Τουρισμός

Οι Βρετανοί έφεραν το ρεκόρ στον τουρισμό τον Αύγουστο

Νίκη Παπάζογλου
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Οι Βρετανοί έφεραν το ρεκόρ στον τουρισμό τον Αύγουστο
Οι αγορές που στήριξαν τον Αύγουστο. Οι επιδόσεις και η άνοδος στο οκτάμηνο.

Ακόμα μια χρονιά που ο τουριστικός κλάδος θα καταφέρει να ξεπεράσει τα ιστορικά υψηλά του αποδεικνύεται το 2025, καθώς οι αφίξεις και οι εισπράξεις του Αυγούστου εκτινάχθηκαν κατά 8,1% και κατά 10,5% αντίστοιχα. Αν δε οι προσδοκίες για ένα πολύ καλό Φθινόπωρο επιβεβαιωθούν, τότε η τρέχουσα χρονιά θα επιβεβαιώσει τον πρόσφατο κυβερνητικό στόχο που κάνει λόγο για πάνω από 25 δισ. ευρώ έσοδα.

Ειδικότερα όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Tαξιδιωτικού Iσοζυγίου που δημοσιοποίησε η ΤτΕ σήμερα, τον πιο θερμό μήνα της σεζόν, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση έφτασε τις 7.465,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 8,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την περαιτέρω αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, κατά 1,7%, οδήγησε τις εισπράξεις στα 4.523,7 εκατ. ευρώ, έναντι 4.093,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σε μια αύξηση δηλαδή, της τάξης του 10,4%.

Οι Βρετανοί «έσωσαν» τον Αύγουστο

Τα παραπάνω ρεκόρ μάλιστα σημειώθηκαν παρότι υπήρξαν βασικές αγορές που κινήθηκαν πτωτικά ή στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, όπως για παράδειγμα η αγορά της Γαλλίας οι αφίξεις από την οποία καταγράφηκαν μειωμένες κατά -0,7% καθώς και η πολλά υποσχόμενη αγορά των ΗΠΑ, η ταξιδιωτική κίνηση από την οποία καταγράφηκε μειωμένη κατά -23,5%. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι εισπράξεις από τις δύο αυτές χώρες να μειωθούν κατά 13,7% και κατά 3,1% αντίστοιχα.

Αντιστρόφως ανάλογη εικόνα από τις θετικές εν συνόλω επιδόσεις, παρουσίασε μάλιστα και η αγορά της Γερμανίας, οι ταξιδιωτικές αφίξεις από την οποία καταγράφηκαν μεν αυξημένες κατά 7,2%, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις όμως, παρουσίασαν μείωση κατά 16,5% γεγονός που σημαίνει ότι σε αντίθεση με την αύξηση της μέσης δαπάνης που παρατηρήθηκε συνολικά, οι Γερμανοί μείωσαν αισθητά τις ταξιδιωτικές τους δαπάνες. Στο ίδιο μήκος κύματος και η αγορά της Ιταλίας, η ταξιδιωτική κίνηση από την οποία παρουσίασε οριακή αύξηση (0.4%) οι εισπράξεις όμως περιορίστηκαν στα 337,5 εκατ. Ευρώ, ήτοι εμφάνισαν πτώση -8%.

Κατ’ επέκταση η αγορά που προσέφερε ουσιαστική στήριξη στις επιδόσεις του Αυγούστου ήταν κυρίως η Βρετανική με την ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο να αυξάνει κατά 12,4% και να διαμορφώνεται σε 978,4 χιλ. ταξιδιώτες και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να εκτινάσσονται στα 848,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 40%. Σημάδια βελτίωσης έδειξε και η αγορά της Ρωσίας οι ταξιδιώτες από την οποία έφτασαν τις 4,1 χιλ, και οι εισπράξεις κατά 4,9 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα στο δωδεκάμηνο

Δεδομένων των επιδόσεων του Αυγούστου δε, ενισχύθηκαν και οι επιδόσεις του κλάδου σε επίπεδο οκταμήνου. Μεταξύ Ιανουαρίου - Αυγούστου επισκέφτηκαν την χώρα περίπου 26 εκατ. ταξιδιώτες (25.920,7 χιλ. ταξιδιώτες) -4,1% περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι - ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν άνοδο 12% φτάνοντας τα 16.712,0 εκατ. ευρώ,

Παρά την άνοδο της κίνησης κατά τους shoulders months δε, Ιούλιος και Αύγουστος εισέφεραν περίπου 9 δισ. ευρώ στον τελικό λογαριασμό του τουρισμού, δηλαδή σχεδόν τις μισές από τις εισπράξεις του οκταμήνου.

Μεταξύ Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025 ωστόσο οι στυλοβάτες του κλάδου παρέμειναν οι ίδιοι. Την μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο εισπράξεων σημείωσε η αγορά των ΗΠΑ - οι εισπράξεις έφτασαν τα 1.174,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 20,6% - ακολούθησε η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας - οι εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 8,7% και διαμορφώθηκαν σε 2.485,3 εκατ. ευρώ και στην τρίτη θέση βρέθηκε η αγορά της Γερμανίας οι εισπράξεις από την οποία ήταν αυξημένες κατά 6,6% φτάνοντας τα 2.637,8 εκατ. Ευρώ.

Ακολούθησε η Γαλλία και η Ιταλία με τις σχετικές εισπράξεις να φτάνουν τα 1.023,3 εκατ. ευρώ και 984,3 εκατ. ευρώ αυξανόμενες κατά 5,5% και κατά 1,4% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο επιβατικής κίνησης, αύξηση κατά 6,1% εμφάνισαν οι επιβάτες από τις ΗΠΑ φτάνοντας τους 1.078,1 χιλ. ενώ και η κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 4,5% στις 3.277,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι οι Βρετανοί που επισκέφτηκαν την χώρα μας ήταν τριπλάσιοι αριθμητικά σε σχέση με τους Αμερικανούς παρότι η αύξηση από την αμερικανική αγορά ήταν υψηλότερη.

Ανοδικά κατά 2,1% κινήθηκαν και οι επισκέπτες από την αγορά της Ιταλίας οι οποίοι έφτασαν τις 1.576,8 χιλ. Ενώ μειωμένοι κατά 6,3% ήταν οι Γάλλοι επισκέπτες της χώρας το 2025 έως και τον Αύγουστο (έφτασαν τις 1.423,1 χιλ.).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πάνω από 11.000 άνεργοι λαμβάνουν το νέο αυξημένο επίδομα - Πότε θα ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του

Το Pilates γεννήθηκε μέσα σε στρατόπεδο αιχμαλώτων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου

Του '60 οι εκδρομείς... Αντίο Διονύση

tags:
τουρίστες
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
Βρετανία
Ταξιδιωτική κίνηση
Νησιά
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider