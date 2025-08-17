Career tips για τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι στις συνεντεύξεις με τους recruiters

Αν και τα τυπικά προσόντα έχουν τη σημασία τους, οι υπεύθυνοι προσλήψεων αναζητούν όλο και περισσότερο υποψηφίους που διαθέτουν μοναδικά συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, πέρα από πτυχία και τεχνικές δεξιότητες.

Στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας, το ποιοι θα ξεχωρίσουν και θα κληθούν για συνέντευξη εξαρτάται από ορισμένα πράγματα που δεν αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Αν και τα τυπικά προσόντα έχουν τη σημασία τους, οι υπεύθυνοι προσλήψεων αναζητούν όλο και περισσότερο υποψηφίους που διαθέτουν μοναδικά συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, πέρα από πτυχία και τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με τη Manpower Group, αυτές οι συμπεριφορές αναδεικνύουν στους εργοδότες ότι οι υποψήφιοι θα διαπρέψουν στην εργασία τους, θα συμβάλουν θετικά στην εταιρική κουλτούρα και θα προσαρμοστούν καλά στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.

Καθώς οι οργανισμοί επενδύουν στη δημιουργία ανθεκτικών και καινοτόμων ομάδων, η κατανόηση αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Ισχυρό Εργασιακό Ήθος

Σύμφωνα με έρευνα της ADP, το ισχυρό εργασιακό ήθος αποτελεί το νούμερο ένα προσόν που αναζητούν οι εταιρείες στις νέες προσλήψεις. Η συγκεκριμένη ιδιότητα ξεχωρίζει για την αξία της, ακριβώς επειδή σπανίζει και είναι δύσκολο να αναγνωριστεί. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων επισημαίνουν σταθερά ότι οι υποψήφιοι για εργασία που επιδεικνύουν αξιοπιστία, πειθαρχία και γνήσιο ενδιαφέρον για την εργασία τους ξεχωρίζουν αμέσως.

Πώς να το αναδείξετε:

Περιγράψτε περιπτώσεις όπου επιδείξατε υπευθυνότητα ή αυξημένη δέσμευση για την επιτυχία ενός έργου

Εξηγήστε πώς οργανώνετε τον χρόνο σας και ιεραρχείτε τις εργασίες

Αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα που αποδεικνύουν την ακρίβεια και αξιοπιστία σας

Δείξτε πώς τηρείτε προθεσμίες και ανταποκρίνεστε στην πίεση

Επιχειρηματική Νοοτροπία

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων εκτιμούν ιδιαίτερα τους υποψηφίους που διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα στον τρόπο που προσεγγίζουν τον ρόλο τους, είτε υποβάλλουν αίτηση σε μια νεοσύστατη επιχείρηση, είτε σε μια εταιρεία Fortune 500.

Πώς να το αναδείξετε:

Αναδείξτε περιστάσεις όπου βελτιώσατε διαδικασίες ή ροές εργασίας

Μοιραστείτε παραδείγματα όπου αναλάβατε πρωτοβουλία χωρίς να σας ζητηθεί

Συζητήστε στιγμές που επιμείνατε παρά την απόρριψη για να πετύχετε αποτελέσματα

Εξηγήστε πώς εντοπίσατε και λύσατε προβλήματα με προδραστικό τρόπο

Δώστε συγκεκριμένες ιστορίες που δείχνουν ότι μπορείτε να διαχειριστείτε πολύπλοκες καταστάσεις και να οδηγήσετε την καινοτομία

Περιέργεια και Συνεχής Μάθηση

Περισσότεροι από τους μισούς υπεύθυνους προσλήψεων δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους υποψηφίους που δείχνουν δέσμευση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, σύμφωνα με έρευνα του LinkedIn. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καταστήσει αυτή τη νοοτροπία ανάπτυξης πιο πολύτιμη από ποτέ, καθώς οι χώροι εργασίας εξελίσσονται ραγδαία. Οι επαγγελματίες με περιέργεια επιδιώκουν ενεργά να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, γεγονός που τους καθιστά ευπροσάρμοστους και πολύτιμους σε δυναμικά και μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. Θέτουν συστηματικά διεισδυτικές ερωτήσεις, εξερευνούν νέες ιδέες και απαντούν με καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις του χώρου εργασίας. Αυτή η ιδιότητα ενισχύει την ατομική απόδοση και συμβάλλει καθοριστικά σε μια δυναμική και προοδευτική οργανωτική κουλτούρα.

Πώς να το αναδείξετε:

Αναδείξτε τα σχετικά μαθήματα, τις πιστοποιήσεις και τις μαθησιακές εμπειρίες στο βιογραφικό σας

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, συζητήστε βιβλία, podcasts ή εκδηλώσεις του κλάδου που έχουν επηρεάσει τη σκέψη σας

Θέστε ερωτήσεις για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στον οργανισμό

Μοιραστείτε παραδείγματα για το πώς έχετε εφαρμόσει νέες γνώσεις ώστε να βελτιώσετε την απόδοση σας

Αυτογνωσία

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων εκτιμούν ιδιαίτερα τους υποψηφίους που έχουν επίγνωση τόσο των δυνατών όσο και των αδύνατων σημείων τους. Η αυτογνωσία στον επαγγελματικό χώρο σημαίνει ότι μπορείτε να αναλογιστείτε τις συμπεριφορές, τα συναισθήματα και τις ενέργειές σας, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα πώς επηρεάζουν την απόδοσή σας και τις σχέσεις σας με άλλους. Οι επαγγελματίες με ανεπτυγμένη αυτογνωσία αναγνωρίζουν τα μοναδικά τους πλεονεκτήματα, ενώ παράλληλα εντοπίζουν σημεία όπου απαιτείται εξέλιξη. Τείνουν να δημιουργούν πιο θετικές επαγγελματικές σχέσεις και λαμβάνουν πιο συνειδητές αποφάσεις για την πορεία της καριέρας τους.

Πώς να το αναδείξετε:

Μοιραστείτε ποιες είναι οι «επαγγελματικές σας υπερδυνάμεις» και πώς τις αξιοποιείτε στην πράξη

Συζητήστε τους τομείς στους οποίους εργάζεστε ενεργά για να εξελιχθείτε

Εξηγήστε πώς λαμβάνετε και εφαρμόζετε εποικοδομητική ανατροφοδότηση

Περιγράψτε πώς θεωρείτε ότι οι συνάδελφοί σας θα περιέγραφαν το στυλ εργασίας και τη συμβολή σας

Δεξιότητες επικοινωνίας

Το LinkedIn αναφέρει ότι η Επικοινωνία είναι η πιο περιζήτητη δεξιότητα για το 2024, συνδυάζοντας τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις κοινωνικές δεξιότητες. Η ικανότητά σας να εκφράζετε ιδέες με σαφήνεια, να ακούτε ενεργά και να προσαρμόζετε το στυλ επικοινωνίας σας σε διαφορετικά ακροατήρια μπορεί να σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε από άλλους υποψήφιους με παρόμοια προσόντα. Οι ικανοί επικοινωνιολόγοι αποδίδουν σύνθετες ιδέες με απλότητα και σαφήνεια, προσαρμόζουν το ύφος τους ανάλογα με τις περιστάσεις και συνδυάζουν αποτελεσματικά την ικανότητα λόγου με την ενεργητική ακρόαση και τη στοχαστική κατανόηση των απόψεων των άλλων.

Πώς να το αναδείξετε:

Μοιραστείτε παραδείγματα όπου απλοποιήσατε σύνθετες πληροφορίες

Εξηγήστε πώς διασφαλίζετε την κατανόηση του μηνύματος σας

Αναφέρετε περιπτώσεις όπου η ενεργητική ακρόαση βελτίωσε τις συνεργασίες

Παρουσιάστε δείγματα γραπτού λόγου που αποδεικνύουν την ικανότητα σας να επικοινωνείτε με σαφήνεια

Περιγράψτε πώς διαχειριστήκατε επιτυχώς μια δύσκολη συζήτηση

Ικανότητα Ηγεσίας από Κάθε Θέση

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων αναζητούν υποψηφίους που μπορούν να επιδείξουν ηγετικές ικανότητες ανεξάρτητα από τον τίτλο ή την επίσημη εξουσία τους. Αυτή η νοοτροπία του «να ηγείσαι από εκεί που βρίσκεσαι» δείχνει ότι κατανοείς πώς να δημιουργείς ουσιαστικό αντίκτυπο μέσω της επιρροής σου και όχι απλώς μέσω της θέσης σου. Τα πιο πολύτιμα μέλη της ομάδας δεν περιμένουν μια προαγωγή για να αναλάβουν πρωτοβουλία ή να προωθήσουν θετικές αλλαγές. Αντιθέτως, βρίσκουν τρόπους να ηγούνται μέσα από τις ενέργειες, τις ιδέες και την ικανότητα τους να εμπνέουν και να συσπειρώνουν τους άλλους.

Πώς να το αναδείξετε:

Μοιραστείτε παραδείγματα όπου επηρεάσατε συναδέλφους χωρίς να διαθέτετε επίσημη εξουσία

Συζητήστε πώς αναλάβατε την πρωτοβουλία σε έργα που ωφέλησαν την ομάδα

Εξηγήστε πώς καθοδηγήσατε ή υποστηρίξατε συναδέλφους

Αναδείξτε ομαδικά επιτεύγματα όπου παίξατε καθοριστικό ρόλο

Συνειδητότητα και Αξιοπιστία

Η συνειδητότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που εντυπωσιάζει τους υπεύθυνους προσλήψεων τις περισσότερες φορές. Αυτή η ιδιότητα περιλαμβάνει την αξιοπιστία, την συνέπεια, την προσοχή στη λεπτομέρεια και την πειθαρχημένη τήρηση δεσμεύσεων. Παρόλο που πολλοί υποψήφιοι εστιάζουν αποκλειστικά στην προβολή των τεχνικών τους δεξιοτήτων ή της γνώσης του κλάδου, αυτές οι βασικές ιδιότητες επαγγελματισμού και υπευθυνότητας παραμένουν σταθερά πολύτιμες σε όλους τους τομείς και ρόλους. Οι εργοδότες γνωρίζουν ότι ένα άτομο που επιδεικνύει αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να αναλάβει την ευθύνη και να προσφέρει ποιοτική εργασία χωρίς συνεχή επίβλεψη.

Πώς να το αναδείξετε:

Να είστε συνεπείς και ακριβείς σε όλα τα βήματα της διαδικασίας πρόσληψης

Απαντήστε έγκαιρα και ολοκληρωμένα στις επικοινωνίες

Προετοιμαστείτε σχολαστικά πριν από συνέντευξη

Κάντε στοχευμένες και ουσιαστικές ερωτήσεις για τη θέση και τον οργανισμό

Τα προσόντα που αναζητούν οι εργοδότες ξεπερνούν κατά πολύ τις τεχνικές δεξιότητες και την εμπειρία. Αυτές οι επτά συμπεριφορές δείχνουν ότι δεν είστε απλώς ικανοί για τη θέση, είστε ο υποψήφιος που θέλουν πραγματικά να προσλάβουν.