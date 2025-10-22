Κέρδη 2% για πετρέλαιο εν μέσω ανησυχιών για τον εφοδιασμό

Τα αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά 961.000 βαρέλια στα 422,8 εκατ. βαρέλια έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών για αύξηση κατά 1,2 εκατ. βαρέλια.

Δεύτερη ημέρα ανόδου κατέγραψε την Τετάρτη το πετρέλαιο με κέρδη περίπου 2% που πυροδοτήθηκαν από τις ελπίδες για πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με Κίνα και Ινδία.

Συγκεκριμένα, το Brent ενισχύθηκε κατά 1,25 δολάρια ή 2% στα 62,57 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ανήλθε στα 58,49 δολάρια με +2,2% ή 1,28 δολάρια.

Σημειώνεται σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ενέργειας των ΗΠΑ (ΕΙΑ) τα αποθέματα αργού, βενζίνης και άλλων αποσταγμάτων στις ΗΠΑ παρουσίασαν μείωση την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η δραστηριότητες διύλισης και η ζήτηση ισχυροποιήθηκαν.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πρόοδο των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ - Κίνας καθώς αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα στη Μαλαισία.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα, ότι αναμένει να καταλήξει σε μία δίκαιη συμφωνία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο αναμενόταν να συναντήσει την επόμενη εβδομάδα στη Νότια Κορέα. Ωστόσο με νέες δηλώσεις του την Τρίτη, εμφανίστηκε αβέβαιος εάν η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί.

Επιπλέον, οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό ενισχύθηκαν μετά την είδηση ότι η σύνοδος κορυφής Τραμπ - Πούτιν αναβλήθηκε, λόγω των φόβων για αναταραχές, καθώς οι δυτικές κυβερνήσεις πίεζαν τις ασιατικές χώρες να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ο Τραμπ επικοινώνησε και με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι την Τρίτη, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα περιορίσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Η ινδική εφημερίδα Mint ανέφερε την Τετάρτη ότι οι δύο χώρες πλησιάζουν σε μια μακροχρόνια εμπορική συμφωνία που θα μειώσει τους αμερικανικούς δασμούς στις ινδικές εισαγωγές από 50% σε 15-16%.