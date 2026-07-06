Νότια Ευρώπη: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία - Βελτιωμένη η κατάσταση σε Ισπανία, Πορτογαλία

Μεγάλη δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται στη νότια Γαλλία, ενώ δύο άλλες στην Ισπανία και την Πορτογαλία βρίσκονται υπό μερικό έλεγχο.

Μεγάλη δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται στη νότια Γαλλία προκαλώντας προβλήματα στον ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας, ενώ δύο άλλες στην Ισπανία και την Πορτογαλία βρίσκονται υπό μερικό έλεγχο: η εποχή των πυρκαγιών έχει ξεκινήσει στη νότια Ευρώπη, ενώ αναμένεται νέο κύμα καύσωνα στην περιοχή.

Στη Γαλλία η πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε δύσβατη περιοχή κοντά στην οροσειρά Κανιγκού, στα νοτιοδυτικά, έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη και ενός κατοίκου.

«Οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς και απαιτούν συνεχή σημαντική κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης», ανέφερε η νομαρχία των Ανατολικών Πυρηναίων χθες Κυριακή το βράδυ, διευκρινίζοντας ότι «οι κάτοικοι 26 δήμων έχουν κληθεί να εκκενώσουν τις εστίες τους».

Η προέλαση της πυρκαγιάς έχει ήδη ωθήσει τις αρχές να ζητήσουν την απομάκρυνση περίπου 10.500 κατοίκων στον ορεινό όγκο Ασπρ και της πόλης Ιλ-συρ-Τετ.

Η πυρκαγιά απέχει απέχει μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το Λεζ Ανγκλ όπου έχει προγραμματιστεί το απόγευμα, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα, η άφιξη του τρίτου ετάπ του Tour de France. Η διαδρομή δεν θα αλλάξει, όμως θα πραγματοποιηθεί «χωρίς θεατές» λόγω της κινητοποίησης των συνεργείων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Περίπου 700 πυροσβέστες, 200 οχήματα όπως και περίπου δέκα εναέρια μέσα δίνουν μάχη με τη φωτιά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε όταν ο νομός των Ανατολικών Πυρηναίων όπως και έξι άλλοι της Γαλλίας είχαν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σήμερα 16 νομοί στο νότιο και το δυτικό τμήμα της χώρας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει κατά τόπους τους 40° Κελσίου.

Δύο άλλες μικρότερες πυρκαγιές μαίνονται στη νότια και την κεντροδυτική Γαλλία.

Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, οι περισσότερες πυρκαγιές έχουν προκληθεί από ανθρώπους, αλλά την εξάπλωσή τους ευνοεί η αυξανόμενη συχνότητα των καυσώνων και των ξηρασιών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην Ισπανία κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα έχει κάψει 22.000 στρέμματα. Χθες η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι η κατάσταση «έχει σταθεροποιηθεί».

Η φωτιά μάλλον οφείλεται «σε αμέλεια» και ένας άνθρωπος έχει συλληφθεί, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για έναν εργάτη ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε τροχό κοπής σε περιοχή όπου απαγορευόταν.

Στο μεταξύ στη βόρεια Πορτογαλία μεγάλη δασική πυρκαγιά μαίνεται εδώ και τρεις ημέρες στη Βουζέλα έχοντας κάψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης. Όμως οι αρχές σημείωσαν χθες ότι «η κατάσταση εξελίσσεται ευνοϊκά», καθώς εκτίμησαν ότι το 80% της πυρκαγιάς έχει οριοθετηθεί.

Η Πορτογαλία, η οποία πλήττεται από έντονο κύμα καύσωνα από την Τετάρτη, είναι αντιμέτωπη τις τελευταίες ημέρες με τις πρώτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό τουλάχιστον εννέα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο πολίτες. Η Πορτογαλία ενεργοποίησε την Παρασκευή τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για να λάβει επιπλέον ενισχύσεις.

Το 2025 οι δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη είχαν καταστρέψει 10.345.500 στρέμματα, αριθμό ρεκόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ