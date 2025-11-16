Γερμανία: Οι μοντέρνοι influencers του Ισλάμ

Παρά τα σαφή προβλήματα με την πολιτεία, η μοντέρνα προσέγγιση του Ισλάμ φαίνεται να βρίσκει απήχηση στους νέους της Γερμανίας - είτε σε μετριοπαθείς μουσουλμάνους οι οποίοι στρέφονται ξαφνικά στη ριζοσπαστικοποίηση είτε στο εντελώς νέο κοινό, τους Γερμανούς που μεγάλωσαν ως καθολικοί ή προτεστάντες.

Στα χέρια της, το μόνο ακάλυπτο σημείο του σώματός της, διακρίνονται τουλάχιστον τέσσερα μικρά τατουάζ - μαζί με τα γαλάζια μάτια της, είναι ίσως τα μόνα στοιχεία από την «προηγούμενη» ζωή της: Η Χάνα Χάνσεν, κατά κόσμον Βικτόρια Σταντλάντερ, ήταν αναπληρωματική Μις Γερμανία, πετυχημένο διεθνές μοντέλο, DJ ηλεκτρονικής μουσικής, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Kickboxing και σήμερα... influencer για το Iσλάμ, τη σαρία και τον «παράδεισο που περιμένει» όσους αλλαξοπιστήσουν. Στο πλευρό της ο καταδικασμένος για τρομοκρατία Σβεν Λάου, ένας ακόμη Γερμανός που «αναγεννήθηκε» ανακαλύπτοντας τις αρετές του ισλαμισμού.

Στις 5 Νοεμβρίου το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας έθεσε εκτός νόμου την οργάνωση «Muslim Interaktiv». Τα γραφεία της πρέπει να κλείσουν, οι ιστοσελίδες και οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να διαγραφούν και τα περιουσιακά στοιχεία να κατασχεθούν. Η σχετική έρευνα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος έχει βεβαιώσει «παραβιάσεις της συνταγματικής τάξης». Σε απλούστερα ελληνικά, η «Muslim Interaktiv» δεν περιοριζόταν σε θρησκευτικές ή κοινωνικές - και απολύτως νόμιμες στην Γερμανία - δράσεις, αλλά απαιτούσε την ίδρυση χαλιφάτου, αμφισβητούσε το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, υποκινούσε το μίσος κατά των Εβραίων και περιφρονούσε τα δικαιώματα των γυναικών. Η οργάνωση ωστόσο θεωρείται «μοντέρνο Ισλάμ» και απευθυνόταν στους νέους - όχι μόνο τους μουσουλμάνους. Στα βίντεο που αναρτούσε στο TikTok, στο Instagram και στο You Tube είναι εμφανής η προσπάθεια «εκσυγχρονισμού»: νεαροί ιεροκήρυκες μιλούν με πάθος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και για το πώς το Ισλάμ - στην πιο «αυθεντική» μορφή του - είναι η απόλυτη λύση/θεραπεία/σωτηρία. Απώτερος στόχος της οργάνωσης, η οποία ευθυγραμμίζεται ιδεολογικά με την απαγορευμένη από το 2003 Hizb ut Tahrir και των υπό διερεύνηση παρακλαδιών της, «Realität Islam» και «Generation Islam», είναι η ίδρυση παγκόσμιου χαλιφάτου.

Από την πασαρέλα και το ρινγκ στο χιτζάμπ και στα likes

Παρά τα σαφή προβλήματα με την πολιτεία, η μοντέρνα προσέγγιση του Ισλάμ φαίνεται να βρίσκει απήχηση στους νέους της Γερμανίας - είτε σε μετριοπαθείς μουσουλμάνους οι οποίοι στρέφονται ξαφνικά στη ριζοσπαστικοποίηση είτε στο εντελώς νέο κοινό, τους Γερμανούς που μεγάλωσαν ως καθολικοί ή προτεστάντες.

Η Χάνα Χάνσεν είναι εδώ και λίγο καιρό το «μοντέρνο» πρόσωπο του Ισλάμ. Στα 42 της, έχει προλάβει να ζήσει όλο αυτό που η ίδια περιγράφει ως παρακμή του δυτικού κόσμου: ταξίδευσε σε όλον τον κόσμο πρώτα ως μοντέλο για σχεδιαστές όπως η Escada, ο Hugo Boss και η Vivienne Westwood, έπειτα ως DJ σε φεστιβάλ όπως το Love Parade και σε γκραν-πρι της Φόρμουλα 1 και τελικά ως πρωταθλήτρια του Kickboxing.

Το 2022 σταμάτησε τον πρωταθλητισμό έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό στο μάτι. Όταν επανεμφανίστηκε, είχε πλέον ασπαστεί το Ισλάμ. Αρχικά παρουσιαζόταν ως μετριοπαθής, τώρα όμως διαφημίζει μια υπερσυντηρητική εκδοχή, την ορθόδοξη σουνιτική «σχολή» Χανμπαλίγια. Μέχρι την είσοδό της στον κόσμο της ψηφιακής ριζοσπαστικοποίησης, στην ισλαμιστική σκηνή κυριαρχούσαν άνδρες «influencers - ιεροκήρυκες», οι οποίοι συνήθως ανταποκρίνονταν στο γνωστό στερεότυπο: μελαχρινοί με γένια, μουσουλμάνοι από κούνια, με πύρινο λόγο και επιθετικό ύφος.

Η Χάνα Χάνσεν έχει σήμερα 200.000 ακολούθους στο TikTok και ακόμη περισσότερους στο Instagram και φροντίζει να τους απευθύνεται καθημερινά. Αγαπημένη θεματολογία της, τα ψεύτικα πρότυπα ομορφιάς, οι κίνδυνοι του φεμινισμού, η παρακμή των δυτικών κοινωνιών και η επιτακτική ανάγκη κάλυψης με χιτζάμπ. «Μην αποκαλύπτεστε! Είστε διαμάντια που πρέπει να προστατεύονται από τα ανδρικά βλέμματα», διακηρύσσει, ενώ ασχολείται ενεργά με τον προσηλυτισμό, ειδικά νεαρών χριστιανών και πανηγυρίζει κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά με τους ακολούθους της. Μιλάει για κορίτσια 10, 12 και 14 ετών που ασπάζονται, υποτίθεται, το Ισλάμ επηρεασμένα από τα κηρύγματά της. «Η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην ταπείνωση, στην προσευχή και στην υποταγή. Και ναι, το χιτζάμπ είναι κομμάτι όλου αυτού. Όχι ως κουλτούρα, όχι ως τάση, όχι ως σύσταση, αλλά ως υποχρέωση», επαναλαμβάνει ξανά και ξανά και καταδικάζει ως ψευδεπίγραφες «φιλελεύθερες» μορφές του Ισλάμ.

Πριν από λίγες ημέρες προειδοποίησε τις «αδελφές» της ενόψει καρναβαλιού και «διασκέδασης». «Το καρναβάλι έχει τις ρίζες του στην εκκλησία, ως προετοιμασία για τη νηστεία πριν από το Πάσχα. Οι γραφές μας λένε ότι οι μουσουλμάνοι δεν πρέπει να ακολουθούν τις γιορτές άλλων θρησκειών. Καρναβάλι σημαίνει αλκοόλ, ελευθεριότητα, αμαρτίες. Ακόμη και μόνο να βλέπει κανείς, συνεπάγεται ότι γίνεται μέρος του γεγονότος. Δεν χάνετε τίποτα. Το Ισλάμ αρκεί», προειδοποιεί η Χάνα Χάνσεν από τον λογαριασμό της στο Instagram. Σε άλλη ανάρτηση, εξηγεί την «πραγματική» θέση του Ιησού: «Δεν ήταν ούτε θεός ούτε ο γιος του Θεού, ήταν αγγελιαφόρος, δούλος του Αλλάχ και έλεγε: Ο Αλλάχ είναι ο Κύριός μου και Κύριός σας - λατρέψτε Αυτόν και μόνο. Όποιος ακολουθεί λοιπόν τον Ιησού δέχεται και τον τελικό αγγελιαφόρο, τον Μωάμεθ και πρέπει να ακολουθεί το πραγματικό μονοπάτι του, όχι ανθρώπινα εφευρήματα».

Και influencers και φιλάνθρωποι

Η Χάνα Χάνσεν δεν είναι ασφαλώς μόνη. Ο - σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο - σύζυγός της από το 2024, είναι επίσης «αστέρι» της γερμανικής σαλαφιστικής σκηνής. Ο 46χρονος Σβεν Λάου από το Μενχενγκλάντμπαχ, γνωστός με το ψευδώνυμο Αμπού Αντάμ, καταδικάστηκε το 2017 σε πενταετή φυλάκιση για την υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης στην Συρία και για την ίδρυση «Αστυνομίας Σαρία» στο Βούπερταλ. Αποφυλακίστηκε έπειτα από 3,5 χρόνια, επειδή το δικαστήριο έκρινε ότι είχε περάσει με επιτυχία το πρόγραμμα απομάκρυνσης από το ριζοσπαστικό Ισλάμ και είχε πλέον λάβει αποστάσεις από τον Σαλαφισμό. Μετά το τέλος της περιόδου αναστολής, ο Λάου επανήλθε για να συνεχίσει το έργο του.

Με την σύζυγό του γνωρίστηκαν σε προσκύνημα στη Μέκκα και τους πάντρεψε ο Αμπού Αλία, Ελληνογερμανός, κατά κόσμον «Ευστάθιος Τ» και ηγετική μορφή των σαλαφιστών στην Γερμανία, ο οποίος οργανώνει προσκυνήματα στη Μέκκα.

Μαζί τους ο «σταρ» Αμπντελχαμίντ, ο οποίος αυτή την εποχή ελέγχεται για υπεξαίρεση δωρεών ύψους άνω των 500.000 ευρώ. Τελευταία συγκέντρωσε 70.000 ευρώ για τα παιδιά της Γάζας - κατέληξαν ωστόσο σε αντιπροσωπείες της BMW και της Rolex. Στα βίντεό του εμφανίζεται ντυμένος σαν χιπ χόπερ, με πολυτελή αυτοκίνητα και ακριβά ρολόγια. Παρουσιάζει μάλιστα αυτή την εικόνα ως «κανονική» για τους πιστούς στην Γερμανία και στοχεύει σε μια νέα, διαφορετική πελατεία.

Στην εκστρατεία φιλανθρωπίας δραστηριοποιείται με πάθος και η Χάνα Χάνσεν, με την οργάνωσή της «Helping Hand» («Χείρα Βοηθείας»). Ως σκοπός της οργάνωσης περιγράφεται η ομολογουμένως φιλόδοξη «προώθηση και η υποστήριξη των ανθρώπων» και, όσο προβεβλημένη είναι η επικεφαλής της, άλλο τόσο «διακριτική» είναι δράση της «Χείρας Βοηθείας», οι πηγές εσόδων και οι συνεργάτες της. Ακόμη και οι συναθροίσεις γυναικών, τα λεγόμενα «πικνίκ με αδελφές μας», καλύπτονται από άκρα μυστικότητα. «Δυστυχώς ζούμε στην Γερμανία», δηλώνει η ίδια...

Η αντίδραση της πολιτείας

Η Γερμανία λοιπόν τηρούσε μέχρι τώρα στάση αναμονής. Οργανώσεις και ιεροκήρυκες παρακολουθούνται στενά από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος και τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά η νομοθεσία επιτρέπει ακόμη και την πλέον ριζοσπαστική έκφραση. Η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς ωστόσο θεωρεί ότι η ανοχή που επέδειξε η πολιτεία ζημιώνει πλέον την γερμανική κοινωνία και την ασφάλειά της. Ο ίδιος ο καγκελάριος μίλησε για «αστικό τοπίο» το οποίο επιβαρύνεται από τους μετανάστες και, όταν κλήθηκε να ανασκευάσει, ανταπάντησε: «Έχετε κόρες; Ρωτήστε αν φοβούνται να κυκλοφορήσουν». Οι δημοσκοπήσεις ήρθαν να τον επιβεβαιώσουν, με ποσοστό άνω του 60% να συμφωνεί μαζί του. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Αλεξάντερ Ντόμπριντ προέρχεται από τους Βαυαρούς Χριστιανοκοινωνιστές (CSU) και θεωρείται ιδιαίτερα σκληρός στην πολιτική για το μεταναστευτικό και την εσωτερική ασφάλεια. Μετά την απαγόρευση της «Muslim Interaktiv» προανήγγειλε και άλλες παρόμοιες αποφάσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος προειδοποιεί τους πολίτες ότι ο Σαλαφισμός είναι ιδιαίτερα ριζοσπαστικό ρεύμα ισλαμισμού που αντιβαίνει στις αρχές μιας ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας και τους καλεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα διαδικτυακά κηρύγματα. «Το εντατικό ιεραποστολικό έργο των τελευταίων χρόνων έχει οδηγήσει σε αναζωογόνηση των οπαδών», αναφέρει η υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Όπως εξηγεί η επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας για το Παγκόσμιο Ισλάμ στο Πανεπιστήμιο Γκέτε της Φρανκφούρτης Σουζάνε Σρέτερ, οργανώσεις όπως η «Muslim Interaktiv» θεωρούν ότι εκπροσωπούν την «ισλαμική ελίτ» και στρατολογούν υποστηρικτές, κατά προτίμηση μορφωμένους νέους, σε σχολεία και πανεπιστήμια, διεισδύοντας σε σχολικές και φοιτητικές ομάδες, στις οποίες δοκιμάζουν αν οι κανόνες τους, δηλαδή η σαρία, μπορούν να εφαρμοστούν σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ζητούν χώρους προσευχής, διαχωρισμό ανδρών και γυναικών στις αίθουσες διδασκαλίας και έλεγχο των εκδηλώσεων. Η κυρία Σρέτερ, σε άρθρο της στο περιοδικό Cicero, εκτιμά ότι η δράση των σαλαφιστών γίνεται με μεγάλη επιδεξιότητα και προσοχή ώστε να μην ξεπεραστούν οι «κόκκινες γραμμές» της γερμανικής νομοθεσίας οι οποίες οδηγούν σε απαγόρευση. Αυτό για πολύ καιρό λειτουργούσε, σημειώνει και προσθέτει ότι τώρα όμως έχει προφανώς συγκεντρωθεί αρκετό ενοχοποιητικό υλικό προκειμένου οι πολιτικοί να αναλάβουν δράση. «Αυτό είναι καλό σημάδι, γιατί ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές: Η δημοκρατία αμφισβητείται από κάθε μορφή εξτρεμισμού, από τον δεξιό και τον αριστερό εξτρεμισμό, καθώς και από τον ισλαμισμό», καταλήγει.

Ο Χάρι Γκούτα είναι επικεφαλής του Συμβουλευτικού Κέντρου για την Πρόληψη του Νεοσαλαφιστικού Ριζοσπαστισμού (berAten. E.V.) στο Ανόβερο και εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της επιρροής των διαδικτυακών ιεραποστόλων. Όπως λέει, έρχονται στο γραφείο του οικογένειες οι οποίες ξαφνικά παρατηρούν αλλαγή συμπεριφοράς από τα παιδιά τους. Αλλάζουν τον τρόπο που ντύνονται ή τις διατροφικές τους συνήθειες και απομακρύνονται από τον κοινωνικό τους κύκλο, ενώ παρακολουθούν ανάλογους λογαριασμούς σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι νέοι μάλιστα εκφράζουν ακόμη και την επιθυμία να πολεμήσουν στο εξωτερικό. Τα κηρύγματα στο διαδίκτυο «φαίνονται με την πρώτη ματιά ακίνδυνα. Απαντούν σε απλά ερωτήματα, όπως "Επιτρέπεται η κοπέλα μου να φοράει σορτς; Ασφαλώς και επιτρέπεται, αλλά όχι δημόσια, φυσικά, μόνο στο σπίτι και μόνο για σένα, αδερφέ μου" λένε οι influencers και απευθύνονται πολύ έξυπνα στους νέους του σήμερα που ζουν σε έναν εξαιρετικά περίπλοκο κόσμο», αναφέρει ο κ. Γκούτα και προειδοποιεί ότι «πίσω από την συγκεκριμένη θρησκευτική πρακτική συχνά κρύβεται μια ιδεολογία που είναι αντιδημοκρατική και απάνθρωπη, και τελικά οδηγεί στον θάνατο», τονίζοντας ότι οι πρωταρχικώς διατρέχουν κίνδυνο οι νέοι.

Για τους αναλυτές του φαινομένου, ήταν ζήτημα χρόνου το Ισλάμ να υιοθετήσει τα νέα εργαλεία, τα οποία δίνουν ανέξοδα πρόσβαση σε εκατομμύρια υποψήφιους οπαδούς. Πληροφορίες χωρίς φίλτρο, χωρίς έλεγχο και συνήθως ακόμη και χωρίς συνέπειες για τους «δημιουργούς περιεχομένου», κυκλοφορούν πλέον παντού και πολύ συχνά βρίσκουν τον στόχο τους. Η άλλη πλευρά, τόσο η πολιτεία όσο και οι εκκλησίες που χάνουν πιστούς, φαίνεται ότι δεν έχει βρει αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης. Είναι ενδεικτικό ότι στη Γερμανία σήμερα το ποσοστό των άθεων (47%) ξεπερνά για πρώτη φορά αυτό των καθολικών και προτεσταντών μαζί (45%). Ταυτόχρονα, το ποσοστό των μουσουλμάνων έχει αυξηθεί από 6,4% το 2020 σε 6,6% το 2025, ενώ τα τελευταία χρόνια εκτιμάται ότι περίπου 100.000 Γερμανοί έχουν ασπαστεί το Ισλάμ. Όλα αυτά, μάλιστα, σε μια εποχή που ειδικά οι συντηρητικότερες μορφές του Ισλάμ εκλαμβάνονται όλο και περισσότερο ως αντικρουόμενες προς τις ευρωπαϊκές αξίες.

