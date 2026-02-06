Θεοχάρης για συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Εμείς δεν φοβόμαστε τον διάλογο

«Αυτή τη στιγμή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σε ένα σημείο σχετικής ηρεμίας. Έχουμε πετύχει πολλά το προηγούμενο διάστημα», είπε.

Στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών αλλά και στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Θεοχάρης είπε αρχικά, «Αυτή τη στιγμή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σε ένα σημείο σχετικής ηρεμίας. Έχουμε πετύχει πολλά το προηγούμενο διάστημα, από τότε που ξεκίνησε αυτός ο διάλογος και η θετική ατζέντα, αλλά και ευρύτερα. Και τα ζητήματα της μετανάστευσης και τα ζητήματα του τουρισμού με τις βίζες ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο μέτρο, που περιλαμβάνεται στη θετική ατζέντα, αλλά και ζητήματα χαμηλής πολιτικής που έχουν σχέση με διαλόγους που κάνουν τα Υπουργεία Εργασίας, Πολιτισμού και ούτω καθεξής για ζητήματα καθημερινότητας, τα οποία, ας το πούμε, δυσκολεύουν τους πολίτες των δύο χωρών σε σχέση με πιστοποιητικά και διάφορα άλλα, τα οποία ενδεχομένως να μπορούν να αναγνωριστούν εκατέρωθεν. Όλα αυτά δίνουν κάποιες λύσεις σε μικρά πράγματα της καθημερινότητας και κυρίως επιτρέπουν την ομαλή και ειρηνική, θα έλεγα, και φιλική συνύπαρξη μεταξύ των δύο λαών. Αυτό είναι το ζητούμενο: ο διάλογος. Ο ίδιος έχει τη σημασία του».

«Ο πρωθυπουργός και χθες ακόμη, σε συνέντευξή του, είπε ότι δεν έχουμε αυταπάτες, δεν περιμένουμε να λυθούν τα μεγάλα ζητήματα των μεγάλων διαφορών των δύο χωρών. Αυτά που αναγνωρίζουμε εμείς είναι πολύ συγκεκριμένα ως διαφορές. Η Τουρκία θέτει και άλλα θέματα στο τραπέζι. Ακόμη και αυτά που εμείς λέμε ότι είναι διαφορές, όπως η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ, δεν είναι διατεθειμένη να πάμε στη Χάγη, όπως εμείς είμαστε», σημείωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα, επισήμανε «Εμείς έχουμε έναν οδηγό: τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, που αναγνωρίζονται από το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα το Δίκαιο της Θάλασσας. Θα συνεχίσουμε να τον έχουμε αυτόν τον οδηγό. Είμαστε διατεθειμένοι, εάν κάποιος αμφισβητεί ότι εμείς τηρούμε το διεθνές δίκαιο, να πάμε στο Δικαστήριο για να αποδειχθεί αυτό, γιατί πιστεύουμε στην ισχύ των επιχειρημάτων μας και των αρχών μας. Και από κει και πέρα, φυσικά, δεν φοβόμαστε σε καμία περίπτωση τον διάλογο».

Και τόνισε «Αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνεται ο διάλογος, να σας πω, δεν είμαι σίγουρος αν το πιστεύουν κιόλας. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι απλώς είναι μία μικροκομματική κριτική. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κατηγορούν την κυβέρνηση όταν δεν γίνεται η συνάντηση -για παράδειγμα η τελευταία στη Νέα Υόρκη που δεν πραγματοποιήθηκε - και οι ίδιοι άνθρωποι που κατηγορούν όταν γίνεται η συνάντηση. Δεν έχει λογική αυτού του είδους η κριτική. Το βλέπουμε σε όλα τα πεδία. Δυστυχώς, η πολιτική αντιπαράθεση από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ένα «όχι σε όλα» και αυτό περιλαμβάνει τα πάντα και τα αντίθετά τους, αρκεί να τα έχει πει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το πράγμα έχει κουράσει, κατά την άποψή μου. Θα πρέπει να έχουμε μια ουσιαστική κριτική με μια ουσιαστική εναλλακτική, εν πάση περιπτώσει, στο σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και παρουσιάζεται στον ελληνικό λαό και θα παρουσιαστεί και για την επόμενη τετραετία πριν τις εκλογές».

Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε «Η συνάντηση θα εξελιχθεί ανάλογα με τις διαθέσεις των δύο ηγετών. Εμείς πηγαίνουμε με θετική διάθεση, πιστεύοντας στην ισχύ του διαλόγου και πιστεύοντας ότι όσο πιο πολύ συζητάμε, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες ενός θερμού επεισοδίου, ενός προβλήματος που θα ξεφύγει από τον έλεγχο των δύο χωρών. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι το απολύτως αποτρεπτικό και γι’ αυτό συνεχίζουμε αυτόν τον διάλογο τώρα. Μην ξεχνάτε ότι και η τουρκική πολιτική σκηνή, ο δημόσιος διάλογος, έχει και αυτός τα χαρακτηριστικά του. Όποιος τον παρακολουθεί βλέπει ότι ασκείται κριτική και από την πλευρά τους, ότι τόσα χρόνια είχαμε ήρεμα νερά και δείξαμε καλή διάθεση και οι Έλληνες εξοπλίζονται, οι Έλληνες δυναμώνουν, οι Έλληνες μας απειλούν ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και από αυτή την πλευρά προσπαθούν καμιά φορά, και με όρους εσωτερικού διαλόγου, να πουν κάτι ή να αντικρούσουν αυτά τα επιχειρήματα. Κατά την άποψή μου, ούτε η Τουρκία έχει χάσει, ούτε η χώρα μας έχει χάσει από τα ήρεμα νερά και από αυτή την περίοδο ηρεμίας, που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε ο καθένας τις οικονομικές προκλήσεις που έχει μπροστά του».

Για την τραγωδία στη Χίο υπογράμμισε «Εμείς έχουμε ένα κράτος δικαίου, είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Όταν συμβαίνουν αυτά, αμέσως -για το αν υπάρχουν ευθύνες-θα δείξουν τα πορίσματα τι ακριβώς συνέβη. Από κει και πέρα ακούμε μια κριτική κατευθείαν ότι το Λιμενικό πρέπει να λέει ψέματα ή να παίρνουμε απευθείας μια καχύποπτη στάση απέναντι στις εξηγήσεις των ανθρώπων που βρέθηκαν στο πεδίο. Το Λιμενικό είναι ένας επιχειρησιακός βραχίονας του κράτους, ο οποίος έχει δύο σκοπούς. Ο ένας είναι να φυλάει τα σύνορα και ο άλλος να διασώζει ζωές που βρίσκονται σε κίνδυνο. Να είστε σίγουροι ότι και σε αυτό το περιστατικό πάρα πολλοί άνθρωποι σώθηκαν από το ίδιο το Λιμενικό, στην προσπάθειά του να μην υπάρξουν περισσότερα θύματα από όσα υπήρξαν (…). Από κει και πέρα υπάρχουν τα πορίσματα, τα οποία θα πρέπει να τα αναμένουμε όλοι μας. Μη βιαζόμαστε».

«Η χώρα μας έχει πάρει τη θέση που έχουν πάρει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, όλες οι χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (…). Άρα, και από αυτή την άποψη, από την ευρωπαϊκή άποψη, τηρούμε αυτά που πρέπει να τηρήσουμε στο πλαίσιο των συνθηκών και των υποχρεώσεών μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, όλα τα υπόλοιπα δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν. Οι δηλώσεις που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά αποκαλυπτικές για το πόσο θετική είναι η στάση της Ρωσίας απέναντι στην Τουρκία και ενδεχομένως σπάνε και πολλούς μύθους ανθρώπων που είτε αφελώς, είτε λόγω κάποιου κινήτρου προσπαθούν να τους διακινήσουν στη χώρα μας», κατέληξε στο τέλος.