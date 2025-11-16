Μπαράζ επενδύσεων στη βιομηχανία τροφίμων - Πού στοχεύουν

Ποιες ιστορικές εταιρείες του κλάδου τροφίμων υλοποιούν φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια.

Φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια υλοποιούν η μια μετά την άλλη ιστορικές εταιρείες του κλάδου τροφίμων, προκειμένου να πρωτοστατήσουν στην «κούρσα» της ανάπτυξης και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Το τελευταίο διάστημα ολοένα και μακραίνει ο κατάλογος των επενδύσεων στη βιομηχανία τροφίμων, με κύριους στόχους τον εκσυγχρονισμό των κτηριακών τους εγκαταστάσεων και την αύξηση της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

Οι περισσότερες δε εταιρείες εντάχθηκαν στο καθεστώς «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ήπειρος ΑΕΒΕ

Στην αναβάθμιση της μονάδας της στον Αμμότοπο Άρτας προχωρά η Ήπειρος ΑΕΒΕ, η ιστορική εταιρεία, συμφερόντων της οικογένειας Παντελιάδη.

Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 12,86 εκατ. ευρώ η οποία συνοδεύεται από φορολογική απαλλαγή 5 εκατ. ευρώ.

Το έργο εντάσσεται σε πλάνο 20 εκατ. ευρώ για τη διετία 2025-2026, το οποίο θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας σε Ελασσόνα και Δομοκό.

Κρι - Κρι

Στο καθεστώς «Αγροδιατροφή» του Αναπτυξιακού Νόμου με επενδυτικό σχέδιο ύψους 10,09 εκατ. ευρώ και φορολογική απαλλαγή 5 εκατ. ευρώ εντάχθηκε η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία Κρι - Κρι.

Η εν λόγω επένδυση αφορά στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων στις Σέρρες, με στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα, την αυτοματοποίηση και τη βιώσιμη λειτουργία, ενώ συνοδεύεται από δημιουργία 50 νέων θέσεων εργασίας.

Μέλισσα Κίκιζας

Σε φιλόδοξη επένδυση, η οποία αφορά στην περαιτέρω ισχυροποίηση του ελαιολάδου Terra Creta, προχωρά η ιστορική εταιρεία Μέλισσα Κίκιζας.

Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας έχει ύψος 6,41 εκατ. ευρώ και εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού.

Το έργο αφορά στη «θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής και μεταποίησης ελαιόλαδου που βρίσκεται στα Χανιά και συνοδεύεται από φορολογική απαλλαγή ύψους 2,56 εκατ. ευρώ.

Ήταν στις 6 Δεκεμβρίου 2021 όταν η Μέλισσα Κίκιζας προχώρησε στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Terra Creta, μιας εταιρείας με έδρα το Κολυμβάρι Χανίων και κλάδο δραστηριοποίησης την παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου, που εξάγει τα προϊόντα της σε 43 χώρες και συνεργάζεται με πάνω από 100 αλυσίδες τροφίμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τελικά, την 1η Απριλίου 2022 η Terra Creta συγχωνεύτηκε με απορρόφησή της από τη μοναδική της μέτοχο.

Υφαντής

Σε μια φιλόδοξη επένδυση στην ακριτική Ελλάδα προχωρά η Λάντσιον Μητ Έβρου Α.Ε., θυγατρική του ομίλου Υφαντής. Η εταιρεία επενδύει στην Αλεξανδρούπολη με στόχο τη θεμελιώδη αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας στη μονάδα αλλαντοποιίας που διαθέτει στην περιοχή.

Πρόκειται για επένδυση ύψους 4,36 εκατ. ευρώ που συνοδεύεται από φορολογική απαλλαγή 2,18 εκατ. ευρώ.

Η Υφαντής ΑΒΕΕ, η ηγέτιδα «δύναμη» της εγχώριας αγοράς αλλαντικών, ποντάρει σε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ήταν δε λίγο πριν τα τέλη Αυγούστου όταν ανακοινώθηκε ένα deal που αναμένεται να ανατρέψει τις ισορροπίες στον χώρο των αλλαντικών. Η αλλαντοβιομηχανία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, που ανήκει στον όμιλο Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, περνά στην Υφαντής ΑΒΕΕ. Bespoke SGA Holdings και Υφαντής ΑΒΕΕ υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για το 100% της Νίκας, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους. Η εξαγορά της Νίκας από την Υφαντής θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για τον κλάδο της εγχώριας αλλαντοβιομηχανίας, ενός χώρου που δεν έχει περάσει και λίγες «περιπέτειες» τα τελευταία χρόνια. Ένας «γάμος» τέτοιου βεληνεκούς θα οδηγήσει σε νέους συσχετισμούς στον κλάδο, μεταβάλλοντας τα μερίδια αγοράς με στόχο την επίτευξη συνεργειών και την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακος.

Coffee Berry

Σε νέα επένδυση στον τομέα της παραγωγής καφέ προχωρά η Grand Υπηρεσίες Καφεστίασης ΑΕ, γνωστή για το brand Coffee Berry.

Η επένδυση θα υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού νόμου, ενώ το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 8,07 εκατ. ευρώ και θα συνοδευθεί με φορολογική απαλλαγή ύψους 2,26 εκατ. ευρώ.

H επένδυση της Coffee Berry αφορά στη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας καφέ στο Κορωπί.