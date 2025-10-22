Σε χαμηλό δύο εβδομάδων ο χρυσός - Απώλειες άνω του 1%

Ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 1,7% στα 4.054,34 δολάρια ανά ουγγιά, αφότου νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε μέχρι και τα 4.161,17 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού σημείωσαν πτώση 1,1% στα 4.065,40 δολάρια ανά ουγγιά.

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων έπεσαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, συνεχίζοντας το χθεσινό πτωτικό σερί, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, ενώ παρακολούθησαν τις εξελίξεις στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 1,7% στα 4.054,34 δολάρια ανά ουγγιά, αφότου νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε μέχρι και τα 4.161,17 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού σημείωσαν πτώση 1,1% στα 4.065,40 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε 1,6% στα 47,95 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα ενισχύθηκε 4,5% στα 1.620,83 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε οριακή άνοδο 0,1% στα 1.409,80 δολάρια.

Οι τιμές του χρυσού έχουν πετύχει πολλαπλά ρεκόρ και έχουν σημειώσει άνοδο 57% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς δέχονται ώθηση από τις γεωπολιτικές εντάσεις, την οικονομική αβεβαιότητα, τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και τις ισχυρές εισροές σε ETF.

Στο μεταξύ, τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ, τα οποία θα δημοσιεύονταν κανονικά την Παρασκευή αλλά καθυστέρησαν λόγω του παρατεταμένου shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, αναμένεται να δείξουν ότι ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε στο 3,1% τον Σεπτέμβριο.

Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, οι επενδυτές φαίνεται να προεξοφλούν μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Στην πολιτική σκηνή, το επενδυτικό κοινό αναμένει να δει τις συναντήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, να πραγματοποιούνται σύντομα.