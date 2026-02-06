ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,4% στο εμπορικό έλλειμμα τον Δεκέμβριο - Στα 3,55 δισ. ευρώ

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το μήνα Δεκέμβριο ανήλθε στο ποσό των 7,66 δισ. ευρώ.

Αύξηση 2,4% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, καθώς η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν υπερδιπλάσια εκείνης των εξαγωγών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το μήνα Δεκέμβριο ανήλθε στο ποσό των 7,66 δισ. ευρώ έναντι 7,54 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση 1,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 514,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 481 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,2%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 4,1 δισ. ευρώ έναντι 4,07 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση 0,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 11,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 8,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 3,55 δισ. ευρώ έναντι 3,46 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 503 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025

παρουσίασε αύξηση κατά 472,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,8% σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2024.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 82,11 δισ. ευρώ έναντι 85,6 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1,55 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1,34 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 48,6 δισ. ευρώ έναντι 50 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 2,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 725,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 793,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 33,51 δισ. ευρώ έναντι 35,59 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,9%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 826,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 555,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%.