Νέα διόρθωση στο ΧΑ - Προς τις 2.300 μονάδες υποχωρεί ο Γενικός Δείκτης

Περί του 2% οι απώλειες για τον Γενικό Δείκτη, με μόλις 14 μετοχές να κινούνται ανοδικά στο σύνολο του ταμπλό.

Upd. 13:37

Απώλειες καταγράφονται στη Λεωφόρο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση μιας επεισοδιακής εβδομάδας, η οποία «σημαδεύτηκε» από ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων και των κρυπτονομισμάτων, αλλά και από πιέσεις στις μετοχές τεχνολογικών κολοσσών στη Wall Street.

Με φόντο το τριήμερο πτωτικό σερί στη Wall, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες επιχειρούν την Παρασκευή να κινηθούν ανοδικά, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται 0,70% και τους FTSE100 και CAC40 να καταγράφουν οριακά κέρδη 0,19% και 0,07% αντίστοιχα.

Η ελληνική αγορά, προερχόμενη από μια περίοδο υπεραπόδοσης έναντι της συντριπτικής πλειονότητας των εθνικών χρηματιστηρίων παγκοσμίως, κινείται εκ νέου πτωτικά, με τις τράπεζες στο επίκεντρο των πιέσεων. Με δεκάδες μετοχές σε νέα πολυετή ή ιστορικά υψηλά, και με επιμέρους τίτλους να καταγράφουν υψηλά διψήφια ποσοστιαία κέρδη όχι μόνο από την αρχή του έτους αλλά και σε επίπεδο τριμήνου, οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στο ταμπλό δεν εκπλήσσουν.

Επιβαρυντικά για τον Γενικό Δείκτη λειτουργούν οι πιέσεις στον τίτλο της Metlen που, μετά την αναθεώρηση των στόχων για τα EBITDA του 2025 υποχωρεί σε ποσοστό έως και άνω του 14% μέχρι τα 37,60 ευρώ.

Λίγο μετά τις 13:30 οι πιέσεις διαχέονται, εκ νέου, στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, με μόλις 14 μετοχές σε θετικό έδαφος, έναντι 108 σε αρνητικό και 28 αμετάβλητων. Η αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 1:7,7, με τζίρο που μέχρι στιγμής διαμορφώνεται στα 178,9 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων €12,61 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές).

Για τον Γενικό Δείκτη, που νωρίτερα βρέθηκε στιγμιαία σε θετικό έδαφος, οι απώλειες διαμορφώνονται σε 1,91% στις 2.321,39 μονάδες. Πιέσεις και για τον τραπεζικό δείκτη που υποχωρεί 1,66% στις 2.733,50 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι σε επίπεδο εβδομάδας, στο χθεσινό κλείσιμο τόσο ο ΓΔ όσο και ο ΔΤΡ εμφάνιζαν θετική απόδοση περί του 2,2% και 2,8 αντίστοιχα.

Στη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη, με το σύνολο των τίτλων του στο «κόκκινο», οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στην Alpha Bank που υποχωρεί 2,98% στα 4,20 ευρώ. Στο -2,09% η Τρ. Κύπρου, ακολουθούν με απώλειες περί του 1,5%-1,7% οι Optima, ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς, ενώ η Eurobank βρίσκεται στο -0.66% και τα 4,09 ευρώ.