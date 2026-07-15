Καραμούζης: Οι επενδύσεις 22 εκατ. ευρώ στον όμιλο Πλακεντία και η έκκληση για μείωση του ΦΠΑ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες

Γιατί ο επικεφαλής του SMERC ζητά μείωση του ΦΠΑ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Πώς προχωρούν οι επενδύσεις στον όμιλο Πλακεντία, ήτοι το μεγαλύτερο δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών δευτεροβάθμιας φροντίδας για κατοικίδια ζώα. Τα επόμενα βήματα.

Έκκληση στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, από το 24% που είναι σήμερα, απευθύνει ο εκτελεστικός πρόεδρος του SMERemediumCap (SMERC), Νίκος Καραμούζης κι ενώ στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους ανθρώπους ο συντελεστής είναι μηδενικός.

Με το SMERC να έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια ποσό ύψους 22 εκατ. ευρώ στον όμιλο Πλακεντία, δημιουργώντας το πρώτο οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών στην Ελλάδα, η παρέμβαση του κ. Καραμούζη μόνο αμελητέα δεν μπορεί να θεωρηθεί.

«Ο ΦΠΑ στο 24% στις κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι τιμωρητικός. Είναι ένας άδικος φόρος που επιβλήθηκε στα χρόνια της τρόικας και πλέον πρέπει να αποσυρθεί», τόνισε το μεσημέρι της Τρίτης ο κ. Καραμούζης, στο πλαίσιο παρουσίασης του σχεδίου ανάπτυξης του ομίλου Πλακεντία για τα επόμενα χρόνια. «Κάποιοι έμπλεξαν τα… Rolex με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες», δεν δίστασε μάλιστα να σχολιάσει, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση.

«Είμαστε υψηλότερα από τις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα χιλιάδες κηδεμόνες κατοικίδιων ζώων καλούνται να πληρώσουν ένα… Rolex style ΦΠΑ. Είναι πολύ βαρύ το 24% για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, διατυπώνοντας την πεποίθηση πως η μείωσή του θα περιόριζε το κόστος για τους κηδεμόνες και θα οδηγούσε σε πάταξη της φοροδιαφυγής.

Επενδύσεις ύψους 22 εκατ. ευρώ

Τα τελευταία χρόνια, το SMERC δημιούργησε, μέσω εξαγορών και νέων μονάδων, το πρώτο οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών στην Ελλάδα, ήτοι τον όμιλο Πλακεντία. Πρόκειται για ένα δίκτυο κλινικών για τα ζώα συντροφιάς με σύγχρονο πρότυπο λειτουργίας και αποτελεσματικότητας συνδυάζοντας επιστημονική εξειδίκευση, τεχνολογία αιχμής, σύγχρονες υποδομές, πανελλαδική παρουσία και ενιαία ποιότητα υπηρεσιών. Συνολικά επενδύθηκαν 22 εκατ. ευρώ, μέσω ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού, ενώ πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στον ελληνικό κτηνιατρικό κλάδο.

Ο όμιλος Πλακεντία αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο οργανωμένο δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών στα Βαλκάνια, με εννέα μονάδες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Κυκλάδες, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου εργαστηρίου εργαστηριακών εξετάσεων. Με κλινικές που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο και συνολική δυναμικότητα 200 κλινών νοσηλείας, με 130 έμπειρους κτηνιάτρους, 10 χειρουργεία και μονάδες εντατικής θεραπείας και σύγχρονες υποδομές σε αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, σύγχρονους υπερηχοτομογράφους και προηγμένους εργαστηριακούς αναλυτές, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σύγχρονης περίθαλψης για ζώα συντροφιάς που καλύπτει όλο το φάσμα της διάγνωσης, χειρουργικής αποκατάστασης, θεραπείας και νοσηλείας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Βασισμένος στην υψηλή ιατρική εξειδίκευση, ο όμιλος Πλακεντία λειτουργεί σε στενή συνεργασία και συμπληρωματικά με τους κτηνιάτρους πρώτης γνώμης.

Η αρχή…

Η επένδυση ξεκίνησε από την κλινική Πλακεντία το 2022 και επεκτάθηκε με την ένταξη επιλεγμένων κτηνιατρικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες αναβαθμίστηκαν σε επίπεδο υποδομών, εξοπλισμού και στελέχωσης.

Στόχος του SMERC ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου επιχειρηματικού οργανισμού που θα αναβαθμίσει συνολικά τον κτηνιατρικό κλάδο στην Ελλάδα. Όλες οι μονάδες ενοποιήθηκαν κάτω από κοινές δομές, λειτουργικές διαδικασίες και εταιρική ταυτότητα, διασφαλίζοντας ομοιογενές επίπεδο υπηρεσιών σε ολόκληρο το δίκτυο. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσέλκυση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και στον επαναπατρισμό Ελλήνων κτηνιάτρων που είχαν διακριθεί επαγγελματικά στο εξωτερικό.

Σημαντικό μέρος της επένδυσης κατευθύνθηκε επίσης στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και στην πλήρη κτηριακή και τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, οι οποίες πλέον διαθέτουν υποδομές αντίστοιχες κορυφαίων ευρωπαϊκών κτηνιατρικών νοσοκομείων. Με προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό, εξειδικευμένες χειρουργικές αίθουσες, οργανωμένες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, το δίκτυο μπορεί πλέον να διαχειρίζεται σύνθετα περιστατικά που μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Ιγνάτιο Λιαπή, πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθυντή της Επιστημονικής Ομάδας του ομίλου Πλακεντία, ο όμιλος έχει φτάσει σήμερα να εξυπηρετεί 15.500 περιστατικά ετησίως, ενώ έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργασίας με περίπου 800 από τους 1.200 κτηνιάτρους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε ενδεικτικά, σήμερα στον όμιλο Πλακεντία παραπέμπονται οκτώ στα δέκα δύσκολα περιστατικά νοσηλείας.

Στα 12 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2026, στα 20 εκατ. ευρώ ο στόχος

Όπως αποκάλυψε ο κ. Καραμούζης η επένδυση στον κλάδο ξεκίνησε με τζίρο 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέλος του 2026 ο κύκλος εργασιών του ομίλου αναμένεται να φτάσει στα 12 εκατ. ευρώ.

Στόχος, δε, είναι μέσα στην επόμενη διετία ο κύκλος εργασιών να αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ ώστε να υπάρξει και κερδοφορία.

Στο κάδρο επέκταση και εξαγορές

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης, σε συνέχεια της σημαντικής ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων, η επόμενη μέρα επικεντρώνεται στην οργανωτική ενοποίηση, καθώς και στην ωρίμανση του δικτύου των κτηνιατρικών κλινικών.

Η ανάπτυξη, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Αντίθετα θα συνεχιστεί είτε μέσω εξαγορών υφιστάμενων κτηνιατρικών μονάδων είτε μέσω δημιουργίας νέων υποδομών, σε άμεση συνάρτηση με τις ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Στο «κάδρο» των επενδύσεων βρίσκονται περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Ρόδος, ενώ «ζυγίζονται» και οι προοπτικές επέκτασης στην Κύπρο.

«Θα κάνουμε νέες επενδύσεις και θα βρεθούμε σε περιοχές όπου δεν είμαστε σήμερα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμούζης.

«Έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, παρακολουθούμε και όταν βρούμε την κατάλληλη ευκαιρία και με τους κατάλληλους ορούς, θα επενδύσουμε», σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Λιαπής.

Ισχυρή ανάπτυξη για την αγορά κατοικιδίων στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Ηλία Μαλανδρή, Senior Partner του SMERC, η αγορά των κατοικίδιων ζώων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, καθώς όλο και περισσότερα νοικοκυριά επιλέγουν να αποκτήσουν ένα ζώο συντροφιάς. Όπως προκύπτει μάλιστα από εκτιμήσεις, σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια γάτες και σκύλοι.

Η αξία της αγοράς κατοικίδιων ζώων στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, μέγεθος το οποίο αφορά αποκλειστικά στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και χωρίς να περιλαμβάνονται οι τροφές και άλλα προϊόντα για κατοικίδια.

Την ίδια ώρα, η ασφάλιση ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα, καθώς προγράμματα ασφάλισης κατοικιδίων προσφέρουν σήμερα μόλις δύο ασφαλιστικές εταιρείες. Στον αντίποδα, η ασφάλιση κατοικιδίων αποτελεί πλέον ώριμη αγορά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου το 12% των ζώων συντροφιάς διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη κατά μέσο όρο.