Ακίνητα: Στρατηγικές τοποθετήσεις από ξένους σε παραθεριστικούς προορισμούς – Η προστιθέμενη αξία

Ξένοι επενδυτές αναπτύσσουν εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα. Υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία. Σε ποιες περιοχές τοποθετούνται στρατηγικά στην αγορά γης, με στόχο την ανάπτυξη συγκροτημάτων εξοχικών κατοικιών υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Τι αναφέρει η εξιδεικευμένη εταιρεία Elxis – At Home in Greece.

Αυξάνεται τους τελευταίους μήνες ο αριθμός των επιχειρηματιών, αλλά και ιδιωτών, που τοποθετούνται στρατηγικά στην αγορά γης σε παραθεριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, με στόχο την ανάπτυξη συγκροτημάτων εξοχικών κατοικιών υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Αυτή την τάση εντοπίζει και η Elxis – At Home in Greece, εταιρεία που ειδικεύεται στην προώθηση εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα σε ξένους αγοραστές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Elxis – At Home in Greece, η αγορά εξοχικής κατοικίας εξελίσσεται σε τομέα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία. Σε μια περίοδο, που οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ για την ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας, ξένοι επιχειρηματίες κι επενδυτές προχωρούν σε σημαντικές κινήσεις ανάπτυξης νέων εξοχικών κατοικιών σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια. «Τους τελευταίους 18 μήνες, παρατηρούμε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από πελάτες μας από το εξωτερικό, όσο και από τρίτους ενδιαφερόμενους που μας προσεγγίζουν κι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν οι ίδιοι με την ανάπτυξη εξοχικών κατοικιών. Πρόκειται για ακόμα μια απόδειξη ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ ελκυστικό προορισμό στην αγορά της παραθεριστικής κατοικίας», σημειώνει ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Elxis – At Home in Greece.

Αυτές οι άμεσες ξένες επενδύσεις και μάλιστα για την ανάπτυξη κατοικιών και όχι απλώς για την αγορά ακινήτων, δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία για την οικονομία, καθώς κινητοποιούν κεφάλαια στο σύνολο της «αλυσίδας» της οικοδομής, από τα υλικά μέχρι το προσωπικό, ενισχύοντας και τα δημόσια έσοδα. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα θετική, σε μια περίοδο, που αναμένεται πτώση των εισροών κεφαλαίων από το εξωτερικό για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, λόγω της αυστηροποίησης του πλαισίου για την «Χρυσή Βίζα», αλλά και των περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο, οι εισροές από το εξωτερικό σημείωσαν πτώση κατά 31,4% σε 356,8 εκατ. ευρώ, από 520 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο. Συνολικά, το 2024, είχε καταγραφεί ρεκόρ ξένων επενδύσεων, καθώς είχαν εισρεύσει 2,75 δις ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 30% σε σχέση με το 2023.

Που τοποθετούνται οι ξένοι «παίκτες»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Elxis, όλο και περισσότεροι ξένοι επενδυτές επιλέγουν να προχωρήσουν σε κατασκευές νέων συγκροτημάτων εξοχικών κατοικιών. Πρόκειται κυρίως για ιδιώτες, ή ακόμα κι εταιρείες από την Δυτική Ευρώπη, όπως την Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Για παράδειγμα, αυτήν την περίοδο, στην Κρήτη, μία γερμανική εταιρεία ανεγείρει 65 διαμερίσματα κοντά στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων. Ολλανδός επιχειρηματίας με ιδιόκτητη τεχνική εταιρεία, κατασκευάζει 28 υπερπολυτελή διαμερίσματα στην Βασιλική της Λευκάδας, πλήρως επιπλωμένα, ενώ θα προχωρήσει και στην διαχείρισή τους για λογαριασμό των αγοραστών (π.χ. εκμίσθωση, συντήρηση και καθαρισμός), ενώ Βέλγος επενδυτής κατασκευάζει στην Ρόδο 14 μονοκατοικίες με πισίνα.

«Μόλις τις προηγούμενες ημέρες, είχαμε συνεργασία με Ολλανδό επενδυτή, ο οποίος θα προβεί στην αγορά δύο οικοπέδων στην Νότια Κέρκυρα και τη Χαλκιδική. Στην πρώτη περίπτωση, που αφορά σε παραθαλάσσια περιοχή, σχεδιάζεται η ανάπτυξη 20 κατοικιών, ενώ στην Χαλκιδική θα δημιουργηθούν επιπλέον 15 κατοικίες. Άλλος Ολλανδός επιχειρηματίας αγόρασε έκταση στην Πάλαιρο στην Αιτωλοακαρνανία (πολύ κοντά στη Λευκάδα) και ανέθεσε σε κατασκευαστή την υλοποίηση 15 μονοκατοικιών και διαμερισμάτων με κοινόχρηστη πισίνα», αναφέρει ο κ. Γαβριηλίδης.

Κατά κύριο λόγο, οι ξένοι επενδυτές επιλέγουν οικόπεδα που βρίσκονται σε ιδιαίτερα προνομιακές τοποθεσίες, όσο το δυνατόν πιο κοντά στη θάλασσα και στρέφονται σε κατασκευές υψηλής πολυτέλειας και αντίστοιχων προδιαγραφών και παροχών. Η σταθερά υψηλή ζήτηση από αγοραστές από τις χώρες αυτές, δηλαδή την Δυτική Ευρώπη και συγκεκριμένα, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Γερμανία, την Ελβετία και την Μεγ. Βρετανία, ενθαρρύνει όλο και περισσότερους να τοποθετηθούν κι επιχειρηματικά στην ελληνική αγορά εξοχικής κατοικίας.

Η εναλλακτική επένδυση

Σύμφωνα με την Elxis, άλλη μια τάση, που επίσης έχει καταστεί ξεκάθαρη αυτήν την εποχή, αφορά στην επιλογή αρκετών επιχειρηματιών να αξιοποιήσουν κεφάλαια από πωλήσεις των μεριδίων τους στις επιχειρήσεις τους, κατευθύνοντάς τα προς το ελληνικό real estate. «Όταν πωλούν τις εταιρείες τους, οι άνθρωποι αυτοί δεν επιλέγουν επενδύσεις, όπως το χρηματιστήριο, ή η κατάθεση των μετρητών στην τράπεζα, όπου ούτως ή άλλως η απόδοση είναι πενιχρή. Αντιθέτως, προτιμούν να κατασκευάσουν έναν μικρό αριθμό εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα, τις οποίες εκμεταλλεύονται επενδυτικά για μια πενταετία και στη συνέχεια προχωρούν σε μεταπώληση, ώστε να κεφαλαιοποιήσουν και τις υπεραξίες που έχουν δημιουργηθεί», καταλήγει ο κ. Γαβριηλίδης.

Να θυμίσουμε ότι η Elxis-At Home in Greece είναι εταιρεία παροχής κτηματομεσιτικών και νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Με γραφεία στη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Ουτρέχτη της Ολλανδίας και με μια ομάδα επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης, έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση αγοραπωλησιών κατοικιών.