ΕΦΚΑ: Ολοταχώς προς τη σύνταξη βγαίνει η γενιά των baby boomers - Γιατί συνεχίζουν να εργάζονται

Η ροή των νέων συνταξιοδοτήσεων στο α' εξάμηνο του 2025 δείχνει πως οδεύουμε σε νέο ρεκόρ, καθώς οι αιτήσεις έφτασαν ήδη στις 97.334, πολύ κοντά στα επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος του 2024 που έκλεισε με 197.228 αιτήσεις.

Με το ύψος των συντάξεων να «γκρεμίζεται» για τους νέους συνταξιούχους και την ακρίβεια να καλπάζει, η γενιά των baby boomers υποχρεώνεται να παρατείνει τον εργασιακό της βίο και... μετά την συνταξιοδότηση.

Αφενός η ανησυχία για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027, αφετέρου η δυνατότητα που έχουν πλέον οι συνταξιούχοι να εργάζονται χωρίς περικοπή της σύνταξής τους, ήταν οι λόγοι που ώθησαν μαζικά τους ασφαλισμένους μαζικά στην έξοδο από την εργασία τους.

Η ροή των νέων συνταξιοδοτήσεων στο α' εξάμηνο του 2025 δείχνει πως οδεύουμε σε νέο ρεκόρ, καθώς οι αιτήσεις έφτασαν ήδη στις 97.334, πολύ κοντά στα επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος του 2024 που έκλεισε με 197.228 αιτήσεις. Ειδικότερα τον περασμένο Ιούνιο υποβλήθηκαν 17.075 αιτήσεις, όταν τον Ιούνιο του 2024 είχαν υποβληθεί μόλις 15.215 αιτήσεις.

Είχε προηγηθεί ο Ιανουάριος, με τις νέες αιτήσεις να ανέρχονται σε 15.896, ο Φεβρουάριος με 16.336, ο Μάρτιος με 15.809, ο Απρίλιος με 16.568 και ο Μάιος με 16.195 νέες αιτήσεις.

Για ολόκληρο το 2024, τη συνταξιοδότηση επέλεξαν 197.228 εργαζόμενοι, δηλαδή 6.860 περισσότεροι από το προηγούμενο έτος (2023). Από ιδρύσεως του ΕΦΚΑ το 2017 έως και σήμερα, τα έτη της μαζικής «φυγής» στη σύνταξη ήταν τα έτη 2021, 2022 και 2024.

Οι μισές τουλάχιστον από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το α΄ εξάμηνο του έτους αφορούν συντάξεις γήρατος, ενώ ακολουθούν οι αιτήσεις για σύνταξη λόγω θανάτου, για συντάξεις αναπηρίας και τέλος για τα παραπληγικά επιδόματα.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης ΑΤΛΑΣ, τον Ιούνιο του 2025 οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή αυτές που δεν έχουν διεκπεραιωθεί (είτε με εγκριτική ή απορριπτική απόφαση είτε με άλλη διαδικασία) ανέρχονταν σε 15.120.

Στα «τάρταρα» το ύψος των νέων συντάξεων

Σε δεινή θέση έχουν περιέλθει οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ως νέοι συνταξιούχοι, καθώς η ωρίμανση του νόμου Κατρούγκαλου σε συνδυασμό με την υποχώρηση των μισθών κατά την 10ετή οικονομική κρίση δημιούργησαν συνθήκες δραματικής συρρίκνωσης των συντάξεων.

Τον Ιούλιο η μέση σύνταξη λόγω γήρατος υποχώρησε κατά 7,12% στα 783 ευρώ μεικτά (από 843,63 ευρώ τον προηγούμενο μήνα) σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος». Η μέση επικουρική διαμορφώθηκε στα 178,5 ευρώ (έναντι 196,59 ευρώ τον Ιούνιο) και το μέσο μέρισμα στα 112,6 ευρώ (από 113,26 ευρώ).

Η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων κυμαίνεται μεταξύ 500 ευρώ και 1000 ευρώ, ενώ το ποσοστό των κύριων συντάξεων γήρατος που ξεπερνά τα 1.000 ευρώ είναι μόλις 41,20%.

Παρατηρείται, πως το 26,20% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36,09% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 34,75% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,4% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών (το 20,38%) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών, ενώ των συνταξιούχων γυναικών το 17,66% του συνόλου.

Σε ότι αφορά τις νέες συντάξεις, η μέση απολαβή μειώνεται περαιτέρω για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στα 776,12 ευρώ, ενώ οι συντάξεις του Δημοσίου παραμένουν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα στα 1.226,74 ευρώ. Το «χάσμα» των 450 ευρώ μεταξύ των μισθωτών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα αντανακλά και το ύψος των απολαβών τους την περίοδο που εργάζονταν, όταν λόγω της οικονομικής κρίσης οι μισθοί βρίσκονταν σε ελεύθερη πτώση, τα επιδόματα και οι ωριμάνσεις είχαν «παγώσει», ενώ κυριαρχούσαν μορφές απασχόλησης μειωμένου ωραρίου.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων είναι υψηλότεροι από τις αποδοχές των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, καθώς υπάρχουν οι μισθολογικές ωριμάνσεις που αυξάνουν αυτόματα τις αποδοχές των υπαλλήλων ανά διετία, ακόμη και αν δεν δοθούν αυξήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην περίπτωση των ιδιωτικών υπαλλήλων το ρόλο των ωριμάνσεων είχαν οι τριετίες που ανεστάλησαν από το 2012 ως το 2024 λόγω μνημονίων και παρότι «ξεπάγωσαν», δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν κάτι δραστικά στις συντάξιμες αποδοχές όσων ολοκλήρωσαν τον εργασιακό τους βίο την τελευταία διετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Ήλιος» Ιουνίου, πληρώθηκαν συνολικά 4.692.996 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.873.634 ήταν κύριες, οι 1.382.639 επικουρικές και 436.723 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.747.262.449,49€ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Τον Ιούλιο εκδόθηκαν 29.264 νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις με τη συνολική δαπάνη τους να ανέρχεται σε 17.241.902,96 ευρώ.