκύοντας κατά μέσο όρο περίπου 65.000 νέα νοικοκυριά κάθε μήνα, την ώρα που τα «πράσινα» τιμολόγια συνεχίζουν να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, αλλά με εμφανείς απώλειες καταναλωτών.

Ειδικότερα, ο αριθμός των οικιακών πελατών στα σταθερά τιμολόγια ενισχύθηκε από 867.000 περίπου τον Ιανουάριο του 2025 σε 1,59 εκατομμύρια τον Νοέμβριο. Πρόκειται για αύξηση περίπου 720.000 νοικοκυριών μέσα σε έντεκα μήνες, δηλαδή για άνοδο 83% σε ετήσια βάση.

Ως συνέπεια, το μερίδιο των σταθερών προϊόντων ενισχύθηκε από 14,72% στις αρχές του έτους σε 26,77% τον Νοέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αλλά σταθερή μετατόπιση των καταναλωτών προς προϊόντα ρεύματος με προβλέψιμο κόστος.

Στο 59% τα πράσινα τιμολόγια

Η τάση αυτή φαίνεται να συνδέεται με την ανάγκη των νοικοκυριών για μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών χονδρικής ενέργειας. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών, με έντονες αυξομειώσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια, ενίσχυσε τη διάθεση «κλειδώματος» τιμών, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται ελαφρώς υψηλότερο αρχικό κόστος. Παράλληλα, οι εμπορικές πολιτικές των παρόχων και η μεγαλύτερη διαφάνεια στις προσφορές φαίνεται να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα σταθερά προϊόντα.

Αντίθετα, τα «πράσινα» ή ειδικά τιμολόγια, αν και παραμένουν κυρίαρχα, καταγράφουν σταδιακή υποχώρηση. Τον Ιανουάριο του 2025 αριθμούσαν 4.140.451 οικιακούς πελάτες, ενώ τον Νοέμβριο μειώθηκαν σε 3.496.128. Δηλαδή, μέσα σε 11 μήνες χάθηκαν περίπου 644.000 νοικοκυριά, που αντιστοιχούν σε απώλεια περίπου 15% της πελατειακής βάσης τους. Το μερίδιο αγοράς τους περιορίστηκε από 70,26% σε 58,95%.

Παρά τη μείωση αυτή, τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να αποτελούν την κυρίαρχη επιλογή για την πλειονότητα των καταναλωτών. Η διατήρηση μεριδίου κοντά στο 59% δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος των νοικοκυριών εξακολουθεί να προτιμά προϊόντα που συνδέονται πιο άμεσα με τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας, είτε λόγω πιθανότητας χαμηλότερου κόστους σε περιόδους αποκλιμάκωσης είτε λόγω εξοικείωσης με το συγκεκριμένο μοντέλο τιμολόγησης.

Τα κίτρινα προϊόντα

Σε πιο σταθερά επίπεδα κινούνται τα κίτρινα τιμολόγια. Ο αριθμός των πελατών τους ξεκίνησε από 885.000 τον Ιανουάριο, μειώθηκε έως τα μέσα του έτους και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε γύρω στις 850.000 συνδέσεις, φτάνοντας τις 847.000 τον Νοέμβριο. Το μερίδιό τους κινείται συνεχώς κοντά στο 14%-15%, γεγονός που δείχνει ότι απευθύνονται σε ένα πιο «σταθερό» κοινό καταναλωτών.

Συνολικά, η εικόνα του 2025 αποτυπώνει μια σαφή αναδιάταξη προτιμήσεων. Τα σταθερά τιμολόγια αποτελούν τον βασικό «κερδισμένο» της χρονιάς, προσελκύοντας καταναλωτές κυρίως από τα πράσινα προϊόντα. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να συνεχιστεί, ειδικά εφόσον η μεταβλητότητα στις τιμές ενέργειας παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Το επόμενο διάστημα θα κριθεί από το κατά πόσο οι πάροχοι θα συνεχίσουν να προσφέρουν ανταγωνιστικές σταθερές τιμές και από το αν οι συνθήκες στη χονδρεμπορική αγορά θα επιτρέψουν στα κυμαινόμενα προϊόντα να ανακτήσουν μέρος της ελκυστικότητάς τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι η στροφή στο προβλέψιμο κόστος διαμορφώνεται σε δομική αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.