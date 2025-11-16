Κικίλιας: Λιμάνια, ποντοπόρος ναυτιλία και ενέργεια, το νέο πλαίσιο ασφάλειας στην περιοχή

Μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες για εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και την εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ φαίνεται πως περνάει, πλέον, στις λιμενικές υποδομές, τονίζει ο υπ. Ναυτιλίας.

«Οι λιμενικές υποδομές της Ελλάδας, η ποντοπόρος ναυτιλία και η ενέργεια, δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας και ανάπτυξης για τη χώρα, καθώς τα αμερικανικά και ελληνικά εθνικά συμφέροντα συγκλίνουν» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής».

Όπως σημείωσε: «Μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες για εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και την εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ φαίνεται πως περνάει, πλέον, στις λιμενικές υποδομές. Η Αμερική εξορύσσει σχιστολιθικό αέριο, το οποίο θέλει να εξάγει μέσα από την Ελλάδα και τις υποδομές της σε φίλους και συμμάχους στην Ευρώπη. Η Ελλάδα διαθέτει τον ισχυρότερο στόλο στον κόσμο, ειδικά στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG, που μπορούν να το μεταφέρουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα ελληνικά λιμάνια και μέσα από αγωγούς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, η χώρα μας προχωράει σε γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο, σε συνεργασία με ελληνικές και αμερικανικές εταιρείες για την εύρεση φυσικού αερίου και πετρελαίου. Έτσι, οι λιμενικές υποδομές, η ποντοπόρος ναυτιλία και η ενέργεια δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας στην περιοχή, που θα συνοδεύεται όμως και από την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης για τη χώρα μας».

«Μπορεί, λοιπόν, να αναπτυχθεί μια ακόμα "βαριά βιομηχανία" της χώρας» όπως είπε, χαρακτηρίζοντας το υγροποιημένο φυσικό αέριο ως «το καύσιμο του παρόντος, αλλά και του άμεσου μέλλοντος, δηλαδή το μεταβατικό καύσιμο, μέχρι η τεχνολογία να μπορέσει να μας δώσει την επόμενη ασφαλή μορφή ενέργειας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εναλλακτικές, ούτε σε ποσότητες, ούτε από πλευράς ασφάλειας, ούτε σε ανταγωνιστικές τιμές».

Ερωτηθείς για τη στάση της Ελλάδας ως προς τη συμφωνία για το νέο πλαίσιο μηδενικών ρύπων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ο υπουργός διευκρίνισε ότι η εν λόγω συμφωνία αδικούσε κατάφωρα το μοναδικό σε ευρεία χρήση μεταβατικό καύσιμο LNG, επισημαίνοντας ότι «η προοπτική να επιβάλλονται πρόστιμα, ύψους ακόμα και δισεκατομμυρίων, από το 2027 και μετά, θα οδηγούσε ουσιαστικά στην απαγόρευσή του, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Πέραν αυτού, τα πρόστιμα που θα επιβάλλονταν στον κλάδο θα μετακυλίονταν στους ναυλωτές και -μην έχετε αμφιβολία- από εκεί στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή σε αύξηση πληθωρισμού, περαιτέρω άνοδο στις τιμές ενέργειας και των μεταφερομένων προϊόντων». Και συνέχισε: «Αν σκεφτεί κανείς ότι πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται διά θαλάσσης, αντιλαμβάνεται τον δυνητικό αντίκτυπο στο κόστος ζωής για τον μέσο πολίτη. Έγιναν, λοιπόν, διαβουλεύσεις και συσκέψεις και με τον κλάδο της ναυτιλίας, διπλωμάτες και άλλων χωρών, προκειμένου να ληφθεί η σωστή απόφαση. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προέκρινε πολύ σωστά η Ελλάδα να απέχει από την ψήφιση αυτής της συμφωνίας».

Ο κ. Κικίλιας έκανε σαφές πως η χώρα μας διαδραμάτισε de facto πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναβολή ψήφισης της συμφωνίας για το νέο ειδικό πλαίσιο εκπομπών άνθρακα. Όπως ανέφερε, «η δική μας ορθή θέση είναι να προχωρήσουμε σε νέες διαβουλεύσεις, προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκες μετάβασης σε πράσινα καύσιμα, κατά τρόπο ασφαλή και ομαλό. Η ευθυγράμμιση της θέσης της Ελλάδας με τη θέση των ΗΠΑ πράγματι ισχύει και πράγματι, το πλαίσιο των συμφωνιών για τα ενεργειακά Αμερικής και Ελλάδας θα είχε καταστεί σαφώς δυσχερέστερο αν δεν υπήρχε αυτή η συναντίληψη».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο χρήσης της πυρηνικής ενέργειας στην ποντοπόρο ναυτιλία, ο υπουργός σημείωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί στα επόμενα χρόνια. «Θα είναι μια ρεαλιστική εναλλακτική λύση για έναν παγκόσμιο στόλο με μηδενικές εκπομπές. Θα απαιτηθούν, πρώτον, ένα πλαίσιο ασφάλειας, δεύτερον, το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας και φυσικά, η κοινωνική αποδοχή. Η τεχνολογία των SMRs, των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, καθιστά το πυρηνικό καύσιμο ξανά επίκαιρο.

Φαντάζει, λοιπόν, πλέον πιθανή η δημιουργία ενός ρυθμιστικού κανονιστικού πλαισίου ασφαλούς χρήσης πυρηνικής ενέργειας για την παγκόσμια ναυτιλία, που θα ορίζει με σαφήνεια τις προδιαγραφές ασφάλειας, τον ανταγωνισμό και τις άδειες μεταξύ των κρατών», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας για την προοπτική αμερικανικού ενδιαφέροντος για λιμενικές υποδομές στην Αττική, ο κ. Κικίλιας, ανατρέχοντας στο πρόσφατο ταξίδι του στην Ουάσιγκτον και τις διαδοχικές επαφές που είχε σε Ελλάδα και ΗΠΑ με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, επισήμανε πως στην ατζέντα περιλαμβάνεται η προοπτική επενδύσεων σε ελληνικά λιμάνια. Όπως επισήμανε, «με δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός ενέκρινε την εκκίνηση των συνομιλιών για μια τέτοια αμοιβαία επωφελή προοπτική, εξετάζονται περιοχές με κομβικής σημασίας γεωστρατηγική θέση. Παραδείγματος χάρη, λιμάνια με δυνατότητα εξυπηρέτησης από κοντινό αεροδρόμιο και σιδηροδρομική γραμμή στην ευρύτερη περιοχή. Ένα λιμάνι με τέτοια χαρακτηριστικά θα μπορούσε να είναι αυτό της Ελευσίνας, όπου ήδη έχει προχωρήσει και η αναβάθμιση του ναυπηγείου της ΟΝΕΧ, με επενδύσεις της αμερικανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας US International Development Finance Corporation (DFC)».

Τέλος, ερωτηθείς για τις συνέπειες που έχουν επιφέρει η ακρίβεια και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κυβέρνηση, ο κ. Κικίλιας έκανε σαφές πως «η Νέα Δημοκρατία λογοδοτεί στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Από εκεί αντλεί δύναμη και όχι από καμιά διακοσαριά παραγονταραίους, ενδιάμεσους και καιροσκόπους, όπου κι αν βρίσκονται αυτοί στην Ελλάδα. Δεν χωρούν αξιακά στην παράταξή μας, αμαυρώνουν μισό αιώνα αγώνων δίπλα στην κοινωνία και στους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Όταν απαλλαγούμε από αυτούς, αισθάνομαι ότι θα μας εμπιστευθούν ξανά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που στέκονται επιφυλακτικά απέναντί μας, περιμένοντας να δουν πώς θα χειριστούμε θέματα αξιοκρατίας, διαφάνειας και κοινωνίας δικαίου». Και συνέχισε: «Έχοντας πει αυτό, θα ήθελα να προσθέσω πως οι κυβερνήσεις της ΝΔ έχουν χειριστεί τα τελευταία χρόνια αλλεπάλληλες παγκόσμιες κρίσεις, πανδημία, πολέμους, φυσικές καταστροφές, στηρίζοντας την κοινωνία, παίρνοντας κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της χώρας και των πολιτών. Η πολιτική αποτελεσματικότητα κρίνεται από τη σκληρή δουλειά, τις μεταρρυθμίσεις και τις φιλολαϊκές, αλλά όχι λαϊκιστικές πολιτικές. Πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία, να μειώνουμε φόρους, να αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις, να εφαρμόζουμε πολιτικές ευκαιριών για τους πολλούς και ελπίδας για τους νέους. Από αυτά θα κριθούμε όταν έρθει η ώρα των εκλογών, σε σύγκριση με την κατ' αποκοπήν και ανά περίπτωση παροχολογία της αντιπολίτευσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ