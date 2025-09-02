Πώς θα αποφύγουν τα πρόστιμα οι ιδιοκτήτες οχημάτων. Πότε θα έρθει η «λυπητερή».

Ηλεκτρονικά μηνύματα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι εντοπίσθηκαν να μην έχουν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020, ετοιμάζεται να στείλει η ΑΑΔΕ. Με τα e-mail που θα λάβουν θα ενημερωθούν για την οφειλή πριν τους έρθει ο τελικός λογαριασμός με τα πρόστιμα τα οποία φτάνουν στο διπλάσιο των τελών που «ξέχασαν» να πληρώσουν.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ, η βεβαίωση της οφειλής με το ποσό των ετήσιων τελών ανάλογα με το κυβισμό, το είδος και το έτος κυκλοφορίας του οχήματος μαζί με το πρόστιμο θα ολοκληρωθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, νωρίτερα και συγκεκριμένα έως τις 31 Οκτωβρίου 2025 οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την οφειλή εφόσον αποδείξουν με παραστατικά ότι λόγω της κατάστασης του οχήματος τους δεν υποχρεούνταν να καταβάλουν τέλη.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή:

- Όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας για το 2020 θα λάβουν, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ηλεκτρονικό μήνυμα. Με το email ( ή και με συστημένες επιστολές) της ΑΑΔΕ θα ενημερώνονται για τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025 μέσω της εφαρμογής myCAR την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους υποβάλλοντας το κατάλληλο δικαιολογητικό προκειμένου να εκπέσουν των τελών κυκλοφορίας.

- Την 1η Οκτωβρίου 2025 θα ανοίξει η εφαρμογή στο myCAR με τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας έτους 2020 ανά ιδιοκτήτη. Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με κωδικούς Taxisnet. Μέσω της εφαρμογής δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή και για επόμενα έτη (π.χ. κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόμενο, κλπ.) και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη μη οφειλή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού.

- Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2025. Για περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ειδοποίηση των φορολογούμενων κεντρικά, θα τεθούν στη διάθεση των Δ.Ο.Υ. / ΚΕΦΟΔΕ τα στοιχεία τους για να τους ειδοποιήσουν μέσω ταχυδρομείου με συστημένες επιστολές.

- Μετά την 31 Οκτωβρίου 2025 οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» να δηλώνουν τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός χωρίς αυτή τους η ενέργεια να ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης.

- Στη συνέχεια οι Φορολογικές Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο λαμβάνουν την πληροφόρηση για την κατάσταση του κάθε οχήματος βάσει της δήλωσης του ιδιοκτήτη και διορθώνουν την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, όπως προκύπτει από το σχετικό δικαιολογητικό που επισυνάπτει. Για παράδειγμα, αν για ένα όχημα προκύπτει ότι κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα του ενός έτη, τότε διορθώνεται η εικόνα του για όλα τα έτη (τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο χρονικό διάστημα).

- Για τις περιπτώσεις που δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών/απώλεια, και δεν υφίσταται κατάλληλο δικαιολογητικό παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση, δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, ωστόσο καταχωρείται σχετική σημείωση.

- Οι Φορολογικές Υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025 και στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2020 έως 5 Δεκεμβρίου 2025.