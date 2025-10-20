Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: Η Αυστραλία θα αποκτήσει αμερικανικά υποβρύχια

Newsroom
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος επισκέπτεται τις ΗΠΑ, πως η χώρα του θα παραλάβει υποβρύχια στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συνάφθηκε το 2021, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πρόσφατα εκφράσει αμφιβολίες.

«Τα υποβρύχια που εμείς αρχίσαμε να κατασκευάζουμε για την Αυστραλία προχωρούν πραγματικά καλά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους έχοντας στο πλευρό του τον Αλμπανέζι, στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως η συμφωνία «προχωρά πραγματικά πολύ γρήγορα, πολύ καλά».

Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Άντονι Αλμπανέζι υπέγραψαν μια συμφωνία για σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά σήμερα στον Λευκό Οίκο.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους ανέφερε πως η συμφωνία αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης εδώ και τέσσερις ή πέντε μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

