Αντιδρά μετά την προσγείωση στα 60.000 δολάρια το Bitcoin

Η παγκόσμια αγορά crypto έχει χάσει περίπου 2 τρισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της από τότε που έφτασε στο ρεκόρ των 4,379 τρισ. δολαρίων στις αρχές Οκτωβρίου.

Ανακάμπτει από το χαμηλό 16 μηνών την Παρασκευή, το Bitcoin μετά την τριβή με το όριο των 60.000 δολαρίων, καθώς η παγκόσμια πτώση στις μετοχές τεχνολογίας που εξαφάνισε τα risky bets σε όλες τις κατηγορίες assets έδειξε διστακτικά σημάδια χαλάρωσης. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο επιστρέφει στα 65.198,20 δολάρια με ράλι 3,3%, ανακτώντας μερικές από τις απώλειές του (κατρακύλησε 5% στο χαμηλό των 60.008,52 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση).

Παρόλα αυτά, το BTC παραμένει «καρφωμένο» κοντά στο πιο αδύναμο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2024, ένα μήνα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τις εκλογές των ΗΠΑ, εκφράζοντας την πρόθεσή του να υποστηρίξει τα κρυπτονομίσματα. «Το Bitcoin υποχωρεί από τον Οκτώβριο (2025), ίσως θα μπορούσατε να αναρωτηθείτε αν ήταν ένα πρώιμο σημάδι κινδύνου ή μια σύμπτωση», τόνισε ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας στην χρηματιστηριακή εταιρεία Pepperstone στη Μελβούρνη.

«Πολλές από τις μεγάλες θέσεις με αισθητό όγκο συναλλαγών ξεκαθαρίζουν πολύ γρήγορα» πρόσθεσε, ενώ το Ether σκαρφαλώνει σχεδόν 4% στα 1.919,37 δολάρια, έχοντας διολισθήσει κοντά στο χαμηλό 10 μηνών στα 1.751,94 δολάρια ενδοσυνεδριακά το πρωί. Η παγκόσμια αγορά crypto έχει χάσει περίπου 2 τρισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της από τότε που έφτασε στο ρεκόρ των 4,379 τρισ. δολαρίων στις αρχές Οκτωβρίου, με πάνω από 1 τρισ. δολάρια να έχουν εξαφανιστεί μόνο τον τελευταίο μήνα.

Το Bitcoin μετρά απώλειες 15% στην εβδομάδα, φέρνοντας τη συνολική του ετήσια πτώση μέχρι στιγμής στο 26%. Εν τω μεταξύ, το Εther οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση 16%, με βουτιά σχεδόν 36% από την αρχή του 2026. Το κλίμα για τα κρυπτονομίσματα είχε επηρεαστεί από τo sell off σε πολύτιμα μέταλλα και μετοχές. Ο χρυσός και το ασήμι, για παράδειγμα, έχουν γίνει πιο ασταθή ως αποτέλεσμα των μοχλεύσεων και των κερδοσκόπων. Η τύχη του Bitcoin συνδέεται με τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα εδώ και αρκετό καιρό.

Η τιμή του έτεινε να αυξάνεται, ιδιαίτερα λόγω του ενθουσιασμού των επενδυτών για την ΑΙ. «Η υποχώρηση του Bitcoin προς τα 60.000 δολάρια δεν είναι ο θάνατος των κρυπτονομισμάτων, είναι ο λογαριασμός που έρχεται λόγω των κρατικών ομολόγων και των funds που το αντιμετώπισαν ως ένα asset χωρίς πραγματικούς ελέγχους στους κινδύνους, και έχουμε δει απότομες διορθώσεις», υπογράμμισε ο Τζόσουα Τσου, συμπρόεδρος του Hong Kong Web3 Association.