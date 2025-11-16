Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ; Στρατιώτες της Εθνοφρουράς θα αποσυρθούν από το Σικάγο και το Πόρτλαντ

ΗΠΑ; Στρατιώτες της Εθνοφρουράς θα αποσυρθούν από το Σικάγο και το Πόρτλαντ
Η εξέλιξη έρχεται εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξή τους εκεί για να καταπολεμήσουν την αυξημένη εγκληματικότητα.

Το Πεντάγωνο αποσύρει μερικούς στρατιώτες της Εθνοφρουράς από το Σικάγο και το Πόρτλαντ, εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξή τους εκεί για να καταπολεμήσουν την αυξημένη εγκληματικότητα όπως είπε, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

