Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές - Άνοδος 4% για Orsted

Ολοκληρώνεται μία εβδομάδα πλούσια σε εταιρικά αποτελέσματα και αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Σε πτωτικό κλίμα συνεχίζουν οι ευρωαγορές στις συναλλαγές της Παρασκευής καθώς ολοκληρώνεται μία εβδομάδα πλούσια σε εταιρικά αποτελέσματα και αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,13% στις 612,46 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,31% στις 5.944 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,02% στις 24.539 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 0,14% στις 8.226 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,02% στις 10.308 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει πτώση 0,33% στις 45.667 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει κέρδη 0,48% στις 17.831 μονάδες.

Στο ταμπλό, η δανέζικη Orsted κερδίζει 3,19% αφού τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου έδειξαν αύξηση των εσόδων κατά 9,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 25,1 δισ. κορόνες, εντός του εύρους των 24-27 δισ. κορόνων που είχε προβλέψει, με καθαρά κέρδη για το έτος ύψους 3,2 δισ. κορόνες.

Επιπλέον, «βουτιά» 23% κάνει την Παρασκευή η μετοχή της Stellantis στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο, αφότου η αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε ότι αναμένει ζημίες 22 δισ. ευρώ από την αναδιάρθρωση προκειμένου να επιταχυνθεί η κυκλοφορία ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων.

Στα μάκρο της ημέρας, περισσότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι εξαγωγές της Γερμανίας τον Δεκέμβριο 2025, ωστόσο η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά την ίδια περίοδο.

Συγκεκριμένα, οι γερμανικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 4% τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για αύξηση 1% σε δημοσκόπηση του Reuters. Από την άλλη, η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία υποχώρησε 1,9% περισσότερο από το ό,τι αναμενόταν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν πτώση 0,3%.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να διατηρήσει σταθερά για πέμπτη συνεχόμενη φορά τα επιτόκια όπως ευρέως αναμενόταν, υιοθετώντας στάση αναμονής, με φόντο τη μεγάλη επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 1,7% στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, αλλά και το διεθνές γεωπολιτικό και χρηματοοικονομικό τοπίο, με έμφαση την ισοτιμία ευρώ - δολαρίου.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική σε ένα αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον, ενώ υποβάθμισε τις ανησυχίες για το ράλι του ευρώ.

Το «κουμπί» της παύσης πάτησε η BoE (Τράπεζα της Αγγλίας) στην πρώτη της συνεδρίαση για το 2026 την Πέμπτη, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο 3,75%, μετά από «ψαλίδι» κατά 0,25% τον Δεκέμβριο. Η εννεαμελής Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της κεντρικής τράπεζας ψήφισε με οριακή διαφορά 5-4 υπέρ του «παγώματος» των επιτοκίων.

Ασία

Αδύναμη ήταν η συνεδρίαση στα ασιατικά χρηματιστήρια ακολουθώντας την πτώση που σημειώθηκε στη Wall Street με «βαρίδι» τις τεχνολογικές μετοχές.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ηγήθηκε των απωλειών στην περιοχή με -2,03% στις 8.708,8 μονάδες, σε χαμηλό ενός μήνα.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έφτασε να αποδυναμώνεται έως και 5%, ωστόσο στη συνέχεια περιόρισε τις απώλειες και έκλεισε με 1,44% στις 5.089,14 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε 2,49% στις 1.080,77 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 1,21% στις 26.559 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε 0,57% στις 4.643 μονάδες.

Αντίθετα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε 0,81% στις 54.253 ενώ ο ευρείας βάσης Topix πρόσθεσε 1,28% στις 3.699 μονάδες σε νέο ρεκόρ.

Η μετοχή της Toyota πρόσθεσε 2% έπειτα από την ανακοίνωση πως νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Toyota θα αναλάβει ο νυν οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Κέντα Κον, στην δεύτερη αλλαγή ηγεσίας της αυτοκινητοβιομηχανίας μέσα σε τρία χρόνια.

