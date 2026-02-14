Ειδήσεις | Διεθνή

Ελβετία: Επιβεβαιώνει την επανάληψη των ΗΠΑ - Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα

Ελβετία / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Οι διαπραγματεύσεις θα λάβουν τόπο στη Γενεύη.

Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα την επανάληψη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα, με την Ουάσινγκτον να προτρέπει την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα στοχεύει κυρίως στον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

"Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες", δήλωσε εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images

