Οι Βρετανοί έφεραν το ρεκόρ στον τουρισμό τον Αύγουστο

Οι αγορές που στήριξαν τον Αύγουστο. Οι επιδόσεις και η άνοδος στο οκτάμηνο.

Ακόμα μια χρονιά που ο τουριστικός κλάδος θα καταφέρει να ξεπεράσει τα ιστορικά υψηλά του αποδεικνύεται το 2025, καθώς οι αφίξεις και οι εισπράξεις του Αυγούστου εκτινάχθηκαν κατά 8,1% και κατά 10,5% αντίστοιχα. Αν δε οι προσδοκίες για ένα πολύ καλό Φθινόπωρο επιβεβαιωθούν, τότε η τρέχουσα χρονιά θα επιβεβαιώσει τον πρόσφατο κυβερνητικό στόχο που κάνει λόγο για πάνω από 25 δισ. ευρώ έσοδα.

Ειδικότερα όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Tαξιδιωτικού Iσοζυγίου που δημοσιοποίησε η ΤτΕ σήμερα, τον πιο θερμό μήνα της σεζόν, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση έφτασε τις 7.465,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 8,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την περαιτέρω αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, κατά 1,7%, οδήγησε τις εισπράξεις στα 4.523,7 εκατ. ευρώ, έναντι 4.093,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σε μια αύξηση δηλαδή, της τάξης του 10,4%.

Οι Βρετανοί «έσωσαν» τον Αύγουστο

Τα παραπάνω ρεκόρ μάλιστα σημειώθηκαν παρότι υπήρξαν βασικές αγορές που κινήθηκαν πτωτικά ή στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, όπως για παράδειγμα η αγορά της Γαλλίας οι αφίξεις από την οποία καταγράφηκαν μειωμένες κατά -0,7% καθώς και η πολλά υποσχόμενη αγορά των ΗΠΑ, η ταξιδιωτική κίνηση από την οποία καταγράφηκε μειωμένη κατά -23,5%. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι εισπράξεις από τις δύο αυτές χώρες να μειωθούν κατά 13,7% και κατά 3,1% αντίστοιχα.

Αντιστρόφως ανάλογη εικόνα από τις θετικές εν συνόλω επιδόσεις, παρουσίασε μάλιστα και η αγορά της Γερμανίας, οι ταξιδιωτικές αφίξεις από την οποία καταγράφηκαν μεν αυξημένες κατά 7,2%, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις όμως, παρουσίασαν μείωση κατά 16,5% γεγονός που σημαίνει ότι σε αντίθεση με την αύξηση της μέσης δαπάνης που παρατηρήθηκε συνολικά, οι Γερμανοί μείωσαν αισθητά τις ταξιδιωτικές τους δαπάνες. Στο ίδιο μήκος κύματος και η αγορά της Ιταλίας, η ταξιδιωτική κίνηση από την οποία παρουσίασε οριακή αύξηση (0.4%) οι εισπράξεις όμως περιορίστηκαν στα 337,5 εκατ. Ευρώ, ήτοι εμφάνισαν πτώση -8%.

Κατ’ επέκταση η αγορά που προσέφερε ουσιαστική στήριξη στις επιδόσεις του Αυγούστου ήταν κυρίως η Βρετανική με την ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο να αυξάνει κατά 12,4% και να διαμορφώνεται σε 978,4 χιλ. ταξιδιώτες και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να εκτινάσσονται στα 848,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 40%. Σημάδια βελτίωσης έδειξε και η αγορά της Ρωσίας οι ταξιδιώτες από την οποία έφτασαν τις 4,1 χιλ, και οι εισπράξεις κατά 4,9 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα στο δωδεκάμηνο

Δεδομένων των επιδόσεων του Αυγούστου δε, ενισχύθηκαν και οι επιδόσεις του κλάδου σε επίπεδο οκταμήνου. Μεταξύ Ιανουαρίου - Αυγούστου επισκέφτηκαν την χώρα περίπου 26 εκατ. ταξιδιώτες (25.920,7 χιλ. ταξιδιώτες) -4,1% περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι - ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν άνοδο 12% φτάνοντας τα 16.712,0 εκατ. ευρώ,

Παρά την άνοδο της κίνησης κατά τους shoulders months δε, Ιούλιος και Αύγουστος εισέφεραν περίπου 9 δισ. ευρώ στον τελικό λογαριασμό του τουρισμού, δηλαδή σχεδόν τις μισές από τις εισπράξεις του οκταμήνου.

Μεταξύ Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025 ωστόσο οι στυλοβάτες του κλάδου παρέμειναν οι ίδιοι. Την μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο εισπράξεων σημείωσε η αγορά των ΗΠΑ - οι εισπράξεις έφτασαν τα 1.174,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 20,6% - ακολούθησε η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας - οι εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 8,7% και διαμορφώθηκαν σε 2.485,3 εκατ. ευρώ και στην τρίτη θέση βρέθηκε η αγορά της Γερμανίας οι εισπράξεις από την οποία ήταν αυξημένες κατά 6,6% φτάνοντας τα 2.637,8 εκατ. Ευρώ.

Ακολούθησε η Γαλλία και η Ιταλία με τις σχετικές εισπράξεις να φτάνουν τα 1.023,3 εκατ. ευρώ και 984,3 εκατ. ευρώ αυξανόμενες κατά 5,5% και κατά 1,4% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο επιβατικής κίνησης, αύξηση κατά 6,1% εμφάνισαν οι επιβάτες από τις ΗΠΑ φτάνοντας τους 1.078,1 χιλ. ενώ και η κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 4,5% στις 3.277,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι οι Βρετανοί που επισκέφτηκαν την χώρα μας ήταν τριπλάσιοι αριθμητικά σε σχέση με τους Αμερικανούς παρότι η αύξηση από την αμερικανική αγορά ήταν υψηλότερη.

Ανοδικά κατά 2,1% κινήθηκαν και οι επισκέπτες από την αγορά της Ιταλίας οι οποίοι έφτασαν τις 1.576,8 χιλ. Ενώ μειωμένοι κατά 6,3% ήταν οι Γάλλοι επισκέπτες της χώρας το 2025 έως και τον Αύγουστο (έφτασαν τις 1.423,1 χιλ.).