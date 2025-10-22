Ειδήσεις | Διεθνή

Οι ΗΠΑ έπληξαν σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό

Στον απόηχο επιθέσεων στην Καραϊβική εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν για πρώτη φορά ανάλογη επιχείρηση στα ανοικτά των νοτιοαμερικανικών ακτών του Ειρηνικού, όπως μεταδίδει σήμερα το CBS.

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο επιβαίνοντες σε αυτό, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίο ανακοίνωσε την πρώτη ανάλογη επίθεση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Πρόκειται για το όγδοο αμερικανικό πλήγμα εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών από τις 2 Σεπτεμβρίου, τα προηγούμενα σημειώθηκαν στην Καραϊβική, με απολογισμό τουλάχιστον 34 νεκρούς.

«Δύο ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία εξαπολύθηκε σε διεθνή ύδατα. Οι δύο τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Όπως ακριβώς η Αλ Κάιντα κήρυξε τον πόλεμο στην πατρίδα μας, αυτά τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο στα σύνορα μας, εναντίον του λαού μας. Δεν θα υπάρξει καταφύγιο ή συγχώρεση, μόνο απονομή δικαιοσύνης», υπογραμμίζει. Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο διακρίνεται το πλήγμα σε ταχύπλοο σκάφος.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει η Ουάσινγκτον, με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, έχουν πυροδοτήσει μεγάλη ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία.

