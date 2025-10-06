Ακίνητα: Αύξηση 100% στις τιμές την τελευταία 10ετία – Ποια είναι η τάση

Εξακολουθεί να καταγράφεται σημαντική αύξηση των πιθανών τιμών πώλησης διαμερισμάτων και σε περιοχές της Αθήνας. Τι δείχνει έρευνα της Geoaxis για το Q3 2025 και τα διαμερίσματα. Η κατάσταση σε νεόδμητα και παλιότερα. Άνοδος 6% σε σχέση με πέρυσι. Ποια είναι η τάση της αγοράς.

Εξακολουθεί να καταγράφεται σημαντική αύξηση των πιθανών τιμών πώλησης διαμερισμάτων και στις 5 περιοχές (μελέτης) της Αθήνας, όπως οι Αμπελόκηποι, το Μαρούσι, το Π. Φάληρο, το Περιστέρι και ο Χολαργός, με χαμηλότερη όμως ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, σημάδι ότι πιθανά να οδηγούμαστε στο ανώτατο σημείου του τρέχοντος κύκλου, όπως αναφέρεται σε σχετική έρευνα της Geoaxis, της πρώτης πιστοποιημένης εταιρείας εκτιμήσεων ακινήτων στην Ελλάδα.

Το επίπεδο της αύξησης των αξιών για τα νεόδμητα διαμερίσματα προσδιορίζεται στο 6,07% σε σχέση με ένα χρόνο πριν (από 8,51%) και στο καθόλου ευκαταφρόνητο 15,11% σε σχέση με δύο χρόνια πριν (από 24,70%). Για τα διαμερίσματα παλαιότητας, η αύξηση είναι επίσης πολύ μεγάλη στο 6,65% σε σχέση με ένα χρόνο πριν (από 7,81%) και 14,97% σε σχέση με δύο χρόνια πριν (από 22,68%). Σε βάθος δεκαετίας, η μέση αύξηση της αξίας κάθε τύπου διαμερίσματος μετρήθηκε πάνω από 94%, αγγίζοντας σχεδόν τον διπλασιασμό της τιμής.

Η άνοδος των τιμών

Σύμφωνα με την ανάλυση για το γ’ τρίμηνο 2025, από την επεξεργασία των στοιχείων φαίνεται πως υπάρχει αύξηση κατά μέσο όρο 100% στα νεόδμητα και 94% στα παλαιότερα διαμερίσματα, σε σχέση με τις αξίες του 2016.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, μεταξύ του 3ου τριμήνου 2024 και του 3ου τριμήνου 2025 καταγράφεται διάμεση ετήσια άνοδος 6,07% για τα νεόδμητα και 6,65% για τα παλαιότερα διαμερίσματα. Η σημαντική άνοδος των αξιών εξηγείται από το γεγονός ότι λόγω μεγάλης μείωσης της προσφοράς (ελέω εξαιρετικής τουριστικής σεζόν και Airbnb) το φετινό δείγμα περιλαμβάνει ως επί το πλείστον πολύ νεότερα και ακριβότερα διαμερίσματα. Σημειώνεται ότι από το διαδίκτυο, τις μικρές αγγελίες εφημερίδων και τα site μεσιτικών γραφείων έχουν επιλεγεί τυπικές κατασκευές, σε τυπικές θέσεις. Διαμερίσματα με ανεμπόδιστη θέα, σε κατασκευές από διάσημους αρχιτέκτονες και με πολύ ακριβά υλικά καταγράφουν αξίες πάνω από 25% των τυπικών διαμερισμάτων.

Στα νέα σε ηλικία διαμερίσματα, μέσης επιφανείας 111τμ, διάμεσης ηλικίας μόλις 1 έτους και 2ου ορόφου, η έρευνα αγοράς οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι υψηλότερες αξίες καταγράφονται στον Χολαργό (4.443 euro/τμ από 4.267euro/τμ, με ετήσια άνοδο 4,12%), και εν συνεχεία κατά σειρά: στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου (4.013 euro/τμ από 3.715 euro/τμ με ετήσια άνοδο 8,02%), στο Μαρούσι (3.825 euro/τμ από 3.600 euro/τμ με ετήσια άνοδο 6,25%), στους Αμπελόκηπους (3.236 euro/τμ από 3.080 euro/τμ με ετήσια άνοδο 5,06%) και τέλος στο Περιστέρι (2.790 euro/τμ από 2.610 euro/τμ με ετήσια άνοδο 6,90%). Με βάση τα παραπάνω, το Παλαιό Φάληρο κατέγραψε τη μεγαλύτερη, ενώ ο Χολαργός τη μικρότερη ετήσια αύξηση, σε σχέση με όλες τις άλλες περιοχές.

Όσον αφορά στα διαμερίσματα παλαιότητας, μέσης επιφανείας 113 τμ, διάμεσης ηλικίας 47 ετών και 2ου ορόφου, η έρευνα κατέδειξε ότι οι υψηλότερες αξίες καταγράφονται στον Χολαργό (2.555 euro/τμ από 2.432 euro/ τμ με ετήσια άνοδο 5,06%) και εν συνεχεία κατά σειρά: στο Μαρούσι (2.121 euro/τμ από 2.00 0euro/τμ με ετήσια άνοδο 6,05%), στο Παλαιό Φάληρο (2.027 euro/τμ από 1.893 euro/τμ με ετήσια άνοδο 7,08%), στο Περιστέρι (1.699 euro/τμ από 1.588 euro/ τμ με ετήσια άνοδο 6,99%) και τέλος στην περιοχή των Αμπελοκήπων (1.688 euro/τμ από 1.562 euro/τμ με ετήσια άνοδο 8,07%). Με βάση τα παραπάνω, οι Αμπελόκηποι κατέγραψαν την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ενώ ο Χολαργός την μικρότερη ετήσια αύξηση, σε σχέση με όλες τις άλλες περιοχές.

Η τάση

«Η αίσθησή μας είναι ότι παρά τις χαμηλές αποδόσεις που προσφέρουν, ελλείψει προσφοράς και αυξημένης ζήτησης, τα διαμερίσματα θα προστίθενται όλο και περισσότερο ως σημαντικό στοιχείο στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών τα αμέσως επόμενα χρόνια», αναφέρεται στην ανάλυση της Geoaxis.

Αν και το θετικό πρόσημο στις αυξήσεις των αξιών θα διατηρηθεί, αναμένουμε ο ρυθμός αύξησης να μειωθεί περαιτέρω, σηματοδοτώντας πιθανά την πορεία προς την κορύφωση του παρόντος κύκλου. Η ασφάλεια που προσφέρει η χώρα σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Golden Visa και το γεγονός ότι το εγχώριο real estate εξακολουθεί να είναι φτηνό σχετικά με την Ευρώπη και άλλα κράτη (π.χ. Iσραήλ) θα συνεχίσει να οδηγεί σημαντικά ξένα κεφάλαια στην αγορά οικιστικών ακινήτων. Η ζήτηση από εγχώριους επενδυτές (θεσμικούς και μη) επίσης φαίνεται να διατηρείται καθώς υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια παρά τα υψηλά επιτόκια. Το rebound των αξιών των Βορείων προαστίων (από Μαρούσι και επάνω) παραμένει δεδομένο, αν και θα περιμένει μερικά εξάμηνα ακόμη. Σε καμία περίπτωση η αγορά δεν βιώνει συνθήκες φούσκας σήμερα, καθώς το επίπεδο της προσφοράς (ιδιαίτερα νεόδμητων διαμερισμάτων) εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένο σε σχέση με την ζήτηση.

Οι νέες συνθήκες

Η τάση του υβριδικού μοντέλου εργασίας, όπου ο εργαζόμενος εργάζεται 1–2 ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι, επηρεάζει την αγορά κατοικίας. Δημιουργείται ανάγκη για μεγαλύτερους, ευέλικτους χώρους, κατάλληλους για εργασία και απομόνωση, ενώ η εγγύτητα στον χώρο εργασίας χάνει μέρος της σημασίας της λόγω μειωμένων μετακινήσεων. Η ζήτηση στρέφεται σε κατοικίες με καλό φυσικό φως, ηχομόνωση και γρήγορο ίντερνετ, συχνά σε προάστια ή περιοχές με καλύτερη ποιότητα ζωής, διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες των αγοραστών και τις επενδυτικές στρατηγικές στην αγορά ακινήτων.