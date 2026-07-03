Στήριξη από Επ. Ανταγωνισμού των κατευθυντήριων γραμμών για τις συγκεντρώσεις

Σκοπός είναι η προστασία του ανταγωνισμού και η διασφάλιση δίκαιων και διεκδικήσιμων αγορών προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Συγκεντρώσεις (δηλαδή, τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις), προκειμένου να αποτυπώσει δύο δεκαετίες πρακτικής λήψης αποφάσεων και νομολογίας αναθεωρεί η Κομισιόν και προσαρμόζει το πλαίσιο στις σύγχρονες οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να εκφράζει τη στήριξή της.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Συγκεντρώσεις εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τις συγκεντρώσεις και προσδιορίζουν τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί εάν μια συγκέντρωση ενδέχεται να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Σκοπός τους είναι η προστασία του ανταγωνισμού και η διασφάλιση δίκαιων και διεκδικήσιμων αγορών προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές παρέχουν επίσης στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου κατά τον σχεδιασμό συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για τις Συγκεντρώσεις και για τη συνεκτίμηση των εξελισσόμενων οικονομικών συνθηκών και των εξελίξεων της αγοράς είναι ευπρόσδεκτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, μαζί με τις αρχές ανταγωνισμού της Αυστρίας, του Βελγίου, της Τσεχίας, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας, δημοσίευσε κοινή δήλωση σχετικά με το σχέδιο των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για τις Συγκεντρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, η κοινή δήλωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι: