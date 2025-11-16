Ειδήσεις | Ελλάδα

Χατζηδάκης: Η επίσκεψη Ζελένσκι αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας

Χατζηδάκης: Η επίσκεψη Ζελένσκι αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας
Άλλη μια σημαντική ελληνική επιτυχία, μετά τις συμφωνίες της 6ης και 7ης Νοεμβρίου, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με την αφορμή αυτή, ο Κ. Χατζηδάκης έγραψε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η σημερινή του επίσκεψη συνδέεται με την ενεργειακή στήριξη της Ουκρανίας, μέσω Ελλάδας, πράγμα που αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας. Άλλη μια σημαντική ελληνική επιτυχία, μετά τις συμφωνίες της 6ης και 7ης Νοεμβρίου. Ενισχύουμε τη θέση της Ελλάδας διεθνώς, χωρίς φωνές και αντάρα, με στρατηγική και συγκεκριμένο έργο!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

