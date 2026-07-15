Μείωση 45% Ευρωπαικών κονδυλίων για προώθηση αγροτικών προϊόντων!!! Ολα για τον πόλεμο...

Ξαφνικά μαθαίνουμε, από μια κοινή επιστολή 18 φορέων και οργανώσεων προς τον Αρμόδιο Επίτροπο κ Hansen, οτι το κονδύλι αυτό πρόκειται να συρρικνωθεί για το επόμενο έτος κατά το ιλιγγιώδες ποσό του 45% στα μόλις 186 εκατ. ευρώ....

Προκαλεί εντύπωση κάθε μήνα, η δημοσίευση από την ΕΕ του πλεονασματικού εξαγωγικού εμπορίου αγροτοδιατροφικών προϊόντων της Ένωσης! Είναι όντως αξιοπερίεργο, οτι μια ομάδα πολύ ανεπτυγμένων χωρών, έχει κατορθώσει να εξάγει περισσότερα αγροτικά και άλλα διατροφικά προιόντα από όσα εισάγει. Το πλεόνασμα αυτό το 2025 ανήλθε σε 24.5 δισ. ευρώ και σε καμία περίπτωση δεν είναι συγκυριακό, αφού επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο εδώ και καιρό.

Εαν ψάξει κανείς τις λεπτομέρειες, θα βρει αρκετά παράξενα, όπως για παράδειγμα εξαγωγές καφέ και κακάο, που ως γνωστόν δεν φύεται εδώ στην Ηπειρό μας, αλλά καταγράφεται ως εξαγωγές του Βελγίου και της Ολλανδίας που μεταποιείται.

Σε κάθε όμως περίπτωση, οι εξαιρέσεις αυτές, είναι για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα: η παραγωγή αγροτοδιατροφικών προιόντων της ΕΕ είναι περιζήτητη σε ράφια και τα εστιατόρια τρίτων χωρών!

Eνα πετυχημένο πρόγραμμα προώθησης εξαγωγών

Το επίτευγμα αυτό, στις σύγχρονες ανταγωνιστικές αγορές, δεν κατακτάται απλώς και μόνο επειδή τα προιόντα μας είναι ασφαλή, κουβαλούν μαζί τους μια ολόκληρη ιστορία και παράδοση το καθένα, έχουν ιδιαίτερες γεύσεις και συγκεντρώνουν πλήθος άλλων χαρακτηριστικών. Το επίτευγμα των πλεονασματικών εξαγωγών έναντι των εισαγωγών, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα άφθονα κονδύλια (205 εκατ. ευρώ για το 2026) και τις άλλες επιτυχημένες ενέργειες που έχει αναλάβει το γκρουπ.

Και ξαφνικά μαθαίνουμε, από μια κοινή επιστολή 18 φορέων και οργανώσεων προς τον Αρμόδιο Επίτροπο κ Hansen, οτι το κονδύλι αυτό πρόκειται να συρρικνωθεί για το επόμενο έτος κατά το ιλιγγιώδες ποσό του 45% στα μόλις 186 εκατ. ευρώ!!! Οχι, κανείς δεν τρελάθηκε, ούτε ξαφνικά αποφάσισαν να αποδεσμευτούν από την στήριξη του πρωτογενούς τομέα που υφίσταται από ιδρύσεως της ΕΟΚ. Απλώς άλλαξαν οι ανάγκες και φυσικά η αρχιτεκτονική στο νέο προυπολογισμό της ΕΕ. Σε “λεφτά” όλα αυτά, μεταφράζονται σε μείωση της στήριξης στην γεωργία κατά 22% από 386 σε 300 δισ. ευρώ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034! Σε εμάς η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε 600 εκατ. ευρώ.

Τα πράγματα γίνονται σοβαρότερα, εαν πιστέψουμε (που δεν έχουμε κανένα λόγο για το αντίθετο) ένα στοιχείο που αναφέρεται στην κοινή επιστολή που προαναφέραμε: κάθε επιπλέον ευρώ στην προώθηση, φέρνει αύξηση των εξαγωγών κατά 172 ευρώ! Κι αναρωτιέται κανείς, εάν αποφασίζεται η περικοπή στο μισό ενός τόσο αποτελεσματικού μέτρου, τι μέλει γενέσθαι με άλλα λιγότερα αποτελεσματικά...

Πως θα αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες στήριξης μετά από τόσες περικοπές;

Στο ερώτημα αυτό, θα πρέπει να προσθέσουμε σημερινές ειδήσεις, οτι η παραγωγή κριθαριού στην Πολωνία (κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Ουγγαρία και Σλοβακία), έχει μειωθεί λόγω καύσωνα σε μόλις 100 κιλά το στρέμμα, έναντι της συνήθους 600+!!! Που θα βρεθούν άραγε τα χρήματα να στηριχθούν τόσο οι παραγωγοί, πολλοί προφανώς από τους οποίους δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια τέτοιας έκτασης απρόσμενη ζημιά και να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου? Αλλά και οι κτηνοτροφικές μονάδες που θα πρέπει να προμηθευτούν κριθάρι από μακρυά, προσθέτοντας το άλλο αυξανόμενο κόστος το μεταφορικό. Αντίστοιχα ισχύουν και για την παραγωγή μπύρας.

Φαίνεται οτι οι αλλαγές στο νέο Ευρωπαικό προυπολογισμό, δεν είναι αποτέλεσμα μια νέας αρχιτεκτονικής όπως διατείνεται η Κομισσιόν, αλλά αλλαγή αντίληψης: χρειαζόμαστε χρήματα για αμυντικές δαπάνες και απλά ξεχάστε αυτά που ξέρατε...

Πριν κλείσουμε, να επισημάνουμε οτι οι ΗΠΑ, άλλος μεγάλος παγκόσμιος παίκτης στην αγορά διατροφής, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κλάδοι του πρωτογενούς τομέα, προχώρησε σε επιπλέον επιχορήγηση για δαπάνες προβολής και προώθησης. Στις 30 Μαίου, ανακοινώθηκε για παράδειγμα ένα νέο πρόγραμμα στήριξης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των καρπών με κέλυφος ύψους 72,9 εκατ. δολ.

Τελικά, υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων στις δύο μεριές του Ατλαντικού...