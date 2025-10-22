Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «3 στα 4 ΚΥΔ φοροδιαφεύγουν»

«Συνεπώς, είναι αδύνατο να διενεργηθεί εκ των προτέρων, προληπτικά, δηλαδή έλεγχος τίτλων σε κάθε μία από αυτές. Παρά ταύτα, μπορεί να γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι τίτλων, ad hoc, όταν χρειασθεί, όπως έχει γίνει άλλωστε πολλές φορές στο παρελθόν. Η δε διασταύρωση καταχώρησης ΑΤΑΚ σε δηλώσεις ΟΣΔΕ με αντίστοιχη εγγραφή στο έντυπο Ε-9 όσον αφορά την ιδιοκτησία, γίνεται πιο εύκολα, πιο ευχερώς» καταλήγουν.

«3 στα 4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που έχουν ελεγχθεί έως σήμερα από Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρέθηκαν να έχουν παραβατικές συμπεριφορές ως προς τα φορολογικά τους δεδομένα. Το εντυπωσιακό αυτό στοιχείο, που έρχεται να επιβεβαιώσει τη θέση της ΝΔ ότι τα ΚΥΔ αποτελούν τη μήτρα του προβλήματος που οδήγησε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή ο διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλής» αναφέρουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία από τα περίπου 500 ΚΥΔ που υπάρχουν στη χώρα μας έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα τα 225, ποσοστό ελέγχου που φτάνει στο 48%, δηλαδή, περίπου, το 50% των ΚΥΔ. Από αυτούς τους ελέγχους έχει διαπιστωθεί αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη που ξεπερνάει τα 10.000.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που ήδη έχουν επιβληθεί ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ» πρόσθεσαν.

«Aυτό δείχνει το εύρος του προβλήματος στα ΚΥΔ είναι ότι, σύμφωνα πάντα με τον κ. Πιτσιλή, υπάρχουν κέντρα που οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ δεν μπορούν να βρουν τους ιδιοκτήτες τους για να τους ελέγξουν!» σημειώνουν που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ προσθέτοντας μάλιστα ότι «ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιος Πιτσιλής - απαντώντας εμμέσως στην ατυχή διαρροή του ΠΑΣΟΚ για διαφωνία του με τον κ. Βορίδη - σε σχετική ερώτηση εξήγησε ότι κατ' έτος γίνονται περίπου 40.000.000 εγγραφές στο έντυπο Ε-9.

«Συνεπώς, είναι αδύνατο να διενεργηθεί εκ των προτέρων, προληπτικά, δηλαδή έλεγχος τίτλων σε κάθε μία από αυτές. Παρά ταύτα, μπορεί να γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι τίτλων, ad hoc, όταν χρειασθεί, όπως έχει γίνει άλλωστε πολλές φορές στο παρελθόν. Η δε διασταύρωση καταχώρησης ΑΤΑΚ σε δηλώσεις ΟΣΔΕ με αντίστοιχη εγγραφή στο έντυπο Ε-9 όσον αφορά την ιδιοκτησία, γίνεται πιο εύκολα, πιο ευχερώς» καταλήγουν.