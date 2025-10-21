Στα 580 ευρώ υπολογίζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τη μέση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος το 2026 σε σχέση με το 2025 ως αποτέλεσμα των μέτρων που θα εφαρμοστούν από τον επόμενο χρόνο. Όμως τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι των αλλαγών.

Στα 580 ευρώ υπολογίζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τη μέση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος το 2026 σε σχέση με το 2025 ως αποτέλεσμα των μέτρων που θα εφαρμοστούν από τον επόμενο χρόνο. Όμως, τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι των αλλαγών.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Draft Budgetary Plan που έστειλε στις Βρυξέλλες έχει αναλυτικούς υπολογισμούς για το πώς μεταβάλλεται το διαθέσιμο εισόδημα (δηλαδή το εισόδημα μετά από φόρους και εισφορές) των πολιτών σε σχέση με το 2025.

Υπολογίζει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο δηλαδή την επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ και το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ακόμη μετράει:

Τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύσει από του χρόνου

Τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από ενοίκια

Αύξηση των συντάξεων κατά 2,4% το 2026 βάσει του πληθωρισμού και του ΑΕΠ του 2025

Αύξηση του κατώτατου μισθού με την υπόθεση πως θα είναι της τάξης του 4,5%

Αύξηση των μισθών του δημοσίου μετά από την αναπροσαρμογή του εθνικού κατώτατου μισθού

Με βάση όλα τα παραπάνω το ΥΠΕΘΟ υπολογίζει πως το διάμεσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα της χώρας που φτάνει τα 11.791 ευρώ θα αυξηθεί κατά 580 ευρώ ή κατά 4,51%. Χωρίζοντας όμως τα εισοδήματα σε δεκατημόρια από τα χαμηλότερα έως τα υψηλότερα φαίνεται πως αυτή η αύξηση έχει μεγάλες διαφορές.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα, το φτωχότερο 10% του πληθυσμού με διάμεσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα 3.959 ευρώ θα δει μια αύξηση της τάξης του 3,83% την ερχόμενη χρονιά. Από την άλλη, το πλουσιότερο 10% με μέσο διαθέσιμο εισόδημα 31.055 ευρώ θα δει μια αύξηση της τάξης του 4,9% σχεδόν εξ’ ολοκλήρου βασισμένη στις φορολογικές αλλαγές, καθώς τα μέτρα του 2025 αγγίζουν ελάχιστα αυτή την εισοδηματική κατηγορία.

Οι διαφορές αυτές γίνονται ακόμη πιο αισθητές κατά τον υπολογισμό του μέσου φορολογικού βάρους ανά κατηγορία εισοδήματος όπως υπολογίζεται ως το ποσοστό των συνολικών άμεσων φόρων και εισφορών που πληρώνουν τα νοικοκυριά επί του εισοδήματός τους.

Στο σύνολο του πληθυσμού το ΥΠΕΘΟ υπολογίζει την φορολογική επιβάρυνση του 2025 στο 21% του εισοδήματος και την μείωση της το 2026 στις 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. Το φτωχότερο 10% που επιβαρύνεται με 17,9% θα δει μια μείωση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων (η οποία προέρχεται κατά βάση από την αύξηση εισοδήματος που θα φέρουν τα μέτρα του 2025), ενώ το πλουσιότερο 10% θα δει μια μείωση 1,2 ποσοστιαίων μονάδων.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω αναμένεται μια οριακή αύξηση της ανισότητας όπως μετράται από τον δείκτη Gini, ο οποίος κυμαίνεται από το 0 όταν όλα τα εισοδήματα είναι ίσα και του 1 όταν ένα πρόσωπο έχει όλα τα εισοδήματα. Το 2025 ο δείκτης στη χώρα μας υπολογίζεται στο 0,306 και αναμένεται να μειωθεί κατά 0,003 με τα μέτρα του περασμένου Απριλίου αλλά όταν υπολογιστούν και τα μέτρα του 2026 (δηλαδή η φορολογική μεταρρύθμιση) σημειώνεται αύξηση 0,001.