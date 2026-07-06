Η CVC συγκέντρωσε 3 δισ. ευρώ για το CVC Catalyst

Τα συνολικά κεφάλαια του fund είναι σχεδόν διπλάσια από τον αρχικό στόχο των 1,75 δισ. ευρώ (2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ).

Την επιτυχή ολοκλήρωση του CVC Capital Partners Catalyst III, του private equity fund για τη μεσαία αγορά στην Ευρώπη, με την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ (3,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ανακοίνωσε η CVC Capital Partners. Τα συνολικά κεφάλαια του fund είναι σχεδόν διπλάσια από τον αρχικό στόχο των 1,75 δισ. ευρώ (2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ), γεγονός που αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στις διαχρονικά υψηλές επιδόσεις της CVC, στη διαφοροποιημένη πλατφόρμα και στην ικανότητά της να εντοπίζει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στη μεσαία αγορά στην Ευρώπη.

Το CVC Catalyst αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης ιδιωτικών κεφαλαίων ανεξαρτήτως κλάδων (sector agnostic), η οποία εστιάζει σε υψηλής ποιότητας και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στη μεσαία αγορά, με επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων έως 250 εκατ. ευρώ και με έδρα στην Ευρώπη. Το CVC Catalyst αξιοποιεί στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα του δικτύου της CVC, συνδυάζοντας την ευελιξία και την εξειδίκευση μιας στοχευμένης στρατηγικής για τη μεσαία αγορά με την πρόσβαση στο κορυφαίο πανευρωπαϊκό δίκτυο της CVC, που περιλαμβάνει γραφεία σε 16 χώρες και πέντε εξειδικευμένες ομάδες ανά κλάδο. Παράλληλα, αξιοποιεί την εμπειρία και τη μακροχρόνια παρουσία της Επενδυτικής Επιτροπής της CVC για την Ευρώπη και την Αμερική, καθώς και τις δυνατότητες για τη δημιουργία αξίας που προσφέρει το ευρύτερο δίκτυο της CVC.

Η CVC επενδύει με επιτυχία σε υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές επιχειρήσεις της μεσαίας αγοράς για περισσότερα από 40 χρόνια. Σε συνδυασμό με τη στρατηγική για την Ευρώπη και την Αμερική, το CVC Catalyst επιτρέπει στις επενδυτικές ομάδες της CVC να παραμένουν ενεργές σε ένα ευρύ φάσμα ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών στη μεσαία αγορά, η οποία συνεχίζει να επωφελείται από ευνοϊκές τάσεις για δομική ανάπτυξη, από τη δυναμική της διαδοχής των ιδρυτών και αυξανόμενη ζήτηση από επιχειρήσεις που αναζητούν στρατηγικά κεφάλαια και λειτουργική υποστήριξη, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ελκυστικό περιβάλλον για πειθαρχημένους επενδυτές με γνώση των τοπικών αγορών και επιχειρησιακή εξειδίκευση.

Ο Rob Lucas, Διευθύνων Σύμβουλος της CVC, δήλωσε: «Η επιτυχημένη ολοκλήρωση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη συνεχή επέκταση της ηγετικής μας δραστηριότητας στον χώρο του Private Equity. Δεν αντανακλά μόνο την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στη διαχρονικά επιτυχή πορεία μας στη δημιουργία αξίας σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, αλλά και την εμπιστοσύνη τους στην πλατφόρμα, τους ανθρώπους μας και την ικανότητά μας να καινοτομούμε στις ιδιωτικές αγορές. Αξιοποιώντας τη δύναμη του δικτύου της CVC, το CVC Catalyst ενισχύει περαιτέρω την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε με υψηλής ποιότητας επιχειρήσεις και διοικητικές ομάδες σε μια τόσο συναρπαστική και ραγδαία εξελισσόμενη αγορά, όπως αυτή του ευρωπαϊκού mid-market.

Ο Daniel Pindur, Managing Partner, co-Head DACH και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Catalyst, δήλωσε: «Είμαστε ευγνώμονες για την ισχυρή υποστήριξη που λάβαμε τόσο από τους υφιστάμενους και μακροπρόθεσμους επενδυτές μας όσο και από τους νέους. Πιστεύουμε ότι το τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον προσφέρει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό υπόβαθρο για τη στρατηγική του CVC Catalyst και είμαστε ενθουσιασμένοι με τις μελλοντικές ευκαιρίες που διακρίνουμε μέσα από το δίκτυό μας σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Αξιοποιώντας την εδραιωμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο παγκόσμια πλατφόρμα της CVC, τη βαθιά εξειδίκευση και τις μακροχρόνιες σχέσεις μας, είμαστε στην προνομιακή θέση να δημιουργούμε ένα ποιοτικό και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στη μεσαία αγορά στην Ευρώπη για τους επενδυτές μας».

Το Catalyst III έχει ήδη προχωρήσει σε δύο επενδύσεις, με τις εξαγορές των WithSecure στα τέλη του 2025 και WillowWood τον Ιούνιο του 2026, ενώ διαθέτει ισχυρή ροή επενδυτικών ευκαιριών, στις οποίες στοχεύει να προσφέρει επιχειρησιακή εξειδίκευση, στρατηγική καθοδήγηση και πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο της CVC.