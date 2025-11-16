Μπαράζ πληρωμών ξεκινάει στις 25/11 - Πότε θα πληρωθούν συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και άνεργοι

Πάνω από 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι περιμένουν να πληρωθούν τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025, για να ακολουθήσει το επίδομα 250 ευρώ, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Το επίδομα θα λάβουν πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, ενώ θα καταβληθεί χωρίς κριτήρια σε 300.000 δικαιούχους που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας και σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι συνταξιούχοι για να πάρουν το επίδομα είναι να έχουν συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα ως 14.000 ευρώ αν είναι άγαμοι ή χήροι και ως 26.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι. Η δε ακίνητη περιουσία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ αντίστοιχα για τους έγγαμους.

Στα πραγματικά εισοδήματα θα ελέγχεται και η ύπαρξη εισοδημάτων από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα εισόδημα από μισθώματα, ή από απασχόληση εφόσον ο συνταξιούχος συνεχίζει να εργάζονται.

Συντάξεις - Επιδόματα

Σο μεταξύ οι πρώτοι συνταξιούχοι που πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ τις συντάξεις Δεκεμβρίου, είναι οι μη μισθωτοί. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου θα γίνουν πληρωμές από τα τέως ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ μεταξύ άλλων. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 17:00 το απόγευμα, δηλαδή την τελευταία Δευτέρα του Νοεμβρίου.

Η δεύτερη φάση πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ στους συνταξιούχους είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Οι μισθωτοί συνταξιούχοι τέως ασφαλιστικών ταμείων όπως ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ και ΔΕΗ όπως και οι πρώην ασφαλισμένοι σε Δημόσιο (κύριες και επικουρικές), Τράπεζες και ΕΤΑΤ θα πληρωθούν εκείνη την ημέρα. Ωστόσο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου θα μπορούν να κάνουν ανάληψη τις συντάξεις τους.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, την τελευταία εργάσιμη του μήνα, θα καταβληθούν και από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα σε όλους τους δικαιούχους.

Τέλος την τρίτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου αναμένεται να πιστωθεί το Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στους ανέργους. Ειδικότερα, η πληρωμή αναμένεται να γίνει μεταξύ 15 και 19 Δεκεμβρίου 2025, ενώ εκκρεμεί η επίσημη ανακοίνωση από τη ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι άνεργοι θα δουν τα χρήματα απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Νωρίτερα οι συντάξεις Ιανουαρίου

Νωρίτερα θα γίνουν φέτος τον Δεκέμβριο οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Οι τελευταίοι, λόγω του γεγονότος ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του Δώρου από τους εργοδότες (21η Δεκεμβρίου) πέφτει Κυριακή, θα το εισπράξουν από την Δευτέρα 15 έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου το αργότερο.

Λόγω της εορτής των Χριστουγέννων έρχεται νωρίτερα και η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων είναι οι εξής:

Το ΙΚΑ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ο ΟΑΕΕ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ο ΟΓΑ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Το ΝΑΤ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Το Δημόσιο αναμένεται να καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Οι επικουρικές συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2026 θα πληρωθούν ταυτόχρονα, τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Οι ετήσιες αυξήσεις

Υπενθυμίζεται πως οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα μπουν αυξημένες κατά 2,4% για όλους ανεξαιρέτως του δικαιούχους, καθώς για πρώτη φορά θα περιλαμβάνουν και τους 671.586 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά.

Πρόκειται για μια κατηγορία η οποία, παρά τον επανυπολογισμό, δεν είδε ουσιαστικές αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο μηχανισμός του συμψηφισμού απορροφούσε το σύνολο της ενίσχυσης.

Με τη νέα ρύθμιση της κυβέρνησης, η οποία ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, οι συνταξιούχοι αυτοί θα λάβουν το 2026 τουλάχιστον το 50% της αύξησης στην τσέπη τους, ενώ από το 2027 θα λαμβάνουν το 100% της αύξησης ανεξαρτήτως του ύψους της προσωπικής διαφοράς.

Οι αυξήσεις που θα δοθούν στις συντάξεις τους οι υπόλοιποι δικαιούχοι κυμαίνονται από 12 έως 100 ευρώ τον μήνα. Η αύξηση του 2,4% μεταφράζεται σε μηνιαία ενίσχυση που ξεκινά από τα 12 ευρώ για μια χαμηλή σύνταξη των 500 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 100 ευρώ για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ.

Το τελικό ποσοστό της αύξησης θα «κλειδώσει»στο τέλος του έτους. Αν οι δείκτες (πληθωρισμός και ρυθμός ανάπτυξης) κινηθούν υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, τότε η αύξηση θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω, με την επιπλέον διαφορά να δίδεται διορθωτικά τον Ιανουάριο του 2027.