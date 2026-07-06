Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές - «Άλμα» 10% της EasyJet

Ήπιες ανοδικές κινήσεις σημειώνουν οι δείκτες στις ευρωαγορές στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, με τον Stoxx 600 να παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ.

Ήπιες ανοδικές κινήσεις σημειώνουν οι δείκτες στις ευρωαγορές στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, με τον Stoxx 600 να παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους σε μία πληθώρα μάκρο στοιχείων της ευρωπαϊκής οικονομίας, πολλές ομιλίες από αξιωματούχους της ΕΚΤ, αλλά και τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της Fed.

Συγκεκριμένα, ο Stoxx 600 ενισχύεται 0,17% στις 653,90 μονάδες, διευρύνοντας το ρεκόρ που σημείωσε την Παρασκευή, όταν και ολοκλήρωσε μία τέταρτη εβδομάδα κερδών. Ο Εuro Stoxx 50 ανεβαίνει 0,24% στις 6.427,46 μονάδες.

Ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σκαρφαλώνει 0,30% στις 25.875 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 0,55% στις 8.554 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,43% στις 10.724 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 0,58% στις 53.136 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο IBEX 35 δεν ακολουθεί το θετικό κλίμα και υποχωρεί 0,25% στις 19.807 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της EasyJet ενισχύεται σχεδόν 10% μετά την είδηση πως θα εξαγοραστεί από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake. Η νέα προσφορά της Castlelake ανέρχεται σε 6,90 λίρες ανά μετοχή σε μετρητά, αποτιμώντας την EasyJet στα 5,2 δισ, λίρες (6,9 δισ. δολ.). Αυτή η αποτίμηση αυξάνεται στα 5,5 δισεκατομμύρια λίρες σε πλήρως απομειωμένη βάση (7,3 δισ. δολ), Πρόκειται για την πέμπτη προσφορά της Castlelake, με την EasyJet να αποκαλεί τις προηγούμενες προτάσεις «εξαιρετικά ευκαιριακές» και να αναφέρει ότι η αμερικανική επενδυτική εταιρεία προσπαθούσε να αγοράσει την αεροπορική εταιρεία «φθηνά».

Σε άλλες εξαγορές, η Thales ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να εξαγοράσει το 35,51% των μετοχών της οικογένειας Gorgé στην Exail Technologies ενώ σχεδιάζει να αποκτήσει το υπόλοιπο της γαλλικής εταιρείας ναυτιλιακής ρομποτικής μέσω υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς. Συγκεκριμένα, η Thales θα καταβάλει 134 ευρώ ανά μετοχή της Exail, τίμημα που αντιστοιχεί σε premium 44% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 25 Ιουνίου και αποτιμά την επιχείρηση στα 3,9 δισ. ευρώ, περίπου 4,5 δισ. δολ., σύμφωνα με ανακοίνωση της Thales τη Δευτέρα. Η μετοχή της Thales ανεβαίνει 1,3%.

Επίσης, η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Novartis ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να καταβάλει έως και 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Myricx Bio, σε μια συμφωνία που αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Σε ανακοίνωσή της, η Novartis δήλωσε ότι θα καταβάλει 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια προκαταβολικά, καθώς και έως 400 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον, για την εξαγορά της Myricx Bio με έδρα το Λονδίνο.

Τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που έγιναν γνωστά την περασμένη εβδομάδα αύξησαν τις ελπίδες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να καθυστερήσει την περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις παγκόσμιες μετοχές, ενώ η πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου βοήθησε στον μετριασμό των φόβων για παρατεταμένο πληθωρισμό που οφείλεται στην ενέργεια.