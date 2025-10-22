Πολιτική | Ελλάδα

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 28,7% η ΝΔ με προβάδισμα 15,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 28,7% η ΝΔ με προβάδισμα 15,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κυβερνών κόμμα διατηρεί την πρώτη θέση με 28,7% στην εκτίμηση ψήφου ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12,8% στο ΠΑΣΟΚ, χαμηλότερα κατά 0,8 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα.

Στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,7% στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται δεύτερο στο 12,8%.

Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με ποσοστό 11,7% και τέταρτο ανέρχεται το ΚΚΕ στο 10%, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,9%, παρά το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξακολουθεί να είναι η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός με 39%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ποσοστό 4,9%.

Ακολουθούν με 3,6% η Φωνή Λογικής, με 3,2% το Κίνημα Δημοκρατίας, με 3,1% το ΜέΡΑ25, με 2,8% η Νίκη, και με μόλις 2% η Νέα Αριστερά.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Προβάδισμα 19 μονάδων διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25% στη μέτρηση για τον καταλληλότερο για την πρωθυπουργία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών απέναντι στους Κυριάκο Βελόπουλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη που βρίσκονται έκαστος στο 6%.

Σημειώνεται ότι η απάντηση «Κανένας» συγκέντρωσε 34%.

Τι λένε οι πολίτες για το κόμμα Τσίπρα

Σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει στο πολιτικό σύστημα η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 38% των ερωτηθέντων τοποθετείται θετικά, το 50% αρνητικά, ενώ το 12% προτιμά είτε να μείνει ουδέτερο είτε το «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Επίσης το 24% του δείγματος απαντά πως στις επόμενες εκλογές θα μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα. Εξ αυτών το 11% το θεωρεί πολύ πιθανό να υποστήριζε μια τέτοια προσπάθεια και το 13% αρκετά πιθανό.

Πόσοι θα στήριζαν ένα κόμμα Σαμαρά

Στο 3% ανέρχονται όσοι είναι «πολύ πιθανό» να στήριζαν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ μαζί με εκείνους που δηλώνουν «αρκετά πιθανό» να το ψηφίσουν, το ποσοστό ανέρχεται στο 12%.

Το 69% πιστεύει ότι η χώρα οδεύει «προς τη λάθος κατεύθυνση»

Η έρευνα των πολιτών έδειξε ότι το 69% πιστεύει ότι η χώρα οδεύει «προς τη λάθος κατεύθυνση», ενώ το 25% θεωρεί ότι οδεύουμε προς στη σωστή.

Οι πολίτες εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η ακρίβεια σε ποσοστό 44%, την οικονομία σε ποσοστό 34% , την κρίση θεσμών σε ποσοστό 22%, τη διαφθορά 13% και την ασφάλεια/ανεπάρκεια κυβέρνησης σε ποσοστό 13%.

