Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται και μετατρέπεται σε πόλη φιλική προς τους πολίτες και αναπτυξιακό και καινοτομικό κόμβο

Πρώτη φορά υλοποιούνται τόσα έργα ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, δηλώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι η "καρδιά" του νέου παραγωγικού μοντέλου. Στο πλαίσιο αυτό μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου υπήρξε στήριξη 301 εκατ. ευρώ για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Πρώτη φορά υλοποιούνται τόσα έργα ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι η πόλη μας ανεβαίνει θέσεις στο νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας» υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στην εφημερίδα "Karfitsa".

Συγκεκριμένα ο κ. Καλαφάτης σημείωσε ότι: «έργα που για δεκαετίες παρέμεναν στα χαρτιά ή σε μακέτες προχωρούν ή ολοκληρώνονται. Το Μετρό είναι μια πραγματικότητα και σύντομα, θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη από το Σιδηροδρομικό Σταθμό ως την Καλαμαριά. Ο προαστιακός σιδηρόδρομος φθάνει στη Σίνδο και, με τα επιπλέον δρομολόγια του ΟΑΣΘ η διαδρομή ως το ΔΙΠΑΕ έχει γίνει πιο εύκολη. Στην πόλη κυκλοφορούν ολοκαίνουργια ηλεκτροκινούμενα λεωφορεία και το flyover θα παραδοθεί στην ώρα του. Προχωρούν τα έργα στον 6ο προβλήτα του λιμένα και στα δύο νέα Νοσοκομεία, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό στο Φίλυρο και το νέο Αντικαρκινικό».

«Κατευθύναμε 7,5 εκατομμύρια ευρώ στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου για έργα αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης, βιολογικού καθαρισμού και οδικού δικτύου», είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και πρόσθεσε ότι: «Στο στρατόπεδο Γκόνου, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 θα υπάρχει ανάδοχος για τη δημιουργία ενός ισχυρού διαμετακομιστικού κέντρου. Προχωράμε τα έργα στο Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς Thess INTEC, στην Περαία. Μαζί με το ΕΚΕΤΑ, το NΟΗΣΙΣ, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, τα πανεπιστήμια, μετατρέπουμε στην πράξη τη Θεσσαλονίκη σε κόμβο καινοτομίας και εξωστρέφειας για το επιχειρείν».

Αναφερόμενος στα βήματα που έχουν επιτευχθεί στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας ο Σταύρος Καλαφάτης υπογραμμίζει: «Ενισχύουμε τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Αυτό το δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων που σήμερα είναι πραγματικότητα. Οι διεθνείς τεχνολογικές επενδύσεις έχουν επιταχυνθεί από το 2019 και μετά. Η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται και μετατρέπεται τόσο σε μια πόλη φιλική προς τους πολίτες όσο και σε αναπτυξιακό και καινοτομικό κόμβο. Μέσα στο χρόνο θα συνδεθεί και πάλι σιδηροδρομικά με την Αθήνα -με τηλεδιοίκηση στο 100% της διαδρομής. Η πόλη, όμως, έχει ακόμη μεγάλες ανάγκες και χρόνιες παθογένειες που δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Η κυβέρνησή μας δεν ισχυρίζεται ότι τα έκανε όλα τέλεια, αλλά ότι έβαλε τη Θεσσαλονίκη σε μια σταθερή τροχιά προόδου. Και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται, με σχέδιο, συνέπεια και ρεαλισμό», υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Οι πολίτες μάς στέλνουν ένα μήνυμα: Θέλουν περισσότερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις και ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινότητά τους», επισήμανε ο κ. Καλαφάτης και πρόσθεσε: «Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο αποφασιστικά με στόχο καλύτερο κράτος, ισχυρότερη δημόσια υγεία, πραγματικές ευκαιρίες για τη νέα γενιά και στήριξη της μεσαίας τάξης».

«Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύουμε τον διάλογο με την κοινωνία, ακούμε την κριτική και διορθώνουμε λάθη. Μέχρι τις εκλογές, με σκληρή δουλειά θα επιβεβαιώσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η μόνη αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης, με καθαρό όραμα, οργανωμένο σχέδιο και την ικανότητα να μετατρέπει τη στρατηγική σε έργο για μια Ελλάδα σταθερή, σύγχρονη και εξωστρεφή», τονίζει ο υφυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ