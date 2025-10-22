Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας - Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης την Πέμπτη

Newsroom
Των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ, αντιστοίχως.

Η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Μ.Ο.Ε) θα διεξαχθεί, αύριο, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στη Σμύρνη.

Στις εκατέρωθεν αντιπροσωπείες μετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η προηγούμενη συνάντηση για Μ.Ο.Ε. είχε λάβει χώρα στις 28 Απριλίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.

