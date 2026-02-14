Ειδήσεις | Ελλάδα

Πέλλα: Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ με τηλεφωνική απάτη

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ απέσπασαν με τηλεφωνική απάτη με τη μέθοδο του λογιστή, που έγινε στις 31 Ιανουαρίου, στην περιοχή της Πέλλας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο οικίας, όπου συνομίλησε με ανήλικη και προσποιούμενος τον λογιστή ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταμετρηθούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν 4 χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε άλλος συνεργός του, ενώ ο ημεδαπός άνδρας τον ανέμενε σε όχημα που οδηγούσε.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του ημεδαπού άνδρα έχει σχηματιστεί δικογραφία, για τηλεφωνική απάτη με τη μέθοδο του λογιστή, που έγινε την ίδια ημέρα σε περιοχή της Πέλλας, όπου παρέλαβε από ημεδαπή γυναίκα κοσμήματα, ρολόγια και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
