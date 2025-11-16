Νετανιάχου: Αντιμέτωπος με ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους του λόγω της υπόνοιας Τραμπ περί παλαιστινιακού κράτους

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα,περιλαμβάνει μια διάταξη που αναφέρει ότι, εάν πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις εντός της Παλαιστινιακής Αρχής, ενδέχεται τελικά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιτίθεται στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, μετά τις διαμαρτυρίες ακροδεξιών συμμάχων του κυβερνητικού συνασπισμού για μια δήλωση υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ, η οποία υποδεικνύει στήριξη σε έναν δρόμο προς την παλαιστινιακή ανεξαρτησία.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Νετανιάχου μίλησε δύο ημέρες αφότου ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και πολλές χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία ενέκριναν ένα προσχέδιο ψηφίσματος του ΟΗΕ που στηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, λέγοντας ότι η διαδικασία προσέφερε μια οδό προς την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις στις 7 Νοεμβρίου σχετικά με το προσχέδιο, το οποίο θα καθιστούσε υποχρεωτική την πρόταση του Τραμπ για μια μεταβατική διοίκηση «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα, με στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο και η οικονομική ανάκαμψη.

Το 20 σημείων σχέδιο του Τραμπ περιλαμβάνει μια διάταξη που αναφέρει ότι, εάν πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις εντός της Παλαιστινιακής Αρχής, «ενδέχεται τελικά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση, την οποία αναγνωρίζουμε ως την επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού».

Το συγκεκριμένο σημείο εξόργισε τους ακροδεξιούς ηγέτες στο Ισραήλ, οι οποίοι είχαν αντιταχθεί στην εκεχειρία του Οκτωβρίου στη Γάζα που μεσολάβησε ο Τραμπ, δοκιμάζοντας τον εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου, που αποτελείται από συντηρητικούς και υπερεθνικιστές.

Το Σάββατο, οι ακροδεξιοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπετσαλέλ Σμοτρίτς κάλεσαν τον Νετανιάχου να αποκηρύξει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους. Ο Μπεν-Γκβιρ απείλησε να αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό αν ο πρωθυπουργός δεν ενεργήσει.

Αμετάβλητη η αντίθεση μας

Ο Νετανιάχου ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή: «Η αντίθεσή μας σε ένα παλαιστινιακό κράτος σε οποιοδήποτε έδαφος δεν έχει αλλάξει. Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί και η Χαμάς θα αφοπλιστεί, με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο. Δεν χρειάζομαι επιβεβαιώσεις, αναρτήσεις ή διαλέξεις από κανέναν».

Μια αποχώρηση της ακροδεξιάς θα μπορούσε να ανατρέψει την δεξιά κυβέρνηση του Νετανιάχου πολύ πριν από τις επόμενες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν έως τον Οκτώβριο του 2026.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, και ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ εξέδωσαν επίσης δηλώσεις στην πλατφόρμα X την Κυριακή κατά ενός παλαιστινιακού κράτους, χωρίς να αναφέρουν τον Νετανιάχου.

Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα τερμάτισε τις μεγάλες μάχες μεταξύ Ισραήλ και της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς έπειτα από δύο χρόνια πολέμου που κατέστρεψε τον παλαιστινιακό θύλακα και προκάλεσε παρεπόμενες συγκρούσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου είχε αποδεχτεί το σχέδιο του Τραμπ κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, αλλά μέχρι την Κυριακή δεν είχε κάνει καμία νέα δήλωση για το ζήτημα της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης.

Δυτικές κινήσεις για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Πριν από την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι θα απαντήσει σε ορισμένα μεγάλα δυτικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, που αναγνώρισαν επισήμως ένα παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ, αλλά δεν έχει προβεί σε καμία διπλωματική ενέργεια.

Ο Σμοτρίτς είχε κατηγορήσει το Σάββατο τον Νετανιάχου ότι δεν τήρησε την υπόσχεσή του και τον κάλεσε να διαμορφώσει άμεσα μια απάντηση: «Έχουν περάσει δύο μήνες κατά τους οποίους επέλεξες τη σιωπή και την πολιτική ντροπή».

Τον προέτρεψε να «καταστήσει σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι ποτέ δεν θα προκύψει παλαιστινιακό κράτος στα εδάφη της πατρίδας μας».

Δύο χρόνια εντατικών ισραηλινών βομβαρδισμών και χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας σκότωσαν περισσότερους από 69.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στη διασυνοριακή περιοχή του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, αν και έκτοτε έχουν σημειωθεί επανειλημμένα, αν και διάσπαρτα, επεισόδια βίας.

Φωτογραφία @AP