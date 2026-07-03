Διάκριση για τη Lidl Ελλάς στον Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index

Η Lidl Ελλάς επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, αποσπώντας την Platinum διάκριση στον εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index.

Η Lidl Ελλάς επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, αποσπώντας την Platinum διάκριση στον εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τη δεύτερη συνεχή χρονιά που η εταιρεία κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, η οποία αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα του θεσμού, αναγνωρίζοντας διαχρονικά τη συστηματική της επένδυση στις αρχές ESG. Η επίσημη απονομή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στο πλαίσιο των CR Index Awards 2026.

Ο θεσμός, που διοργανώνεται για 18η συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute - CRI), αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για τη συγκριτική ανάδειξη των επιδόσεων των επιχειρήσεων σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την Κοινωνία, το Περιβάλλον, τους Εργαζομένους και την Αγορά.

Η Lidl Ελλάς συμμετέχει στον θεσμό και αναγνωρίζεται σταθερά από το 2018 για την απόδοση της στρατηγικής της στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα και τη βιωσιμότητα. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει 100 αυστηρών διεθνών κριτηρίων, τα οποία αποτελούν πλέον προαπαιτούμενα στους σημαντικότερους ESG δείκτες παγκοσμίως.

Η Platinum διάκριση αποτελεί την επισφράγιση μιας ολοκληρωμένης, μακροπρόθεσμης στρατηγικής που ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας της Lidl Ελλάς. Παράλληλα, ως ένα κορυφαίο στρατηγικό εργαλείο, παρέχει αναλυτικά στοιχεία και σύγκριση ανά κλάδο, συμβάλλοντας στη συνεχή βελτίωση των ESG Ratings της εταιρείας , γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της απέναντι σε επενδυτές, τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

«Η διατήρηση της Platinum διάκρισης στον CR Index για δεύτερη συνεχή χρονιά αποτελεί μια σπουδαία επιβεβαίωση της στρατηγικής μας επιλογής να τοποθετούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα κάθε επιχειρηματικής μας απόφασης. Από το 2020, συμμετέχουμε με συνέπεια σε αυτή την απαιτητική αξιολόγηση, αποδεικνύοντας ότι για τη Lidl Ελλάς η υπευθυνότητα δεν μεταφράζεται σε αποσπασματικές δράσεις, αλλά σε μια διαρκή, μετρήσιμη δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία, το περιβάλλον και την αγορά. Η επιτυχία αυτή ανήκει σε ολόκληρη την ομάδα μας, η οποία καθημερινά κάνει πράξη το όραμά μας για ένα πιο βιώσιμο και δίκαιο αύριο» δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς.