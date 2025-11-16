TREK Development: Εισάγεται στην Εναλλακτική Αγορά του  Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Η τιμή εισαγωγής της μετοχής της κατασκευαστικής εταιρείας ανέρχεται σε 1,40 ευρώ.

H TREK Development, ιδρυθείσα το 1995 εισάγεται την Δευτέρα 17/11/2025 στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία που καταγράφει πορεία 30 ετών, διεκδικεί ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη μέσω του ΧΑΑ. Η δραστηριότητα της Εταιρείας διακρίνεται σε δύο βασικούς τομείς:

1) Ανάπτυξη έργων Υποδομής (Project Development) σε μεσαία και μεγάλα έργα Δημοσίου συμφέροντος

1α. Ανάπτυξη & χρηματοδότηση Εργων (Project development & funding) 1β. Τεχνική υποστήριξη (technical assistance) σε Φορείς στην Ελλάδα και την Ε.Ε. 1γ. Διαχείριση τεχνικών έργων (Engineering management)

2). Κατασκευαστικά έργα (Construction works) σε τομείς: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΛΙΜΑ – ΝΕΡΟ, με εφαρμογή τεχνολογικών συστημάτων, όπως Smart Cities, Smart Water, Smart Energy Efficiency.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα εξειδικευμένο “niche Market”, εστιάζοντας στην ανάπτυξη έργων από το στάδιο της σύλληψης έως και την υλοποίησή τους, με κύριους τομείς αναφοράς την έξυπνη ενέργεια, τη διαχείριση ύδατος και τις εφαρμογές Smart Cities.

Η Εταιρεία προσδιορίζεται ως κατασκευαστική εταιρεία ειδικού σκοπού (Infrastructure Project Developer), με σαφή διαφοροποίηση και Τεχνολογική προστιθέμενη Αξία.

Βασικά Χ/Ο στοιχεία:

2024 : τζίρος 3ΜEUR, κέρδη προ φόρων (PBT): 757.000 EUR (ΔΛΠ) Δανεισμός: 0

Φορολογικά ελεγμένη μέχρι και το 2024 (φορολογικό πιστοποιητικό) Μερισματική απόδοση τα 3 τελευταία έτη: >50% των κερδών

Στοιχεία εισαγωγής:

Αντληθέντα κεφάλαια (Ιδιωτ τοποθέτηση) : 1.911.000 EUR, 17,4% συνολικών 74% Institutional & High Net Investors (5 θεσμικοί-High Net)

Τιμή εισαγωγής μετοχής: 1,40 EUR

Με βάση τα στοιχεία του 2024, η αποτίμηση εισαγωγής είναι:

EV/EBIDTA = 7,0

Με Cash: 2,15 MEUR

Δανεισμός 0

TICKER: TREK

