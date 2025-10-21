Dior: «Μπαίνει» στο e-commerce και καταγράφει «χρυσές» επιδόσεις στην Ελλάδα

Αύξηση τζίρου κατά 19% και ισχυρή άνοδος κερδοφορίας για το δημοφιλές luxury brand στην Ελλάδα. Η ώθηση από τον τουρισμό και το νέο κατάστημα στον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά δεσμεύεται η Dior Greece, προσβλέποντας σε περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών το 2025, με όχημα τη συνεχή ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και την αυξανόμενη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών που «θα συμβάλουν στην αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα της».

Η θυγατρική της Christian Dior Couture που δραστηριοποιείται στον κλάδο εισαγωγής και εμπορίας ενδυμάτων, υποδημάτων, τσαντών, αξεσουάρ, αρωμάτων, κοσμημάτων, παιδικών ενδυμάτων και αξεσουάρ και συναφών ειδών ενδύσεως συνιστά, άλλωστε, ένα luxury brand με μεγάλη δυναμική στην ελληνική αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις οικονομικές του επιδόσεις.

Αύξηση τζίρου κατά 19% το 2024

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ, στη χρήση 2024 ο κύκλος εργασιών σημείωσε σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2023 και δη της τάξης του 19% δεδομένης της ανοδικής πορείας του τουρισμού στην Ελλάδα, καθώς και της λειτουργίας του νέου καταστήματος στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 38,35 εκατ. ευρώ έναντι 32,18 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, πλησιάζοντας το ορόσημο των 40 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά αποτελέσματα, εκφρασμένα σαν ποσοστό επί του τζίρου, ανήλθαν στο 48,48%, από 55,25% που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 27,01% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, λόγω των επιπλέον δαπανών που έγιναν στη σκιά της αυξημένης κίνησης και του νέου καταστήματος στον Αστέρα Βουλιαγμένης και έφτασαν στα 10,80 εκατ. ευρώ από 8,50 εκατ. ευρώ το 2023.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της Dior Grece, οι «χρεωστικοί τόκοι παρουσίασαν αύξηση στα 32.478 ευρώ, από 28.834 ευρώ την προηγούμενη χρονιά λόγω του πολύ μεγαλύτερου όγκου συναλλαγών με τον όψεως στην τράπεζα».

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ τόκων και φόρων ύψους 10,32 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν το 2024 στα 8,41 εκατ. ευρώ από 7,90 εκατ. ευρώ το 2023. Όπως δε εμφανίζεται στον ισολογισμό χρήσης 2024, τα ιδία κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 10.062.950 ευρώ, σε σχέση με την 31.12.2023 όπου είχαν ανέλθει στο ποσό των 8.299.712 ευρώ.

Το δίκτυο καταστημάτων

Να σημειωθεί εδώ ότι η Dior Greece διαθέτει καταστήματα στην Αθήνα (Βουκουρεστίου 19) και τη Μύκονο (Ψαρρού και Μ. Καλογερά 24), ενώ στις 24 Μαΐου 2024 προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας ενός επιπλέον υποκαταστήματος επί της οδού Απόλλωνος 77 στη Βουλιαγμένη (Τουριστικός Λιμένας Βουλιαγμένης).

«Μπαίνει» στο e-commerce

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία προγραμματίζει την έναρξη του e-commerce στην Ελλάδα, με επίσημη λειτουργία τον Οκτώβριο του 2025. «Η εταιρεία παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα, με στόχο την προστασία της από πιθανούς κινδύνους αρνητικών επιπτώσεων στη ρευστότητα, την εξέλιξη των λειτουργικών κι επενδυτικών δραστηριοτήτων και την ανάκτηση των περιουσιακών της στοιχείων», αναφέρει, τέλος, η διοίκηση στην οικονομική έκθεση.