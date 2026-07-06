Στο κυνήγι για νέα υψηλά το Χρηματιστήριο

Το ένα υψηλό μετά το άλλο διασπά το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας τη διεθνή τάση, που παραμένει ισχυρά ανοδική.

Τελ. ενημέρωση 10:45

Το ένα υψηλό μετά το άλλο διασπά το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας τη διεθνή τάση, που παραμένει ισχυρά ανοδική. Ο Ιούλιος αποτελεί ένα από τους καλύτερους μήνες ιστορικά για τους «ταύρους» των αγορών και μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθεί για μια ακόμη φορά.

Όπως σχολιάζει η Fast Finance, «αν αναλογιστεί κανείς ότι ο τραπεζικός κλάδος δεν έχει ακόμη καταφέρει να κατοχυρώσει τα υψηλά του έτους, τότε μπορεί εύκολα να φανταστεί τι θα μπορούσε να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, εφόσον το πετύχει. Όταν εκτιμούσαμε ότι ο ΓΔ θα μπορούσε μέσα στο 2026 να βρεθεί στη ζώνη των 2.650-2.850 μονάδων, το σενάριο φαινόταν αρκετά μακρινό. Πλέον, όμως, ολοένα και περισσότεροι αρχίζουν να το θεωρούν ρεαλιστικό. Οι συναλλαγές παραμένουν σαφώς μειωμένες, κάτι που πιθανότατα θα αλλάξει εφόσον ο τραπεζικός δείκτης κατοχυρώσει τα υψηλά του».

Το σημαντικό είναι ότι σταδιακά παρατηρείται διάχυση του ενδιαφέροντος και στην υπόλοιπη αγορά, με την τάση αυτή να αναμένεται να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα.

Από την άλλη, η «αφαίμαξη» νέων κεφαλαίων συνεχίζεται, με τους ξένους επενδυτές να καλύπτουν με ευκολία ακόμη και πολύ μεγάλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, όταν αυτές συνοδεύονται από ένα σοβαρό επιχειρηματικό πλάνο. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ικανοποιεί ακόμη και τους πιο αισιόδοξους. Η Ελλάδα «πουλάει» και, μέρα με τη μέρα, οι ξένοι ανα- ζητούν νέες ευκαιρίες τοποθέτησης. Παράλληλα, αρκετές short θέσεις αρχίζουν να πιέζονται, καθώς η αυξημένη ρευστότητα δεν επιτρέπει εύκολα στους πωλητές να πάρουν τον

έλεγχο της αγοράς.

Πλέον η αγορά μετρά αντίστροφα για τα εταιρικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, με τις τράπεζες να ξεκινούν στις 29 Ιουλίου με την Τράπεζα Πειραιώς.

Παράλληλα, διεθνείς οίκοι αρχίζουν να βάζουν στην εξίσωση των επενδυτών το θέμα εκλογών. Κάπως έτσι, η Goldman Sachs εξετάζει τον πολιτικό κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τις γενικές εκλογές του 2027 σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία εξετάζει σε νέα ανάλυσή της, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις ενδέχεται να μην οδηγήσουν στις σαφείς κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες που χαρακτήρισαν τα τελευταία χρόνια τις χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Η επενδυτική επισημαίνει ότι, παρά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ και του νέου πολιτικού σχηματισμού που συνδέεται με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (ΕΛ.Α.Σ), τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα αυξάνουν την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές. Με βάση τις τρέχουσες μετρήσεις, το πιθανότερο σενάριο συνεργασίας θα ήταν μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει οριακές ανοδικές κινήσεις φτάνοντας πέριξ των 2.545 μονάδων, με τις τράπεζες να μαζεύουν δύναμη για να διασπάσουν τα πολυετή υψηλά τους. Την ίδια στιγμή το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει εστιασμένο σε εταιρείες ενέργειας και κατασκευών. Ο FTSE 25 σημειώνει άνοδο 0,34% και ο τραπεζικός οριακές απώλειες στις 2.862 μονάδες.

Πιέσεις κατοχύρωσης κερδών σε ΕΤΕ που υποχωρεί κατά 1,21% στα 15,58 ευρώ, με την Eurobank να ενισχύεται κατά 0,60% στα 4,36 ευρώ και την Alpha κατά 0,25% στα 4,09 ευρώ. Κέρδη 0,64% και για την Πειραιώς, οριακές απώλειες καταγράφουν Κύπρου και Credia.

Νέα άνοδος 3,76% για την Aktor που συνεχίζει ένα ισχυρό ράλι, ενώ απτόητες συνεχίζουν Coca Cola, Τιτάν και ΔΕΗ. Πάνω από τα 11 ευρώ τα ΕΛΠΕ ενώ ήπιες μεταβολές καταγράφει η Motor Oil.