ΙΝΚΑ: Ζητά επαναπροσδιορισμό των δανείων του νόμου Κατσέλη μετά τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου

Παράλληλα, επισημαίνεται η υποχρέωση παροχής πλήρους ενημέρωσης προς τους δανειολήπτες για τη συνολική κατάσταση των δανείων τους.

Αίτημα επαναπροσδιορισμού των απαιτήσεων δανείων που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) διατυπώνει το ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Η ομοσπονδία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ζητά από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (funds και servicers) να συμμορφωθούν με το ισχύον νομικό πλαίσιο, να υπολογίζουν τις μηνιαίες καταβολές με βάση το τρέχον επιτόκιο και να επιστρέψουν ποσά που εισπράχθηκαν παράτυπα.

Παράλληλα, επισημαίνεται η υποχρέωση παροχής πλήρους ενημέρωσης προς τους δανειολήπτες για τη συνολική κατάσταση των δανείων τους, ενώ υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν αποφάσεις των Ειρηνοδικείων που καθορίζουν τα ποσά καταβολής.

Το ΙΝΚΑ επισημαίνει ότι το ζήτημα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα, για το οποίο έχει καταθέσει καταγγελία στην Ευρωπαία Εισαγγελέα μαζί με εμπορικούς φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

