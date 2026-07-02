Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε λεωφορείο με Λευκορώσους τουρίστες

Ουκρανικό, μη επανδρωμένο αεροσκάφος τραυμάτισε δύο ανθρώπους που επέβαιναν σε τουριστικό λεωφορείο.

Ουκρανικό, μη επανδρωμένο αεροσκάφος τραυμάτισε δύο ανθρώπους που επέβαιναν σε τουριστικό λεωφορείο, το οποίο είχε ξεκινήσει από το Μινσκ της Λευκορωσίας με προορισμό το ρωσικό θέρετρο Ανάπα, στη Μαύρη Θάλασσα, μετέδωσαν κρατικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές της περιφέρειας του Μπριάνσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, είπαν στο πρακτορείο Sputnik Λευκορωσίας ότι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν ελαφρά από την επίθεση, κοντά στη μεθοριακή διάβαση Κράσνι Κάμεν. Ωστόσο ο Άντριι Κοβαλένκο, ο επικεφαλής του ουκρανικού Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης (CCD), που υπάγεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, διέψευσε ότι το Κίεβο επιτέθηκε στο λεωφορείο και χαρακτήρισε «προβοκάτσιες» τους ρωσικούς ισχυρισμούς.

Το Μπριάνσκ και η γειτονική περιφέρεια του Κουρσκ δέχονται συχνά επιθέσεις από την Ουκρανία, με αποτέλεσμα θανάτους ή τραυματισμούς κατοίκων και ζημιές στις τοπικές υποδομές. Τον περασμένο μήνα η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για επίθεση εναντίον ενός λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν Λευκορώσοι μαθητές, επίσης στην περιοχή του Μπριάνσκ, ωστόσο ο ουκρανικός στρατός το διέψευσε. Στο λεωφορείο επέβαιναν παίκτες μιας ομάδας ποδοσφαίρου νέων που κατευθύνονταν στη νότια Ρωσία.

Η Μόσχα πλήττει τακτικά πόλεις και κωμοπόλεις στην Ουκρανία μετά την εισβολή της στη χώρα αυτήν, τον Φεβρουάριο του 2022. Και οι δύο χώρες αρνούνται ότι βάζουν στο στόχαστρο αμάχους.

Το τελευταίο διάστημα το Κίεβο εντείνει τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία, προσπαθώντας να αποδυναμώσει τη ρωσική οικονομία και να αναγκάσει τη Μόσχα να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ