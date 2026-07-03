Πόλεμος στην Ουκρανία: «Παγωμένο» το πολεμικό μέτωπο καθώς η ορμή της ρωσικής προέλασης χάνει τη δυναμική της

Η πρώτη γραμμή του μετώπου παρέμεινε κατά μεγάλο βαθμό αμετάβλητη στην Ουκρανία τον Ιούνιο, συνεχίζοντας μια τάση απώλειας ορμής των ρωσικών στρατευμάτων τους τελευταίους μήνες.

Η πρώτη γραμμή του μετώπου παρέμεινε κατά μεγάλο βαθμό αμετάβλητη στην Ουκρανία τον Ιούνιο, συνεχίζοντας μια τάση απώλειας ορμής των ρωσικών στρατευμάτων τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με ανάλυση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο σε στοιχεία που συνέλεξε το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW).

Τα στοιχεία δείχνουν καθαρά εδαφικά κέρδη 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων για τον ρωσικό στρατό στη βορειοανατολική ουκρανική επαρχία του Χαρκόβου τον περασμένο μήνα.

Αλλά αυτά τα κέρδη είναι κυρίως αποτέλεσμα προηγούμενων εισβολών, τις οποίες το ISW θεωρεί πλέον ως προωθήσεις μετά την ανάλυση νέων πληροφοριών, αναφέρει το Ινστιτούτο.

Ο ουκρανικός στρατός, από την πλευρά του, κέρδισε 11 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην επαρχία Ζαπορίζια (νότια) και 18 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά).

«Η έκταση και το πλαίσιο αυτών των συνεχιζόμενων ουκρανικών αντεπιθέσεων σε αυτές τις επαρχίες είναι ασαφή», ανέφερε το ISW.

«Τα αποτελέσματα αυτών των συνεχιζόμενων πολεμικών επιχειρήσεων παραμένουν αβέβαια και πιθανότατα θα αντικατοπτριστούν στα δεδομένα τις επόμενες εβδομάδες», πρόσθεσε.

Η Μόσχα έχασε τον έλεγχο 403 τετραγωνικών χιλιομέτρων τον Απρίλιο και τον Μάιο, έπειτα από μια επιβράδυνση της προέλασης των στρατευμάτων της από τα τέλη του 2025 και καθώς το Κίεβο διεξάγει ολοένα και πιο αποτελεσματικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεσαίου βεληνεκούς και στις πρώτες γραμμές του μετώπου.

Τον Απρίλιο, τα εδάφη που κατέλαβε η Μόσχα συρρικνώθηκαν για πρώτη φορά έπειτα από δυόμισι χρόνια και η Ουκρανία συνέχισε να εδραιώνει αυτά τα κέρδη τον Μάιο.

Οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν κατά μέσο όρο 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανά μήνα το 2026, σε σύγκριση με 405 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανά μήνα το προηγούμενο έτος.

Τον Ιούνιο, προέλασαν μόλις 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο την ημέρα.

Οι εκτιμήσεις του ISW αποκλείουν τις προελάσεις που ισχυρίζεται η ρωσική πλευρά, αλλά αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν ούτε επιβεβαιωθεί ούτε διαψευσθεί από το Ινστιτούτο.

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία κατέχει λίγο περισσότερο από το 19% της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του 7% στην Κριμαία και σε περιοχές της βιομηχανικής λεκάνης του Ντονμπάς, οι οποίες βρίσκονταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο ή κατέχονταν από φιλορώσους αυτονομιστές πριν από την ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

Το μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής προέλασης σημειώθηκε κατά τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής και κάθε εδαφικό κέρδος έρχονται με τίμημα απώλειες πολλών ζωών.

Η Μόσχα υπέστη τις βαρύτερες απώλειες, με 400.000 έως 450.000 θανάτους από ένα εκτιμώμενο σύνολο 1,4 εκατομμυρίων θυμάτων -συμπεριλαμβανομένων τραυματιών, νεκρών και αγνοουμένων- σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), ένα αμερικανικό think tank.

Ο ουκρανικός στρατός, από την πλευρά του, έχει χάσει 125.000 στρατιώτες. Μεταξύ 525.000 και 625.000 Ουκρανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Πέντε νεκροί στην Ουκρανία, 10 στη Ρωσία και σε κατεχόμενο έδαφος έπειτα από ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα της Μόσχας στην Ουκρανία, ενώ πλήγματα του Κιέβου στη Ρωσία και σε κατεχόμενο έδαφος προκάλεσαν τον θάνατο δέκα ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές των δύο χωρών.

Αυτές οι ανταλλαγές πληγμάτων σημειώθηκαν μία ημέρα μετά μαζική ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 100 άλλων, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Πλήγμα του Κιέβου σε αγορά του Τοκμάκ, στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια (νότια) που είναι υπό τον έλεγχο της Μόσχας, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 18 άλλων, δήλωσε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Γεβγκένι Μπαλίτσκι. Νωρίτερα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι τα νυχτερινά ουκρανικά πλήγματα είχαν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην περιφέρεια αυτή.

Ουκρανικά πλήγματα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή προκάλεσαν επίσης τον θάνατο δύο ανθρώπων στις ρωσικές περιφέρειες του Μπέλγκοροντ και του Μπριάνσκ, που είναι στα σύνορα με την Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει εντείνει τα πλήγματά του κατά της Ρωσίας και των κατεχόμενων εδαφών, που τα χαρακτηρίζει αντίποινα για τους σχεδόν καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ρωσικά νυχτερινά πλήγματα στην περιφέρεια Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στο Ρόμνι, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία, όπως δήλωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Χριχόροφ.

«Δύο γυναίκες, ένας ηλικιωμένος άνδρας και ένα παιδί –ένα κορίτσι που δεν ήταν ούτε δύο ετών— σκοτώθηκαν» και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο ίδιος.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν από χθες βράδυ έως σήμερα στο Κρίβι Ριχ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Χάνζα, κυβερνήτη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ όπου βρίσκεται η πόλη αυτή.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης, 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια αυτή, που είχαν στόχο, μεταξύ άλλων, ένα εργοστάσιο, κτίρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, διαμερίσματα και πρατήρια καυσίμων.

Μετά τα μαζικά πλήγματα με στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, το Κίεβο υποσχέθηκε να ανταπαντήσει στη Μόσχα, η οποία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συνεχίσει τις επιθέσεις της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ