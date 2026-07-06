Ο Γκουτέρες προειδοποιεί ότι το AI αναπτύσσεται γρηγορότερα από τους κανόνες που μπορούν να το προφθάσουν

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε σήμερα ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται πιο γρήγορα από οποιονδήποτε μπορεί να την παρακολουθήσει.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε σήμερα ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται πιο γρήγορα από οποιονδήποτε μπορεί να την παρακολουθήσει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για παγκόσμια εναρμονισμένους κανόνες προκειμένου να μειωθούν πιθανοί κίνδυνοι - ειδικά για τα παιδιά.

"Μια τεχνολογία που μπορεί να δώσει άλλο σχήμα σε οικονομίες, να μεταμορφώσει τον κόσμο της εργασίας, να επηρεάσει εκλογές και να γείρει την ισορροπία σταθερότητας αναπτύσσεται ταχύτερα από οποιονδήποτε -περιλαμβανομένων των ανθρώπων που την κατασκευάζουν- μπορεί να την παρακολουθήσει-", είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες ενώπιον εκπροσώπων κατά τον πρώτο σε επίπεδο κυβερνήσεων παγκόσμιο διάλογο για την ΤΝ που πραγματοποιείται στη Γενεύη.

"Η καινοτομία χρειάζεται προστατευτικό πλαίσιο... αν η ΤΝ πρόκειται να είναι ισχυρή, πρέπει να διακυβερνηθεί", είπε ο Γκουτέρες.

Ο σκοπός της διήμερης εναρκτήριας συνόδου του Παγκόσμιου Διαλόγου του ΟΗΕ για τη Διακυβέρνηση της ΤΝ δεν είναι να καταλήξει σε συνθήκη αλλά μάλλον να συζητήσει πώς θα τεθούν κανόνες ώστε να μετριαστούν οι πιθανές αρνητικές συνέπειες της ΤΝ καθώς και να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που προσφέρει.

Οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων θα εξετάσουν έκθεση ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής που υποστηρίχθηκε από τον ΟΗΕ και αποτελείται από 40 ειδικούς, η οποία θα παρουσιάσει τα ευρήματά της από την πρώτη παγκόσμια, ανεξάρτητη επιστημονική αποτίμηση της ΤΝ.

Μια πιο περιεκτική έκθεση αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο έτος μαζί με μια δεύτερη διεθνή συνάντηση στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ