Ταχιάος: Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των τροχαίων δυστυχημάτων

Όχι μόνο ως Πολιτεία αλλά και ως κοινωνία ευρύτερα, τονίζει ο υφυπουργός Υποδομών.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των τροχαίων δυστυχημάτων, όχι μόνο ως Πολιτεία αλλά και ως κοινωνία ευρύτερα. Αυτό το οποίο κάνουμε, εμείς τουλάχιστον ως κυβέρνηση, είναι ότι προσπαθούμε επιταχύνοντας το έργο του ΒΟΑΚ, το οποίο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, να βελτιώσουμε τις συνθήκες ασφάλειας της κυκλοφορίας στην Κρήτη». Αυτό δήλωσε από τα Χανιά ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παραβρέθηκε στην επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων που τελέστηκε χοροστατούντος του μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλόχιου, στο Πάρκο Τροχαίων Δυστυχημάτων «Χρήστος Πολέντας» και στον Ιερό Ναό του Αγ. Χριστοφόρου.

Παραβρέθηκαν επίσης, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι των περιφερειακών και αυτοδιοικητικών αρχών του νομού, φορείς και οικογένειες που έχουν θρηνήσει θύματα σε τροχαία δυστυχήματα. Όλοι έδωσαν σήμερα το «παρών», στο Πάρκο Τροχαίων Δυστυχημάτων. Ακολούθησε εκδήλωση κατά την οποία ο υπουργός και οι αρχές βράβευσαν εθελοντές για τις δράσεις τους σχετικά με την ασφάλεια στους δρόμους και την εκπαίδευση για σωστή οδική συμπεριφορά.

Όπως είπε ο υφυπουργός Υποδομών κ. Ταχιάος, ο πρωθυπουργός «έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα το θέμα της οδικής ασφάλειας», προσθέτοντας ότι «είναι πάρα πολύ αυτοί που μνημονεύουμε και αυτό δείχνει πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα των τροχαίων και πως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όχι μόνο ως Πολιτεία αλλά και ως κοινωνία ευρύτερα. Από την πλευρά του κράτους, αυτό το οποίο κάνουμε, εμείς τουλάχιστον στην κυβέρνηση, είναι ότι προσπαθούμε επιταχύνοντας το έργο του ΒΟΑΚ, που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ειδικά στο τμήμα του στο οποίο βρισκόμαστε, να βελτιώσουμε τις συνθήκες ασφάλειας της κυκλοφορίας στην Κρήτη. Ήδη έχουμε κάνει προσωρινές ρυθμίσεις τις οποίες βλέπετε όλοι στο δρόμο, οι οποίες αποσκοπούν στο ίδιο ακριβώς. Ρυθμίσεις που στο παρελθόν έχουμε χρησιμοποιήσει στο δρόμο Πάτρα-Πύργος, που στην πορεία βέβαια ο δρόμος αναβαθμίστηκε, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται και η συμβολή των πάντων, ξεκινώντας από την οικογένεια και τα σχολεία και φτάνοντας στην καθημερινή ανάγκη για αστυνόμευση. Ώστε, να μπορέσουμε να κάνουμε πρακτική όλων μας το γεγονός ότι πρέπει να προτάσσουμε πάντα την οδική ασφάλεια, όχι μόνο στα έργα, αλλά και στη συμπεριφορά μας».

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Ταχιάος, μέσα στο μήνα αυτόν θα εγκριθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τμήμα Χανιά-Κολυμπάρι, «το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προαίρεσης, είναι αυτή η οποία θα μας επιτρέψει την εκκίνηση της παραχώρησης. Αυτό σημαίνει ότι ο παραχωρησιούχος θα έχει πλέον τη δυνατότητα να απορροφήσει λεφτά από τις τράπεζες, να προωθήσει χρηματοδότηση και να μην κινείται μόνο με ίδια κεφάλαια. Εμείς έχουμε προτάξει τα πρώτα τμήματα του ΒΟΑΚ τα οποία θα κατασκευάσουμε και αυτά είναι η παράκαμψη Χανίων, η παρακαμψη Ρεθύμνου, η παράκαμψη Ηρακλείου και κάποια μέτρα μίας σήραγγας. Αυτά είναι έργα τα οποία αντιστοιχούν και σε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς και τα έργα που βρίσκονται στην περιοχή του Λασιθίου, από Χερσόνησο προς Άγιο Νικόλαο με μία στάση στη Νεάπολη Λασιθίου».

Η υφυπουργός κ. Βολουδάκη, τόνισε ότι η σημερινή Ημέρα Μνήμης των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων αφορά σε όλους όσους έχουν χάσει τη ζωή τους στους δρόμους και πως «…το κράτος πρέπει να κάνει τη δική του δουλειά και αυτό είναι οι ασφαλείς δρόμοι. Γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια με τον ΒΟΑΚ που επιτέλους έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, έχουνε αρχίσει τα πρώτα εργοτάξια στην Ανατολική Κρήτη, έχουν γίνει έργα οδικής ασφάλειας από την άνοιξη που μας πέρασε και συνεχίζονται και σήμερα. Επίσης μπαίνει σε τροχιά και όλο το σχέδιο για την υλοποίηση του σχεδίου για τον ΒΟΑΚ αλλά από κει και πέρα, χρειάζεται και εκπαίδευση. Χρειάζεται παιδεία, χρειάζεται όλοι μας να περάσουμε το παράδειγμα στα παιδιά μας, τους νέους οδηγούς, ότι δεν οδηγούμε ενώ έχουμε πιεί, ότι φοράμε ζώνη, φοράμε κράνος. Έχουμε μια μεγάλη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων στο νομό, αλλά η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και ξαναλέω ότι όλο αυτό πρέπει να περάσει κυρίως μέσα από την εκπαίδευση».

Σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, το γεγονός ότι ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σήμερα στα Χανιά, «…αποδεικνύει την έμπρακτη στήριξη των οικογενειών και νομίζω ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει αρχικά όλες τις οικογένειες των θυμάτων και οικογένειες που έχουν θρηνήσει κοντινά τους πρόσωπα βεβαίως, όμως οφείλει να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να προστατεύει όσο το δυνατό τους πολίτες στο να μην έχουμε τροχαία θανατηφόρα. Δυστυχώς τα Χανιά, η Κρήτη μας, είχε τις πρωτιές στα τελευταία χρόνια, από πέρυσι διαπιστώνεται ότι με την αυστηροποίηση και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλά και της αστυνόμευσης, έχουμε λιγότερα θύματα και τούτο είναι πραγματικά ενθαρρυντικό. Οφείλουμε όμως ως Πολιτεία, να είμαστε συνέχεια δίπλα στους ανθρώπους, να προστατεύουμε όσο μπορούμε τα νέα παιδιά και ούτως ή άλλως έχουμε τονίσει κατ΄επανάληψη ότι η οδηγική συμπεριφορά και συνείδηση είναι αυτή η οποία κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 90% οδηγεί στα τροχαία δυστυχήματα. Βεβαίως έχει να κάνει και με τους δρόμους τους οποίους έχουμε, έχει να κάνει με τις κακές συνήθειες που υπάρχουν, η οδική συμπεριφορά όμως, ξαναλέω, είναι το άλφα και το ωμέγα. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και ως Πολιτεία και στα νέα παιδιά να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι το τιμόνι, εάν και εφόσον δεν τηρούμε τους αυστηρούς κανόνες οδικής συμπεριφοράς, είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους αλλά και για τους άλλους».

Ο πατέρας του Χρήστου Πολέντα που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, εμπνευστής του Πάρκου Τροχαίων Ατυχημάτων και επί χρόνια αγωνιζόμενος για την οδική ασφάλεια, Σταύρος Πολέντας, υπενθύμισε ότι η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Τροχαίων Ατυχημάτων είναι απόφαση του ΟΗΕ αλλά και της ελληνικής Πολιτείας. «Σήμερα μνημονεύουμε και δοξάζουμε το όνομά τους, διότι χωρίς μνήμη δεν υπάρχει δράση. Είμαστε υποχρεωμένοι να τιμούμε τη μνήμη των τροχαίων θυμάτων και να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Προσπαθούμε εδώ και χρόνια με την περιφέρεια και όλους τους φορείς, εθελοντικά, να μειώσουμε τα τροχαία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι φέτος είχαμε μία αισθητή μείωση τροχαίων. Δηλαδή, λιγότερο μαύρο, λιγότερο πένθος στις οικογένειες μας. Κουράγιο σε όσους έχουν χάσει τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους. Είμαστε δίπλα τους. Ο αγώνας είναι μακρύς και να γνωρίζουμε πως ο νεκρός δικαιώνεται με αγώνα και όχι με τύμπανα».

Στην εκδήλωση που ακολούθησε, ο καθηγητής Οδοποιίας και Οδικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νικόλαος Ηλιού, μίλησε για τα πραγματικά μεγέθη του προβλήματος των τροχαίων, με σχεδόν 680 νεκρούς το χρόνο. «Με μία απλή διαίρεση βλέπουμε ότι βγάζει ένα νούμερο κοντά στο 57. Άρα έχουμε μία τραγωδία Τεμπών κάθε μήνα στην οδική ασφάλεια». Όπως επισήμανε, «δικαίως ασχολούμαστε με την τραγωδία των Τεμπών, αλλά εξίσου σοβαρή είναι και η οδική ασφάλεια. Κάθε χρόνο χάνουμε στην άσφαλτο ένα μεγάλο χωριό». Μίλησε επίσης για όσα η Πολιτεία οφείλει να κάνει, όπως για παράδειγμα καλοσχεδιασμένους κόμβους, στηθαία ασφαλείας παντού, κατάλληλη σήμανση και αναφέρθηκε στους πολλούς παρατημένους επαρχιακούς δρόμους και στα προβληματικά οδοστρώματα. Πρότεινε μάλιστα, τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ να διατίθενται για την βελτίωση των οδικών υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ