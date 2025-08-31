Παγώνει η Εισφορά Αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους που λαμβάνουν προσαύξηση

Στο νέο νομοσχέδιο έχει συμπεριληφθεί πρόβλεψη ώστε, όταν ο εργαζόμενος συνταξιούχος δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξή του από την εργασία του, η επιπλέον παροχή να μην οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Διάταξη που θα «παγώνει» την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων όταν πρόκειται για εργαζόμενους συνταξιούχους που λαμβάνουν προσαύξηση στη σύνταξή τους, περιλαμβάνει το εργασιακό νομοσχέδιο με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη», το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση.

Η νομοθετική αυτή παρέμβαση στοχεύει στην άρση μιας αδικίας, όπου η αύξηση της σύνταξης που προκύπτει από τη συνέχιση εργασίας αντισταθμίζεται ή και μηδενίζεται από την αυξημένη επιβάρυνση της ΕΑΣ. Ως αποτέλεσμα, το τελικό καθαρό ποσό σύνταξης παραμένει σταθερό ή μειώνεται, ακυρώνοντας τα οφέλη της απασχόλησης.

Μια προσαύξηση στη σύνταξη λόγω ενσήμων από απασχόληση είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μείωση του τελικού ποσού, καθώς:

ο συνταξιούχος εισερχόταν σε υψηλότερο κλιμάκιο ΕΑΣ ή

μεταφερόταν σε επόμενο συντελεστή.

Με τη νέα διάταξη, η προσαύξηση που θα προκύπτει στη σύνταξη του εργαζόμενου συνταξιούχου δεν θα οδηγεί σε αλλαγή κλιμακίου ΕΑΣ, καθώς η παρακράτηση θα εξακολουθεί να γίνεται με βάση το υφιστάμενο κλιμάκιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του νομοσχεδίου, «στις περιπτώσεις χορήγησης προσαύξησης ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄85), λόγω αξιοποίησης χρόνου ασφάλισης από απασχόληση συνταξιούχου, για τον προσδιορισμό του συντελεστή παρακράτησης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της σύνταξης που εκάστοτε λαμβάνει ή δικαιούται να λάβει ο συνταξιούχος πριν από τη χορήγηση της προσαύξησης αυτής».

Για παράδειγμα, αν μετά την προσαύξηση η σύνταξη ξεπερνά το όριο των 1.434 ευρώ (όριο κλίμακας για το 2025), ο συνταξιούχος θα παραμένει στο ίδιο κλιμάκιο και δεν θα επιβαρύνεται με υψηλότερο συντελεστή. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑΣ είναι κλιμακωτή και κυμαίνεται από 3% έως 14% ανάλογα με το ύψος της κύριας σύνταξης.

Υπενθυμίζεται πως τα όρια των κλιμακίων της ΕΑΣ αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο σύμφωνα με το ποσοστό της ετήσιας αύξησης των συντάξεων. Για το 2025, το όριο του πρώτου κλιμακίου αυξήθηκε από 1.400 σε 1.434 ευρώ, ενώ και οι άλλες βαθμίδες αναπροσαρμόστηκαν αναλόγως.