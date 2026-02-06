Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Austriacard: Επιτυχής ολοκλήρωση έργου υψηλής σπουδαιότητας στην Αφρική

H θυγατρική εταιρεία Inform ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το έργο υποστήριξης των εθνικών εκλογών στην Ουγκάντα.

Η Austriacard Holdings ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ακόμη έργου υψηλής επιχειρησιακής και θεσμικής σημασίας στην αφρικανική ήπειρο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές με αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, ακρίβειας και αξιοπιστίας.

Συγκεκριμένα, η θυγατρική εταιρεία Inform ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το έργο υποστήριξης των εθνικών εκλογών στην Ουγκάντα, το οποίο αφορούσε την προμήθεια ψηφοδελτίων ασφαλείας καθώς και κρίσιμων συνοδευτικών εγγράφων για την καταμέτρηση των ψήφων και τη μεταβίβαση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Οι γενικές εκλογές ξεκίνησαν στις 15 Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στις 6 Φεβρουαρίου, με το έργο να παραδίδεται εντός αυστηρών και απολύτως δεσμευτικών χρονικών ορίων.

Το συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο σχεδιασμού και εκτέλεσης. Η διαδικασία περιλάμβανε πολυεπίπεδους ελέγχους, αυστηρή ιεραρχία συσκευασίας, υψηλές προδιαγραφές ακρίβειας και συνεχή επιχειρησιακή παρακολούθηση σε συνθήκες έντονης χρονικής πίεσης όπου οι ομάδες της INFORM επέδειξαν εξαιρετικό επαγγελματισμό, αφοσίωση και ανθεκτικότητα.

Η Διοίκηση της εταιρίας εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς όλα τα στελέχη και τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου. Η συνεργασία, η τεχνική κατάρτιση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης επιδεικνύουν τη δύναμη, την ευελιξία και την αξιοπιστία του Ομίλου.

Με την ολοκλήρωση του έργου των εκλογών στην Ουγκάντα, η εταιρία ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά της στον τομέα των λύσεων ασφαλούς εκτύπωσης και διαχείρισης εκλογών, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως αξιόπιστου εταίρου για έργα υψηλής θεσμικής και επιχειρησιακής σημασίας σε διεθνές επίπεδο.

