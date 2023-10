Σπανάκης: Ήρθε η ώρα για θετικά ρεκόρ στην υγεία και στην ασφάλεια των εργαζομένων

Συμμετοχή του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειου Πέτρου Σπανάκη στο First Thematic Seminar project “Prevention of OSH risks emerging from the dual transitions and at the centre of the EU trade strategy” – Climate change and OSH”.

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειος Πέτρος Σπανάκης συμμετείχε σήμερα, Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, στο πρώτο θεματικό σεμινάριο “Prevention of OSH risks emerging from the dual transitions and at the centre of the EU trade strategy” – Climate change and OSH”.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στους κινδύνους που ανακύπτουν στην εργασία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της διπλής μετάβασης και την πρωτοβουλία του Υπουργείου για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες. «Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία παγκόσμια πρόκληση και απαιτεί την προσοχή μας. Συγχρόνως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση δημιουργεί νέα δεδομένα στον εργασιακό χώρο, τα οποία αποτελούν για εμάς ευκαιρία για να θωρακίσουμε ακόμη περισσότερο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Μαζί με τον Υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη του Υπουργείου και με εκπροσώπους των Κοινωνικών Εταίρων έχουμε διαμορφώσει ειδικό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων και μάλιστα επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων θερμικής επιβάρυνσης, όπως είναι η μέθοδος του βιοκλιματικού δείκτη (WBGT). Η μέθοδος δοκιμάστηκε πιλοτικά, ενσωματώθηκε στο πλαίσιο εγκύκλιων οδηγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αποτέλεσε τη βάση για την κοινή υπουργική απόφαση απαγόρευσης εργασιών στον μεγάλο καύσωνα».

Ο Υφυπουργός δήλωσε ότι «Στα θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων δεν χωρούν εκπτώσεις» και μίλησε για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ειδικότερα είπε: «Στο Υπουργείο σχεδιάζουμε τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία».

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στο μέχρι σήμερα έργο του Υπουργείου στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας, με τα οποία αναβαθμίζεται το εργασιακό περιβάλλον επενδύοντας ιδιαίτερα στην πρόληψη στον τομέα της εργασιακής υγείας και ασφάλειας. «Μαζί με τον Υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη τους τελευταίους τρείς μήνες:

Ενισχύσαμε την προστασία των διανομέων και των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Επικαιροποιήσαμε για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια τον κατάλογο των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας διευρύνοντας έτσι το σώμα των επαγγελματιών στο πεδίο της πρόληψης και προστασίας».

Ο Υφυπουργός τέλος τόνισε: «Ήρθε η ώρα για θετικά ρεκόρ στην υγεία και στην ασφάλεια των εργαζομένων. Με σχέδιο, με όραμα, με γενναίες αποφάσεις και με ταχύτητα διαμορφώνουμε ένα ακόμη πιο ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και θωρακίζουμε ακόμη περισσότερο την υγεία των εργαζομένων πετυχαίνοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα».